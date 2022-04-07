Adeta bir damar porçözü! Zencefili bir de böyle deneyin

Adeta bir damar porçözü! Zencefili bir de böyle deneyin

Kalp ve damar sağlını güçlendirmek ve tıkanıklığı doğal yollarda gidermek isteyenler alternatif tıbba başvuruyor. En mucizeli yöntemlerden birisi ise "zencefil suyu" oluyor. İşte inanılmaz şifası...

Damarlar, insan vücudundaki işleyişin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. Damar sertliği ve kandaki pıhtılık ile ortaya çıkan damar tıkanması, yaşamı tehdit eden ciddi problemlerdendir.

Beyin, kol ve bacak başta olmak üzere vücuttaki damar tıkanıklığı kuvvet kaybı, hissizlik, uyuşma ve benzeri belirtilerle kendini belli eder.

Kilo, beslenme alışkanlıkları, egzersiz rutinleri ve ileri yaş gibi faktörlerin yanı sıra şeker ve tansiyon gibi ırsi olabilecek hastalıklarla da ortaya çıkabilir.

Damar tıkanıklığı tedavisinde kan sulandırıcı ilaçlar ile birlikte çeşitli yöntemler de uygulanıyor.

Bu kapsamda medikal tedavinin yanı sıra alternatif tıptan yararlanmak isteyenler, damar açıcı sağlıklı kürlere başvuruyor.

Damar tıkanıklığını önleyen gıdalar ile hazırlanan besinler, düzenli tüketilerek damar sertleşmesi ve pıhtılaşmanın engellenmesine destek verebiliyor.

Kan dolaşımını güçlendirici özelliği ile öne çıkan zenfecil, damar sağlığının korunmasına oldukça etkilidir.

Özellikle suyunun rutin halinde tüketilmesi, kanın pıhtılaşmasını ve damarların küçülmesini kontrol altına alır.

Damar tıkanıklığı için zencefil suyu

Taze zencefili küçük küpler halinde soyun ve dilimleyin. Biraz sıcak su ekleyin ve iyice karıştırın. Zencefil suyunuz 10 dakika içinde içilmeye hazır hale gelecek.

Zencefil, zengin antioksidan içerir ve kolesterol seviyelerini düşürmeye, dolaşımını iyileştirmeye ve kanın pıhtısı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kalp ritim bozukluğu olan kişilerin düzenli olarak tüketmesi önerilen bu besin tüm kalp rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Aynı zamanda damar sıkışması yaşayan kişiler için damar açıcı besinlerin başında zencefil gelmektedir.

Zencefil bir kan inceltici olarak görür ve anında kişilerde kan basıncını düşürür. Böylece kalp krizine yol açabilecek kan damarlarının akışında tıkanıklıkları açmaya yardımcı olur.