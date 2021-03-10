Afrodizyak nedir, etkileri nelerdir? Afrodizyak etkili besinler hangileri?

“Afrodizyak” ya da diğer adıyla “aşk ilacı” tüketildiğinde libidoyu, yaşam ve cinsellik enerjisini arttıran bir maddedir. Hangi besinleri afrodizyak içerdiği sıklıkla araştırılmaktadır.

Afrodizyak terimi Yunan duygusallık ve aşk tanrıçası Afrodit’ten geliyor. Yunanlılar cinsel hazzı afrodizi olarak adlandırdılar, bu yüzden bu deneyimi artıran bir maddeye afrodizyak denilir.

Cinsel ilgiyle ilişkili birçok modern yiyecek, eski zamanlardan beri bu şekilde kullanılmış ve cinsel deneyimleri geliştirmeye neredeyse evrensel bir insan ilgisini göstermektedir.

Birçok besinde bulunan afrodizyak nedir ve hangi yiyeceklerde bulunur sorusu, sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor.

Peki afrodizyak nedir? İşte detaylar..

AFRODİZYAK NEDİR?

Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’in adından gelen afrodizyak kelimesi, Antik Yunan’da mutluluk veren, cinsel isteği artıran yiyecekleri tanımlayan genel bir yargı olarak günümüze kadar gelmiştir.

Ancak bilinenin aksine afrodizyaklar, kişinin doğurganlık sorunlarını ve ereksiyon bozukluğu gibi ikincil cinsel işlev bozukluklarını giderici özellikleri olan diğer maddelerden farklıdır.

Yani birebir cinsel sorunları çözen maddeler değiller. Ancak cinsel isteği artırdığı, cinselliği zihinde çağrıştırdığı için genellikle merak konusu olurlar

Afrodizyak cinsel yaşamı canlandıran, arzu uyandıran ve cinsel zevk ya da performansı artıran yiyecek veya ilaçlar olarak tanımlanır.

Afrodizyak ürünler libido artırıcı etkileri için özel olarak pazarlanırlar.

AFRODİZYAK ETKİLİ BESİNLER HANGİLERİ?