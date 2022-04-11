Ağız kokusuna birebir: Oruçluyken misvak kullanma rehberi

İslam aleminin bir ay boyunca oruç tutacağı Ramazan ayında rahatsız olunan sorunlardan birisi ağız kokusudur. Peki oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? İşte misvak kullanmanın ipuçları...

On bir ayın sultanı Ramazan'ı idrak eden müslümanlar, 30 gün boyunca farz olan oruçlarını tutuyor.

Yaklaşık 15-16 saat aç ve susuz kalınan bu sürede ağız içindeki bakteri sayılarının arttığı gözlemleniyor.

Artan ağız bakterileri ağız kokusuna ve çürüklere sebebiyet verebiliyor. Ramazan ayında ağız kokusu yaşayanlar hem sosyal olarak hem de sağlık açısından rahatsızlık duyuyor.

Oruç tutanın ağız kokusunun Allah katında ne kadar makbul olduğunu işaretleyen bir hadiste bahsi şöyle geçer:

Ebu hureyre'den (r.a.) rivayetle resulullah (sav) buyurdular ki: "Oruçlunun ağzından çıkan koku, allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

Peki Ramazan'da ağız kokusu nasıl önlenir? Oruçken misvak nasıl kullanılır?

Oruçta ağız kokusuna karşı misvak kullanımı

İftar ve sahurdan sonra dişlerin hemen fırçalanması gibi Ramazan ayı boyunca dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de iyi bir şekilde fırçalanarak temizlenmesi gerekiyor.

Ancak oruçlu içen oluşan kokudan rahatsız olanlar, oruca zarar vermesi ihtimaline karşı diş fırçalamaktan da çekiniyor.

Diş temizliği konusunda fırçalamak yerine sünnet olan bir alternatif olan misvak da tercih ediliyor.

Hadislere göre misvak kullanmak orucu bozmaz.Hz. Muhammed'in oruç ayında misvak kullandığı aşağıdaki hadiste belirtilmiştir:

“Ben Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemi, oruçlu iken misvak kullandığını sayamayacağım kadar çok gördüm.” (Buhari, Savm: 27; Ebu Dâvud, Savm: 26; Tirmizî, Savm: 29)

Diyanet'e göre misvak

Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 44). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet, 56; Ebû Dâvûd, Taharet, 29). Allah Resûlü (s.a.s.) bir hadislerinde, “Ümmetime ağır gelmesinden (meşakkat) endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim.” (İbn Mâce, Tahâret, 7) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup, o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmakta idi. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur.

Misvak nasıl kullanılır?

Misvak yutulmadığı ya da dişi kanatmadığı sürece orucu bozmaz

Misvak çubuğunu susuzluğu gidermesi amacıyla ıslatıp kullanmak, orucu bozabilecek durumlar arasında yer alır.

Kuru ve nazik bir şekilde dişlere misvak sürerek temizlemek mümkündür. Yuvarlak hareketlerle dişlerin üzerinde gezdirebilirsiniz. Ardından kalan yemek atıklarını misvaktan mutlaka temizleyin.