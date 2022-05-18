Afrodizyak etkisi yaratıyor, cinsel isteği artırıyor, enerjiyi tavan yapıyor! Birkaç damlası bile etkili…

Afrodizyak etkisi yaratıyor, cinsel isteği artırıyor, enerjiyi tavan yapıyor! Birkaç damlası bile etkili…

Hoş kokusuyla bilinen yasemin bitkisinin beyaz çiçeklerinden elde edilen yasemin yağının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. İşte afrodizyak etkisiyle bilinen yasemin yağının faydalarını derledik.

''Jasminum officinale'' olarak da bilinen yasemin bitkisinin beyaz çiçeklerinden elde edilen esansiyel bir yağ olan yasemin yağı, çeşitli şekillerde kullanılabiliyor.

Faydalarına nazaran oldukça uygun fiyatlı olan yasemin yağı, cilde veya saça direkt olarak uygulanabildiği gibi belirli yöntemlerle teneffüs edilerek solunum yollarını rahatlatmanıza da yardımcı oluyor.

Tatlı ve romantik kokusuyla ön plana çıkan yasemin yağının sağlığa sayısız faydası bulunuyor. Adeta doğal bir ilaç görevi gören bu yağ, depresyondan enfeksiyona kadar onlarca rahatsızlığın tedavisinde kullanılıyor.

Özellikle afrodizyak etkisiyle bilinen, cinsel isteği artıran ve enerjiyi tavan yaptıran bu yağın çakra açıcı etkisi de bulunuyor. Peki yasemin yağı ne işe yarar? İşte yasemin yağının faydalarını sizler için derledik…

Yasemin yağının faydaları

Aromaterapi masajında kullanılır.

Antibakteriyeldir.

Antiseptik ve dezenfektandır.

İçindeki bileşenler sayesinde çok etkili bir mikrop öldürücü ve antiviral olarak bilinir.

Yaralara harici olarak uygulandığında septik oluşumunu engeller.

Solunduğu zaman solunum yollarında bulunan enfeksiyonları azalttır. Bu amaçla kullanılan yasemin yağı, soğuk algınlığı ve öksürüklerin önüne geçer.

Çeşitli oral mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktivite gösterir.

Seyreltilerek cilde uygulandığında pamukçuk gibi oral enfeksiyonlara iyi gelir.

Spazm ve kramplar üzerinde olumlu etkileri vardır.

Yara iyileşmesini teşvik edebilir.

Cilt enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur.

Sıcak basması ve depresyon gibi menopoz semptomlarını tedavi etmek için kullanılır.

Yasemin yağı koklamak, ruh halini iyileştirir, romantik, pozitif duyguları ve enerji seviyelerini artırır.

Cilde sürülen yasemin yağı, kalp atış hızını, ideal vücut sıcaklığını ve beyin fonksiyonlarını artırmaya yardımcı olur.

Afrodizyak özelliği bulunur. Yasemin çiçekleri, Hindistan’da genellikle yeni evlilerin yatak odasında romantizm havası yaratmak için kullanılır.

Tutkuyu ve arzuyu arttırması ile bilinen yasemin yağı, erkeklerde cinsel isteği artırır ve performansa katkıda bulunur.

Cilt nemini dengelemek için çok faydalıdır.

Antiseptik özellikleri sayesinde egzama ya da sedef hastalığı gibi birçok dermatolojik durumların tedavisinde kullanılır.

Saçı hem parlatır hem de nemlendirir.

Saç köklerini kuvvetlendirir, kırılgan ve kuru saçları iyileştirir.

Yasemin yağı nasıl kullanılır?

Yasemin yağı direkt olarak cilde uygulanabilir veya tıkanık ve öksürüklerin önüne geçmek için teneffüs de edilebilir.

Cildin yenilenmesi için el losyonlarına birkaç damla damlatılarak kullanılabilir.

Kas ağrıları çeken kişiler, süt içerisine birkaç damla yasemin yağı ekleyerek ağrıyan bölgelerine sürebilir.

Yasemin yağı, kuru saç derisine direkt olarak uygulandığında saçı ve saç derisini nemlendirir.

1 tatlı kaşığı yasemin yağı ile 3 tatlı kaşığı zeytinyağı, badem yağı ve üzüm çekirdeği yağı karıştırılır. Yıkanmış olan saça ıslak parmaklarla uygulanır.