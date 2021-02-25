Ağız kokusuna karşı 10 doğal yöntem

Ağızdan gelen kötü koku ile, altında bir hastalık yatmadı durumlarda doğal yollarla mücadele edilebilir. İşte ağız kokusu ile doğal yollarla mücadele etmenin 10 yolu.

Ağızdan gelen kötü bir koku tabii ki tıbbi bir acil durum değil, ancak dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25 ila 30'u bu üzücü problemden muzdarip.

Ağız kokusunun nedenleri gizemli değildir: Diş boşlukları, diş eti hastalığı, kötü ağız hijyeni, dilde genellikle iltihaplanma nedeniyle meydana gelen beyaz veya sarı bir tabaka en yaygın olanlarıdır.

Ağzımızda binlerce bakteri yaşar ve bunların bir kısmı, örneğin dilde veya dişeti çizgisinin altında veya diş eti hastalığının diş etleri ile dişler arasında yarattığı boşluklarda, kükürt kokusu oluşturur. Diğer nedenler arasında yetersiz beslenme, kontrolsüz diyabet ve ağız kuruluğu olabilir. Boğaz ağrısı veya sinüzit gibi enfeksiyonlar veya mide ekşimesi, ülser ve laktoz intoleransı gibi bağırsak bozuklukları ayrıca ağız kokusuna neden olur.

Sarımsak, soğan, kahve ve alkol gibi yiyecek ve içecekler de geçici olarak ağız kokusuna neden olabilir. Sigara içenler de bundan muzdariptir.

AĞIZ KOKUSUNA KARŞI 10 DOĞAL YÖNTEM

İşte ağız kokusuyla savaşmanın 10 doğal yolu.

1. Tuzlu su: Nefesinizi anında tazelemenin doğal bir yolu, ağzınızı çalkalamak için tuzlu su kullanmaktır. Basitçe bir bardak ılık suya biraz tuz ekleyin, iyice karıştırın, solüsyonu ağzınızda ve dişlerinizde 30 saniye boyunca çalkalayın ve tekrarlayın.

2. Karanfil: Karanfiller de nefesi anında tazelemeye yardımcı olabilir. Karanfilin bir başka avantajı da kötü bakterilerle savaşmaya yardımcı olmalarıdır. Bu nedenle, günde birkaç kez birkaç karanfil emmeniz yeterlidir. (Ancak karanfil yağı veya toz karanfil kullanmayın, bunlar çok güçlüdür ve yanıklara neden olabilir.)

3. Elma sirkesi: Soğan ve sarımsak yemekten kaynaklanan rahatsız edici ağız kokularından kurtulmak istiyorsanız, elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bir bardak suya biraz elma sirkesi ekleyin ve ağzınızın etrafında hafifçe çalkalayın. Bu doğal gargara kokuyu etkisiz hale getirecek ve nefesinizi anında tazeleyecektir.

4. Meyve ve sebze tüketin: Nefesinizi tazelemenin bir başka doğal ve kolay yolu da elma, kereviz veya havuç gibi taze bir atıştırmalık tüketmektir. Bu meyve ve sebzeler doğal diş fırçası görevi görür ve dişlerinize yapışan bakterilere neden olan kokuyu gidermeye yardımcı olur. Ayrıca tükürük üretimini uyarırlar ve bu da ağız kokusuyla mücadeleye yardımcı olur.

5. Çay ağacı yağı: Çay ağacı yağı, ağzınızda kokuya neden olan bakteri ve mikroplarla savaşmaya yardımcı olur. Diş macununuza birkaç damla ekleyerek veya sadece yağ ile dişlerinizi fırçalayarak ağız hijyenini kolayca yakalayabilirsiniz.

6. Fırçalama: Her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayın ve tercihen günde iki kez diş ipi kullanın. Diş fırçanızı iki ila üç ayda bir değiştirin.

7. Dil temizliği: Kokuya neden olabilecek bakteri, mantar ve ölü hücreleri azaltmak için her sabah dilinizi temizleyin. Dilin arkasını temizlemek için uygun diş fırçaları kullanın.

8. Farklı besinler deneyin: Bir avuç karanfil veya rezene tohumu çiğneyin. Antiseptik nitelikleri, ağız kokusuna neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Ağız ferahlatıcı bir lezzet patlaması için bir parça limon veya portakal kabuğu çiğneyin. (Önce kabuğu iyice yıkayın.) Sitrik asit tükürük bezlerini uyarır ve ağız kokusunu giderir. Taze bir maydanoz, fesleğen, nane veya kişniş dalını çiğneyin. Bu yeşil bitkilerdeki klorofil kokuları etkisiz hale getirir.

9. Kendi gargaranızı yapın: Piyasada satılan çoğu gargara alkol içerir. Kendi alkolsüz gargaranızı yapmayı deneyin. Bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat ve birkaç damla nane esansiyel yağı ekleyin. 30 saniye gargara yapın.

10. Diş muayenesi: Rahatsız edici ağız kokusu devam ederse, diş hekiminizden randevu almanız çok önemlidir. Diş hekimi, ağız kokunuzun altında herhangi bir hastalık olup olmadığını çözebilir ve bunu kalıcı olarak ortadan kaldırmak için doğru çözümü sağlayabilir. Ayrıca takma diş takıyorsanız, bunları geceleri çıkarın ve yiyecek ve içeceklerden bakteri birikmesini önlemek için temizleyin.