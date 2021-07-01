Genellikle hafif olan ancak günlük hayatı etkileyecek boyutlara ulaşabilen ağız yaralarıyla, evde kolayca hazırlanabilen doğal çözümlerle mücadele etmek mümkün.

Ağız ülseri veya ağız yarası olarak da adlandırılan aftlar, yaygın ve hafif bir ağız sağlığı sorunudur.

Aftlar, dudaklarda, dilde veya ağzın içinde oluşan küçük yaralardır. Bazen dairesel kenarları arasında derin bir oyuk bulunan küçük kraterler gibi görünürler. Küçük veya büyük boyutlarda ortaya çıkabilirler. Küçük yaralar yılda birkaç kez ortaya çıkabilir ve iyileşmesi genellikle bir hafta sürer. Altta yatan bir tıbbi sorun nedeniyle tekrarlayan yaralar ise majör aftlar olarak adlandırılır.

Dilinizin altında veya ağzınızın başka bir yerinde ortaya çıkan yaralar genellikle kendiliğinden geçer. Ancak, ondan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olacak çözümler de vardır.

Tekrarlayan ağız yaraları yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurun.

İşte ağız yaralarına karşı 10 doğal çözüm.

KARBONAT

Karbonat, ağızdaki bakterileri öldürmek için harikadır. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı karbonat karıştırın, bu solüsyonla gargara yapın ve tükürün. Karbonat, ağzınızın pH'ını yeniden dengeleyecek ve bakteri üremesini sınırlayacak ve bu da daha iyi iyileşmeye (yaraları, diş eti iltihabı vb.) izin verecektir.

FESLEĞEN

Fesleğen, ağrıyı dindirecek ve enfeksiyonları önleyecek veya sınırlayacak antienflamatuar (iltihap önleyici) ve antiseptik (mikrop öldürücü) özelliklere sahiptir. Aft, diş eti iltihabı ve daha genel olarak ağızdaki herhangi bir yaraya karşı savaşmak için fesleğen yapraklarını çiğnemek etkili bir çözümdür.

ADAÇAYI

Dezenfektan özelliği ile tanınan adaçayı, özellikle ağız yaraları için çok iyidir. Adaçayı yapraklarını sıcak suda demleyin ve bu içeceği küçük yudumlarda için. Ayrıca bu çayı soğumaya bırakabilir ve gargaralar için kullanabilirsiniz.

DEFNE YAĞI

Bir bitkisel yağda birkaç damla defne yağını seyreltin ve ardından bu solüsyonu bir pamuklu çubuk kullanarak ağız yarasına uygulayın. Dikkatli olun, uçucu yağlar zararsız değildir, dikkatli kullanılmalıdır.

KARANFİL

Karanfil, ağız ülseri durumunda yararlı olan antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Ağrıları gidermek için bir karanfil çiğneyin veya ağrılı bölgeye bir damla karanfil esansiyel yağı da damlatabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacının esansiyel yağı, iyileştirici ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Dişlerinizi güzelce fırçaladıktan sonra pamuklu çubukla yaraya bir damla damlatın ve gece boyunca bekletin. Hamile veya emziren kadınlar uçucu yağlar kullanmadan önce mutlaka doktor tavsiyesi almalıdır. Çay ağacı yağı ayrıca 7 yaşından küçük çocuklar için önerilmez.

BAL

Bal pratik bir çözümdür çünkü her zaman dolaplarımızda bulunur. Antibakteriyel ve antienflamatuardır, ağrı ve enfeksiyon üzerinde etkilidir. Ağız yaralarına karşı doğrudan üzerine uygulanabilir. 2 yemek kaşığı sıcak suda karıştırarak gargara da yapılabilir.

LİMON

Limon suyu, ağız yaraları ile mücadelede en iyi yardımcılardan biridir. Ancak oldukça acı verebilir. İltihap önleyici özellikleri çok hızlı hareket edecektir. Öyle ki, yaralar gerilemeden ve kaybolmadan önce ağrısız hale gelir. İki uygulama yöntemi vardır: Doğrudan yara üzerine birkaç damla limon suyu sıkabilirsiniz veya bir bardak suya yarım limon sıkarak gargara yapabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi onun çok amaçlı bir antiseptiktir. Dezenfekte eder, bakteri üremesini engeller ve ağzın pH'ını düzenler. Büzücü gücü, ağız mukozasını sıkılaştırma ve kurutmada faydalıdır. Böylece iyileşmeyi hızlandırır. Elma sirkesi günde 3 defa pamuk yardımıyla doğrudan yaranın üzerine sürülebilir.

MEYAN KÖKÜ VE ADAÇAYI ÖZÜ

Meyan kökü özü, güçlü bir iltihap önleyicidir. Ayrıca iyileştirici ve antiviral özelliklere sahip glisirizin içerir. Bağışıklık sistemini uyarıcı etkiye sahip olan meyan kökü, yara ve iltihap önleyici özelliklere sahip glabridin (flavonoidler) kaynağıdır. Adaçayına gelince, büzücü ve iyileştirici özelliklere sahip birçok tanen (rosmarinik asit dahil) ve ayrıca flavonoid (özellikle luteolin ve apigenol) içerir.

1'er tatlı kaşığı adaçayı ve meyan kökü özünü bir bardak su ile seyreltin ve gargara yapabilir veya bir pamuklu çubuğu bu karışımla ıslatarak günde 2-3 kez doğrudan yaranın üzerine uygulayabilirsiniz.

DOĞAL ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Doğal çözümler çoğunlukla kendi kendine tedavi için kullanılmaktadır. Herkesin uygulaması en kolay ve bazen kendileri için en etkili olan çözümü seçmesine izin verirler. Etkisini, ağrıyı gidermek için hemen ve yarayı yok etmek için en fazla bir hafta içinde göstermelidir.

Ancak bu doğal çözümlerin kullanımı bazı önlemlere ve sorulara tabidir.

Ağrılı ağız yaralarının düzenli olarak ortaya çıkması, altta yatan olası sorunlara işaret edebilir. Örneğin peptik ülser, oral mukoza zarlarının pH'ını değiştirir. Bu dengesizlik, yaraların ortaya çıkmasına neden olur. Stres, yorgunluk ve fazla kilo da yaralar üzerinde etkili olabilir.

Uçucu yağların kullanımı ılımlı olmalıdır. Çok güçlülerdir ve hamile ve emziren kadınlar için tavsiye edilmez.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar, hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.