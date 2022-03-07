Ağız kokusuna neden olan en yaygın 10 durum

Ağız kokusuna neden olan en yaygın 10 durum

Toplumda birçok kişiyi etkileyen yaygın bir durum olan ağız kokusu, sebep olduğu rahatsızlığın ötesinde daha ciddi hastalıkların bir işareti olabilir. İşte ağız kokusuna neden olan 10 yaygın durum.

Ağız kokusu özellikle yetişkinlerde oldukça sık görülen bir sorundur. Uygun ağız hijyeni uygulanmasına rağmen hoş olmayan bir ağız kokusu durumu yaşanılabilir. Ağız kokusu bazen yenilen bazı gıda ürünlerinden kaynaklanabilir, ancak çoğu durumda bir uzman tarafından teşhis edilmesi gereken ağız sorunlarından kaynaklanır.

Ağız kokusu, herhangi bir zamanda herkesi etkileyebilecek yaygın bir sorundur. Ağız kokusu, hakkında konuşulması zor olabilen ve hoş olmayan bir durumdur. 4 kişiden 1'ini etkilediği tahmin edilmektediir ve kötü diş hijyeni alışkanlıklarından altta yatan ciddi sağlık sorunlarına kadar çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

KÖTÜ AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLAN 10 DURUM

İşte çoğu zaman sosyal hayatı ve hatta özgüveni etkileyen kötü ağız kokusuna neden olan 10 yaygın durum.

Diş Eti İltihabı

Diş eti iltihabı, diş köküne sızan ve onu yok eden bakterilerin varlığı nedeniyle diş etlerinin iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmezse periodontitise dönüşebilir, diş etleri ciddi şekilde etkilenir ve dişler zayıflayabilir. Bu bakteriler kötü ağız kokularının sebebidir. Hamilelik, sigara kullanımı ve menopoz diş eti iltihabının ortaya çıkmasına neden olabilir.

İyi ağız hijyeni diş eti iltihabının gelişimini azaltabilir ve önleyebilir. Dişlerinizi günde 2 ila 3 kez en az 2 dakika fırçalayın. Kötü kokuları azaltma gücüne sahip macunlar kullanabilirsiniz. Ağızda çok uzun süre kaldığında kötü kokulara neden olabilecek yemek artıklarını temizlemek için diş ipi de kullanabilirsiniz. Gıda proteinlerindeki amino asitler nefese kükürt kokusu verir.

Kötü Dil Hijyeni

Kötü kokular dildeki bakterilerden de gelebilir. Tükürük tarafından yeterince nemlendirilmeyen dilin üst kısmı bakterilerin birikmesine neden olabilir.

Ağzınızı mentol veya florür içeren gargaralarla temizleyin. Bileşenlerinde bakterileri etkisiz hale getiren ve bakteri metabolizmasını yavaşlatan ve böylece kötü kokulu maddelerin oluşumunu engelleyen maddeler içeren ürünler arayın. Ağız florasının dengesini bozmamak için gargaraları sadece 10 gün kadar kullanın. Dilinizi de fırçalamayı unutmayın. Dili fırçalarken tortuları temizlemek için fırçalama hareketin arkadan öne doğru yapın. Fırçanın kıllarını asla kullanmayın, çünkü dil üzerinde bakterilerin kayabileceği küçük lezyonlar oluşturma riski vardır.

Apse ve Diş Çürüğü

Diş çürüğü, apse ve diş çekimi bir bakteri kaynağı olabilir. Hastalıklı veya çürük dişleri tespit etmek için düzenli diş muayenesi yaptırmak gerekir.

Çürük dişlerin bakımını yaptırın ve ağız hijyeninizi düzenli yapın. Enfeksiyon varlığında bir uzman dişi çekecek veya apseyi tedavi edecektir.

Protezleri Kontrol Edin

Kötü temizlenmiş veya çok uzun süre takılmış diş protezleri zamanla çok kötü kokular yayabilir. Özellikle gece boyunca ağzınızda tutuyorsanız kötü kokular oluşabilir. Protezin girintilerinde yuvalanmış kalan bakteriler buna neden olur.

Protez temizleme talimatlarını inceleyerek kusursuz hijyen sağlayın. Protezleri bir seferde 24 saatten fazla takmayın. Her yemekten sonra diş fırçası ile fırçalayarak temizlemeyi unutmayın. Her akşam 15 dakika boyunca antiseptik bir suya daldırın.

Mide Asidi Sorunları

Mide ile yemek borusu arasındaki kapakçık bozulduğunda midede bulunan ve sindirim için kullanılan asit yükselir, sindirim sistemi boyunca ağza gelir ve genellikle kötü kokulu bir gaza neden olur.

Reflü gibi mide asidi sorunlarında mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Genel olarak, bir aylık tedaviden sonra her şey normale döner. Midede Helicobacter pylorii adı verilen ve antibiyotik tedavisi gerektiren bir mikrop yoksa ilk tedavi genellikle etkili olur.

Bademcikler

Bazen ağız kokusunun kaynağını bulmak için bademciklere daha yakından bakmanız gerekir. 20 ila 30 yaş arasındaki kişilerde, kötü kokulu mikroorganizmalar bademciklerde yuvalanabilir. Her türlü yiyecek artıkları burada toplanır ve fermente olarak kötü ağız kokusuna yol açarlar.

