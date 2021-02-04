Agave şurubu nedir, neyden yapılır? Agave şurubu sağlıklı mı, zararları nelerdir?

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, sadece bir kez çiçeklen agave bitkisi koruma altına alındı. Doğal tatlandırıcı olarak da şurup halinde kullanılan Agave nedir, faydaları nelerdir?

Sağlıklı tatlandırıcı olarak bilinen Agave şurubu, özellikle şeker hastaları ve diyet yapanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, sadece bir kez çiçeklen agave bitkisinden elde edilen agave şurubu nedir, nasıl kullanılır merak ediliyor.

Anavatanı Meksika olan ve tüm Amerika’da oldukça yaygın kullanılan agave şurubu alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Peki agave şurubu nedir, nasıl tüketilmelidir? İşte agave şurubu hakkında bilgiler..

AGAVE ŞURUBU NEDİR, NEYDEN YAPILIR?

Agave şurubu anavatanı Meksika olan Agave tequilana (blue agave) bitkisinden üretilir. Bu bitki ayrıca bir içki çeşidi olan tekilanın hammaddelerinden biridir.

Bitkinin öz suyu fermente edilerek tekila yapımında kullanılır.Birçok bitki ve ot gibi geleneksel kullanımında sağlığa faydaları olduğuna inanıldığı için tıbbi amaçla da kullanılmıştır.

Öz suyundaki %85 oranında fruktoz yani meyve şekeri bulunmaktadır. Kalorisi düşük olmasına rağmen yüksek miktarda karbonhidrat içerir ve beyaz şekere göre %25 daha tatlıdır.

Agave şurubunu yapmak için on yaşındaki agave bitkilerinin yaprakları kesilir ve kesilen yapraklardan bitki özü çıkarılır. Daha sonra, ayırma yöntemi uygulanarak bitkinin özsuyuna ulaşılır.

Bitkinin özsuyu kaynatılır, içerisindeki su buharlaşır ve geriye agave şurubu kalmış olur.

AGAVE ŞURUBU ZARARLARI NELERDİR?

Her ne kadar doğal olarak bilinse de aslında çok da tercih edilmemesi gereken bir tatlandırıcı türüdür. Bunun sebebi; yüksek oranda fruktoz şekeri içeriyor olmasıdır.

Fruktoz yani meyve şekeri, kan şekerini çay şekerine göre hızlıca yükseltmediğinden şeker hastaları için daha sağlıklı bir tatlandırıcı olarak düşünülebilir.

Ancak yine de tüketim miktarına dikkat edilmeli, alternatif olarak değerlendirilmelidir. Çünkü nektarında fruktoz miktarı normal meyveye oranla daha yoğundur.

Araştırmalara göre agave nektarının kontrolsüz tüketimi;

Karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkilemekte,

Karaciğer yağlanmasını arttırmakta,

Karın bölgesi yağlanmasını arttırmakta,

İnsülin direnci gelişme riskini arttırmakta,

Pankreasın çalışmasını zorlaştırmakta,

Tip 2 diyabet gelişme riskini arttırmakta ve

Obeziteyi tetiklemektedir.

AGAVE ŞURUBU NASIL TÜKETİLİR?

Agave şurubu şekerden 1.4 ila 1.6 kat daha tatlıdır ve yemek tariflerinde şeker veya bal yerine kullanılabilir.

Bazı kahvaltılık tahıllara bağlayıcı olarak eklenmektedir. Hafif agave şurubu, neredeyse nötr bir tada sahiptir ve bu nedenle bazen içeceklerde kullanılır.

Kehribar rengi agave şurubu, orta yoğunlukta karamelli bir lezzete sahiptir ve bu nedenle, daha güçlü tatlar için yemeklerde ve içeceklerde kullanılır.

Koyu agave şurubu daha güçlü karamel notalara sahiptir ve bazı tatlılarda, kümes hayvanları, et ve deniz mahsulleri kullanılan yemeklere ayrı bir lezzet katması için kullanılmaktadır.

Hem amber hem de koyu agave şurupları bazen krep, waffle ve kızarmış ekmek için sos olarak kullanılır.