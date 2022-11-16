Adet döneminde hangi besinler tüketilmeli?

Kadınların 1 haftaya yakın süren regl dönemlerinde, yiyip içtikleri büyük önem taşıyor. Bu dönem iştahı açılan ancak kilo almak istemeyenlerin, tatlıdan uzak durması gerekiyor.

Tüm sağlıklı kadınlar her ay düzenli olarak, regl dönemleri yaşarlar. Bu dönem bazıları için ağrılı ve zor geçer.

Bazıları için rahat ama bol yemek yemeli geçebilir. Bu dönem özellikle iştahlar çok açık olabilir. Genellikle ise tatlılara yönelim başlar.

Kadından kadına değişen ancak genellikle 7 gün süren bu dönem, tatlı krizlerinden kaçınmak gerekiyor.

Özellikle kilo almaya meyili olan kadınların, sonradan pişman olmamak adına çikolataları dengeli tüketmesi önemlidir.

Sadece regl döneminde değil, regl dönemi yaklaştığında da tatlı ihtiyacınız artabilir. Bunun önüne geçmek ise sağlıklı besinlere yönelmekle başlar.

Adet sancısı yaşarken ya da sinirliyken güzel bir tatlı yemek kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ancak tatlı yediğinizde insülin seviyeleriniz büyük ölçüde etkilenecektir.

Bu nedenle iradenizi devreye sokmanız sizin yararınıza olacaktır. İredenizi kontrol altında tutmak zor olabilir. Ancak yaparsanız regl döneminden sonra vüdudunuz yorulmamış olur.

Peki, Regl döneminde neler yemeli, nasıl beslenmeliyiz? İşte yanıtı...

Regl döneminde beslenme

Adet döneminizde çok fazla karbonhidrat ve şeker tüketiminden kaçının. Canınız tatlı istediğiniz ya bir tane muz ya da bir parça bitter çikolata yiyin.

Bu dönem kahve ve tatlı ihtiyacınızı dengelemek için, bolca su için. Vücudunuzda ödem var ise limonlu su içmek iyi bir çözüm olabilir.

Regl döneminde ve öncesinde ıspanak, brokoli, fasulye, somon giib besinlere yönebilirsiniz. Yine bol bol salata yiyebilirsiniz. Demir içeren yiyecekleri tüketerek kanınızın demir açısından zengin olmasını sağlayabilirsiniz. Çilek, yaban mersini, ahududu ve dut gibi meyveler, yine tatlı ihtiyacınızı dengelemeye yardımcı olabilir.

Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası ve bunların yanında; greyfurt, armut, yeşil elma, mercimek tüketebilirsiniz. Bu sağlıklı besinler ruh halinize de etki eder. Sürekli tatlı yemek yerine egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek, regl dönemini rahat atlatmanızı sağlar.