Kesin çözüm bademciklerin kısmen veya tamamen alınmasıdır. Ameliyat ya lazerle, ayakta tedavi bazında ya da genel anestezi altında ameliyatla gerçekleştirilir.

İlaçlar

Bazı ilaçların ağzı kurutma özelliği vardır. Bunlar, tükürük bezlerini kontrol eden parasempatik sinir sistemi üzerinde bir etkiye sahip olan antihistaminik, antidepresan, antipsikotik ve antihipertansif ilaçlardır. Bu ilaçlar alındığında antibakteriyel maddelerce zengin olan tükürük ağzı yeterince nemlendiremez ve çok sayıda bakteri, kötü kokularıyla birlikte ağza yerleşir.

Ağız içini nemlendirmek ve bakterileri yok etmeye yardımcı olmak için düzenli olarak su veya nane çayı gibi bitki çayları içmeyi unutmayın. Ayrıca gün içinde tükürük salgısını artırmak için şekersiz sakız çiğneyebilir ve tükürük üretimini tetikleyen narenciye meyvelerini tüketebilirsiniz.

Karaciğer Sorunları

Sorunlu bir karaciğer özellikle çok ağır yemeklerden sonra ağız kokusuna neden olabilir. Besin emilimlerinin yeterince gerçekleşmemesinden kaynaklanan bu kötü ağız kokusu karaciğer kusurlu ise meydana gelir.

Karaciğer enzimlerinin seviyelerini belirlemek için bir kan testi ve karaciğerin BT taraması yapılması önerilir. Ağız kokusu karaciğer yetmezliği, siroz veya hepatitin bir belirtisi olabilir. Sebze ve meyveler gibi karaciğerin işlemesi kolay yiyecekleri yiyerek karaciğerin işini kolaylaştırabilirsiniz. Çok fazla protein tüketmekten kaçının. Karaciğer fonksiyon bozukluğuna yol açan alkol ve sigarayı bırakın.

Adet Öncesi Hormonal Değişiklikler

Adet döneminden hemen önce kadınlarda hormonal bir değişiklik meydana gelir, bu da özellikle bakterilerin çoğalmasını tetikleyen diş plağının üretimine neden olur. Bu hormonal değişiklik aynı zamanda bağırsak florasını da etkiler ve nefesi kükürtle doldurur.

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayarak ve gargara yaparak diş ve ağız hijyeni uygulamalarını atlamayın. Bu, ağız kokusunun gerçek nedenini bastırmaz, ancak her ay adet döneminizden önceki o kısa süre boyunca ağız kokusunu maskeleyebilir.

Protein ve Yağ Diyetleri

Protein ağırlıklı diyetler ağız kokusunu tetikleyebilirler. Ana sorumlu et, balık, süt ürünleri, yumurta ve neredeyse sıfır karbonhidrata sahip ketojenik diyet gibi protein ve yağ diyetleridir. Karbonhidratların yokluğunda vücut yağ yakar ve keton cisimcikleri adı verilen atık ürünleri kana salar. Son derece uçucudurlar, ayrıca solunum yollarına salınırlar ve nefesinizin kötü kokmasına neden olurlar. Ketojenik diyet yapanlarda genellikle aseton benzeri ağız kokusu ortaya çıkar.

Makul miktarda karbonhidratı diyete eklemek nefesinizi eski haline döndürebilir.

AĞIZ KOKUSUNA KARŞI 6 ETKİLİ YÖNTEM

Ağız kokusunu önlemek için dişlerinizi her gün fırçalamaya çalışmanız ve düzenli olarak diş ipi ve gargara kullanmanız önemlidir. Ayrıca beslenmenize ve sindirim sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Bunlara ek olarak aşağıdaki 4 yöntemi de kullanabilirsiniz.

Karbonat

Karbonat, kötü kokuyu ve olası enfeksiyonları yok etmeye yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Aşındırıcı özelliğinden dolayı diş minesine zarar verebileceğinden dişlerle doğrudan temas halinde kullanmamanız çok önemlidir. Karbonatla macun veya gargara hazırlayabilirsiniz.1 çay kaşığı karbonatı bir bardak suyla seyreltin ve fırçayı batırdıktan sonra dişlerinizi fırçalayın.

Maydanoz

Mutfaklarda bulunan en yaygın aromatik bitkilerden biridir. Maydanozda klorofil gibi ağız kokusuna karşı etkili olan maddeler bulunur. Çiğnemek ve ağız kokusuyla savaşmak için elma sirkesi ile karıştırabilirsiniz.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, içerdiği asetik asit sayesinde ağız kokusunu gidermede etkili bir yardımcıdır. Bu, ağzın pH'ını düşürmeye yardımcı olur ve ağızda bakterilerin çoğalmasını önler.

Bitki Çayları

Vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olan ısırgan otu, nane, biberiye ve rezene gibi bitki türlerinden yapacağınız çaylar da ağız kokusu ile mücadelede etkilidir.

Limon Suyu

Turunçgiller, ağızdaki bakterilerin büyümesini engelleyen tükürük üretimini uyarır. Limon suyu kuruluğu gidermeye yardımcı olur ve ayrıca bakterileri öldürür.

Papatya Suyu

Ağız kokusundan kurtulmak için iyi bilinen bir çaresi de papatya suyudur. Papatya suyu ağızda üreyen bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Papatya suyuyla gargara yapabilirsiniz.