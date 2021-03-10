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- Afrodizyak nedir, etkileri nelerdir? Afrodizyak etkili besinler hangileri?
Afrodizyak nedir, etkileri nelerdir? Afrodizyak etkili besinler hangileri?
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 16:07
- Güncelleme : 10.03.2021 - 16:13
Afrodizyak terimi Yunan duygusallık ve aşk tanrıçası Afrodit’ten geliyor. Yunanlılar cinsel hazzı afrodizi olarak adlandırdılar, bu yüzden bu deneyimi artıran bir maddeye afrodizyak denilir.
Cinsel ilgiyle ilişkili birçok modern yiyecek, eski zamanlardan beri bu şekilde kullanılmış ve cinsel deneyimleri geliştirmeye neredeyse evrensel bir insan ilgisini göstermektedir.
Birçok besinde bulunan afrodizyak nedir ve hangi yiyeceklerde bulunur sorusu, sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor.
Peki afrodizyak nedir? İşte detaylar..
AFRODİZYAK NEDİR?
Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’in adından gelen afrodizyak kelimesi, Antik Yunan’da mutluluk veren, cinsel isteği artıran yiyecekleri tanımlayan genel bir yargı olarak günümüze kadar gelmiştir.
Ancak bilinenin aksine afrodizyaklar, kişinin doğurganlık sorunlarını ve ereksiyon bozukluğu gibi ikincil cinsel işlev bozukluklarını giderici özellikleri olan diğer maddelerden farklıdır.
Yani birebir cinsel sorunları çözen maddeler değiller. Ancak cinsel isteği artırdığı, cinselliği zihinde çağrıştırdığı için genellikle merak konusu olurlar
Afrodizyak cinsel yaşamı canlandıran, arzu uyandıran ve cinsel zevk ya da performansı artıran yiyecek veya ilaçlar olarak tanımlanır.
Afrodizyak ürünler libido artırıcı etkileri için özel olarak pazarlanırlar.
AFRODİZYAK ETKİLİ BESİNLER HANGİLERİ?
- Afrodizyak etkili besinlerden ilki muzdur. Muz, içerdiği potasyum ve B vitamini ile cinsel dürtüleri harekete geçiren bir meyvedir.
- Havyar, içerdiği çinko miktarı nedeniyle erkeklik hormonlarının yapımını artırır. Çinkonun aynı zamanda sperm kalitesini de artırdığı belirlenmiştir.
- Pekmezde bulunan minerallerin en önemlileri demir, kalsiyum ve potasyumdur. Tahinle alınması etkisini artırır. Kişinin enerjisinin ve cinsel gücünün artmasını sağlar.
- Çilek, vücutta endorfin hormonunun salgılanmasını teşvik etmektedir. Endorfin hormonu da mutluluk hormonlarından birisi olduğu için afrodizyak etkilidir.
- Bal barındırdığı maddelerden dolayı hem kadın hem de erkeklerde hormonları düzenleyici, cinsel duygular uyandırıcı bir besin maddesidir.
- Karpuzun içinde bulunan sitrülin adlı madde kan damarlarının gevşemesine ve bu sayede cinsel duyguların uyanmasına yardımcı oluyor. Bu etkisiyle karpuz da muz gibi afrodizyak etkilidir.
- Yemeklerinizde ve salatalarınızda kullandığınız biberler, insanın nabzını artıran bir besindir. İçeriğindeki kapsaisin maddesinden dolayı insanın sinir uçlarını harekete geçirir ve cinsel duygular oluşturur.
- Kereviz, kadın ve erkeklerde libidoyu yükselten ve cinsel duyguların oluşmasını sağlayan afrodizyak gıdalar arasında yer alır.
- Midye içeriğindeki çinko sayesinde libidoyu yükselten ve cinsen duyguları uyandıran afrodizyak deniz ürünleri olarak bilinir.
- Roka , sarımsak , hardal ve kuşkonmaz gibi bazı şaşırtıcı yiyecekler de dahil olmak üzere birçok gıda afrodizyak olarak kabul edilir .