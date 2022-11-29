Adı üstünde ama... Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor? Mantığını öğrenin!

Adı üstünde ama... Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor? Mantığını öğrenin!

Her türlü ağrıyı bulup şıp diye kesen ağrı kesicilerin bunu nasıl yaptığını biliyor muydunuz... İşte ilaçların ağrıya etki etme serüveni...

Ağrı dediğimiz şey, vücudumuzun her noktasında olabilecek bir şeydir ve çok genel bir kavramdır.

Tam olarak ağrıyan yerin neresi olduğunu tahmin etmek zordur. Fakat ağrı kesiciler bu noktayı bulur ve iyileştirir.

Öye ki, her bir ağrı için farklı ilaçlar da bulunur. Baş ağrısı, mide ağrısı, bacak ağrısı gibi...

Peki bu nasıl oluyor? Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl bulup geçiriyor? Bilim bunu kanıtlıyor...

İlaçlar ağrıyı bakın nasıl buluyor

Yediğimiz içtiğimiz besinler tükettikten sonra kana karışıyor ve bununla birlikte bütün vücudu dolaşıyor.

İçtiğimiz ilaç da hemen kana karışıyor ve karışan kanla birlikte bütün vücudumuzu dolaşmış oluyor. Bütün bu vücudumuzu dolaşırken tabi ağrıyan yere de gelmiş oluyor.

Ağrı kesiciler ağrıyan noktayı tespit edip doğrudan üstüne gitmeseler de nerede ağrı sinyali gönderen kimyasallara rastlasalar hemen reaksiyona girip işlevlerini durduruyor ve beynin ağrı sinyallerini almasına engel oluyor.

Yani en basit anlatımıyla; İlaç içiyoruz, içtiğimiz ilaç kanımıza karışıyor ve dolaşan kanla birlikte ağrıyan yer bulunup iyileştiriliyor.