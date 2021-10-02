Ağız problemleri D vitamini eksikliğinin işareti olabilir

Birçok semptomla kendini belli eden D vitamini eksikliğini ağız sağlığınızı kontrol ederek de tespit edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Sağlığımızı korumada inanılmaz derecede önemli bir rol oynayan pek çok farklı vitamin türü vardır. Birçok vitamin arasında güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini en önemlisi olarak kabul edilir. Çünkü kemiklerimizin ve dişlerimizin bakımı için gereklidir. Ayrıca kaygıyı azaltmaya yardımcı olur ve genel bağışıklığımızı artırır. Dahası, kilo kaybı için de önemlidir.

Öte yandan vücudumuzdaki D vitamini eksikliği kemiklerimizi zayıflatabilir, kemik deformasyonlarına, zihinsel sağlık sorunlarına ve çeşitli diğer komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, D vitamini eksikliğinin herhangi bir belirti ve semptomuna karşı dikkatli olmak önemlidir.

Çoğunlukla obezite ve diyabet hastalarında ortaya çıkan D vitamini eksikliği, yanan ağız sendromuna neden olabilir.

YANAN AĞIZ SENDROMU NEDİR?

Yanan ağız sendromu, ağzınızda, dudaklarınızda ve dilinizde ağrı veya rahatsızlığa neden olan bir durumdur. Açık bir neden olmaksızın ağızda kronik olarak devam eden veya tekrarlayan yanma için kullanılan tıbbi bir terimdir. Rahatsızlık aynı zamanda yanaklarınızın içini, damağınızı veya tüm ağzınızın geniş bölgelerini de etkileyebilir. Aslında, yanma hissi şiddetli de olabilir.

Yapılan bir çalışmaya göre, yanan ağız sendromu semptomları olan hastalarda ortak nokta olarak D vitamini eksikliği gözlemlenmiştir. Bu da D vitamini eksikliği ve yanan ağız sendromu hastalığı belirtileri aynı paydada toplamayı sağlamıştır. İşte, ağızda meydana gelen D vitamini eksikliği belirtileri;

- Dilde, ağız çatısında, diş etlerinde yanma hissi,

- Boğaz ağrısı,

- Kuru ağız,

- Dilin uyuşması veya karıncalanması,

- Yutma güçlüğü,

- Değişik tatlar alma.

Semptomlarda düzelme ya da artış meydana geldiği takdirde mutlaka doktorunuzdan randevu alın.

D VİTAMİNİ DÜZEYİNİ ARTIRMANIN YOLLARI

Sadece güneşlenmek veya D vitamini takviyesi almak yeterli değildir. Vücudunuzun vitamini doğru şekilde emmesini sağlamak için yapmanız gerekenler:

- Diyetinize somon, balık, yoğurt, portakal suyu, morina karaciğeri yağı gibi gıda maddelerini ekleyin. Yapraklı sebzeler ve süt ürünleri gibi kalsiyum açısından zengin besinler ekleyerek kemik gücünüzü de artırabilirsiniz.

- D vitamininin etkin metabolizasyonunu (vücudumuzdaki enerji oluşturma sürecini) sürdürmek için sigara, içki gibi aktivitelerden uzak durmanız gerekir.

- Ayrıca diyetinizdeki K vitamini, magnezyum ve çinko gibi diğer besinlere de odaklanın. Çünkü bu besinler D vitamini emilimini hızlandırabilir.

- Sıkı bir diyet yapıyorsanız ve sağlıklı yağlardan kaçınıyorsanız, D vitamini asla vücudun derinliklerine nüfuz edemez. D vitamini yağda çözünen bir besin olduğundan, daha iyi emilim için sağlıklı yağa ihtiyaç duyar.

- Diyetinize zenginleştirilmiş tahıllar ve süt de ekleyebilirsiniz.

- Son olarak, stresten uzak durun çünkü vücudunuz stres hormonları salgıladığında bağırsaklarınızı etkileyebilir. Gerçek şu ki, D vitamini bağırsakta emilir ve bu nedenle bağırsak sağlığınız onun emiliminde önemli bir rol oynar.