Ağız mantarı nedir, belirtileri nelerdir? Maske nedeniyle oluşan ağız mantarı nasıl önlenir?

Uzmanlar, koronavirüs nedeniyle uzun süre takmak zorunda kalınan maskelerin, ağız mantarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Peki ağız mantarı nedir, nasıl oluşur?

Koronavirüs salgını sonucunda hayatımıza giren maskeler, zorunlu olarak kullanılmaya devam ediyor.

Ancak, ağız bölgesinin uzun süre havasız ve nemli kalması sonucunda ortaya çıkan ağız mantarları, yeni sağlık problemlerini beraberinde getirdi.

Ağızda oluşan enfeksiyonlar sonucunda meydana gelen mantarlar, insanların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, maske kullanımının ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilediğini ve bunun önüne geçmek için kaliteli, doğru maske tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Peki ağız mantarı belirtileri nelerdir, nasıl oluşur? İşte detaylar..

AĞIZ MANTARI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağız mantarı ağızda bulunan bakteri dengesinin bozulması nedeniyle oluşur. Başlangıçta dengenin bozulması ile küçük ülserler oluşur. Bu durum ağız mantarının temelini oluşturur ve ağzın her tarafında hatta diş etinde bile görülebilir.

En önemli nedeni vücut direncinin düşmesi ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Yine bazı ilaçlar ağızda yaşayan bakteri dengesini bozduğu için bu yaralara neden olabilir.

Uzun süreler kullanılan maskelerin nemli kalması sonucunda ağızda mantar oluşumu gözlemlenebilir.

Ağız mantarı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

- Dilde, yanak içinde ve damakta ve diş eti kremsi beyaz lezyonlar

- Süzme peynir görünümlü hafif kabarmış lezyonlar

- Yeme veya yutma güçlüğüne neden olan kızarıklık, yanma veya ağrı

- Lezyonlarda diş fırçalarken veya dokunulduğunda hafif kanama

- Ağız kenarlarında çatlama ve kızarıklık

- Ağızda pamuklu bir his

- Tat kaybı

- Kızarma, tahriş ve protez altında ağrı

AĞIZ MANTARI NASIL GEÇER?

Maskenizi sıklıkla değiştirin: Ağzınızda saatlerde kalan maske nemli bir ortam sağlayarak mantarların oluşmasına neden olacaktır.

Ağız hijyenine dikkat edin: Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın ve günde en az bir kez diş ipi kullanın.

Düzenli olarak diş doktorunuza muayene olun: Özellikle şeker hastalığınız varsa veya takma dişleriniz varsa. Sağlıklıysanız ve dişhekimine ihtiyacınız yoksa bile dişlerinizin her 6 ayda bir diş hekiminiz tarafından temizlenmesi gerekir.

Kronik sağlık sorunlarınızın tedavi sürecini iyi takip edin: HIV veya diyabet gibi bir sağlık sorunu, vücudunuzdaki bakteri dengesini bozabilir ve pullanmaya neden olabilir. Devam eden bir sağlık sorunu için kullandığınız ilaçlarınızı talimatları doğrultusunda düzenli olarak alın.

Ağız gargaralarını veya spreyleri aşırı kullanmayın: Dişlerinizi ve diş etlerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için günde bir veya iki kez bir antibakteriyel gargara ile yıkayın. Bunlardan daha fazlasını kullanmak ağzınızdaki normal bakteri dengesini bozabilir.

Solunum cihazı kullanıyorsanız kullandıktan sonra temizleyin: Astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi bir durumunuz varsa, mikropları öldürmek için her kullanımdan sonra solunum cihazlarınızı temizleyin.

Şeker ve maya içeren gıdaları azaltın: Ekmek, bira ve şarap fazladan mantar büyümesine neden olacaktır.