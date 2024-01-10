Adına değil, marifetine bakın! Kısa Mahmut Otu içen kurtuluyor... Halk arasında "bodur otu" olarak da bilinen Kısa Mahmut Otu, tıp alimlerinin yıllardır kullandığı şifalı otlar arasındadır. Bu otu içmek, karaciğer başta olmak üzere vücudun birçok organını iyileştirmektedir.

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Acı yavşan veya bodur otu olarak da bilinen Kısa Mahmut Otu, Teucrium polium cinsine ait bir bitkidir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişir.

Kısa Mahmut Otu, içerdiği çeşitli bileşenler sayesinde birçok sağlık faydası sunmaktadır.

Aktarlarda satılan bu ot, yüz yıllar boyunca tıp alimleri tarafından bilinçli bir şekilde kullanılmıştır.

Adı sebebiyle dikkat çeken Kısa Mahmut Otu faydaları ile merak konusu olmaktadır.

Kısa Mahmut otu hakkında el yazması eserlerde yapılan araştırmaya göre Anadolu hekimleri tarafından mide, böbrek, şeker ve özellikle bağırsak hastalıkları için kullanılmış faydası etkinliği birçok kitaba geçmiş bir bitki.

Kısa Mahmut otunun faydalarından yararlanmak için, bu bitkinin çayı hazırlanarak içilebilir.

İşte bu otu kaynatıp içmek bakın ne işe yarıyor...

Şifa barındırıyor

Kısa Mahmut Otu, iştah açıcı özelliği sayesinde kilo almak isteyenler için faydalı bir bitkidir.

Aynı zamanda anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bu sayede iltihapların giderilmesine yardımcı olur.

Bu ot, ateş düşürücü özelliği ile öne çıkmaktadır.

Kısa Mahmut Otu, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve mide, bağırsak ve mide ekşimesi gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Kısa Mahmut Otu’nun kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellemeye yardımcı olduğu bazı araştırmalarda gösterilmiştir.