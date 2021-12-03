Ağız sağlığını olumsuz etkileyen 4 hata

Diş fırçası, diş macunu, diş ipi, gargara ve durulama sıvıları... Ağız sağlığı için bir dizi basit kurala uymazsanız, kullandığınız ürünler işe yaramaz. İşte ağız sağlığında yapılan en yaygın 4 hata.

Dişlerinimi fırçalamak en basit günlük görevlerden biridir, ancak hayatımız boyunca bizi birçok hastalıktan kurtarabilir. Doğru diş hijyenini sağlamak sadece iyi bir fırçalama değildir, aynı zamanda doğru ağız hijyeni uygulamaktır.

Diş sağlığını korumak basit veya önemsiz bir konu değildir. Dişlerin direncini azaltan tüm küçük günlük saldırganlıkların farkında olunmalıdır. Şekerler, dişleri lekeleyen içecekler ve çok asitli ürünler bizi tekrar tekrar dişçi koltuğuna itebilir.

Bu nedenle ağzın geri kalanı ihmal edilmemeli ve sadece dişlere dikkat etmemiz gerektiğini düşünmemeliyiz. Diş etleri, diş arası boşluklar ve dilin de söyleyecek çok şeyi vardır.

FIRÇALAMA SÜRESİ 2 DAKİKA OLMALI

Fırça değiştirmemek, diş ipi kullanmamak, yemekten hemen sonra dişleri fırçalamak veya gargara kullanmamak ağız sağlığı hakkında en büyük yanlışlardandır.

Uygun ağız hijyenini sağlamak için uzmanlar, fırçalama süresinin 2 dakika olması gerektiğini söylüyor. Bunun için üst dişlerden başlayıp alt dişlerle devam edeceğiz. Bununla birlikte kullandığınız fırçaların kıllarının cinsini de mutlaka göz önünde bulundurun. Dişlerinizi etkili bir şekilde fırçalamak için elektrikli veya manuel diş fırçası arasında seçim yapmak önemli değil, ancak hangi teknikle fırçaladığınız çok önemli.

Diş fırçalamayı günlük bir alışkanlığa benzetecek olsaydık, süpürmeye benzer olduğunu söyleyebilirdik. İlk anahtarlardan biri yumuşak veya orta sert kıllı bir fırça seçmektir. Uygun şekilde onaylanmış herhangi bir diş macunu, ağzımızı uygun şekilde dezenfekte etmemize yardımcı olacaktır. Farklı markalar arasında seçim yapmak, kişinin tercihine göre değişebilir. Örneğin, çürük oluşumuna meyilli hastalarda dişleri güçlendirmek için florürlü bir diş macunu tercih edilmesi tavsiye edilir.

AĞIZ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN 4 HATA

Normalmiş gibi görünen birçok alışkanlık, ağız sağlığına zarar verebilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Hata 1: Yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak

Basit bir kimyasal nedenle genellikle yemekten hemen sonra diş fırçalamamak daha iyidir. Yediğimiz zaman ağzın pH'ı düşer ve asidik hale gelir, bu yüzden o sırada fırçalamak dişlerin aşınmasını artırır. Normal pH'ı geri kazanmak için bir gargara kullanılması veya yemekten sonra yaklaşık 30 dakika beklenmesi tavsiye edilir.

Bununla birlikte, yemek yedikten sonra mümkün olan en kısa sürede dişlerinizi fırçalamanın uygun olduğu durumlar da vardır. Diş implantı, protezi veya sabit ortodonti olan hastalar plak birikimine eğilimli olduğundan, tartar oluşumunu önlemek için beklememek tavsiye edilir.

Hata 2: Geceleri gargara kullanmamak

Uzmanlar, günde en az birkaç kez gargara kullanmanın yeterli olduğunu açıklasa da, diş ve diş eti sağlığımızı büyük ölçüde etkilediği için gece en az bir kez gargara yapılmasını tavsiye ediyor.

Gece fırçalamadan sonra gargara kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Aslında günün en önemli ağız hijyeni uygulaması budur. Biz uyurken tükürük seviyesi düşer ve patojenlerin ağzımızı etkilemesi daha kolay hale gelir. Bu nedenle gece diş ipiyle birlikte gargara kullanılması tavsiye edilir.

Hata 3: Dili unutmak

Dişlere veya diş etlerine odaklanmak, gerekli ağız sağlığı uygulamalarına uyduğumuz anlamına gelmez ve ağız gargaralarına başvurmak da dilin tamamen güvenli olduğu anlamına gelmez.

Dil, bir şeyleri tatmaktan sorumlu olmanın ötesinde, çoğu ağız kokusuna katkıda bulunan doğal bir bakteri rezervuarıdır. Bu nedenle, uygun şekilde sterilize etmek için, çoğu fırça başlığına dahil olan bir dil kazıyıcı kullanmak uygundur.

Hata 4: Diş etlerini ihmal etmek

Diş etleri ve hepsinden önemlisi üzerinde çalışılması genellikle zor olduğu için genellikle çok az dikkat ettiğimiz interdental boşlukların korunması gerekir.

Diş etlerinin ağız hijyeninin yüzde 40'ını kapsadığını bilmek önemlidir. Bu nedenle fırça veya diş ipi ile dikkatlice temizlenmelidir. Bölgelere ulaşımın zor olması veya hareket kabiliyetimizin azalması durumunda aynı işlevi gören ancak diş etlerine zarar vermemek için nasıl kullanılacağına dikkat etmemiz gereken farklı fırça türleri çözüm olarak kullanılabilir.