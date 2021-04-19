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    Ağızdaki demir tadı koronavirüs belirtisi midir? Ağızda metalik tat nedenleri

    Ağızda metalik veya acı bir tat oluşması, tat duyusu bozukluğu sonucunda karşımıza çıkmaktadır ve kişi bir şey yemese bile hissedilebilir. Peki metalik tat korona belirtisi midir?
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 17:05
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    Ağızdaki demir tadı koronavirüs belirtisi midir? Ağızda metalik tat nedenleri

    Bazen uyandığınızda, bazen gün içinde, bazen de gece yatmadan önce… Ağızdaki metalik tadın nedenleri çok çeşitli kaynaklara dayanıyor olabilir.

    Özellikle koronavirüs belirtisi olarak yaşanan tat ve koku kaybı, ağzıdaki metal tadından duyulan endişeyi arttırmaktadır.

    Altında yatan sebep, kişiden kişiye ve rahatsızlığa göre değişkenlik göstersede, ağızda metal tadı hissetmek bir sorundur ve en kısa sürede bir uzmana başvurmak gerekir.

    Peki ama ağızdaki metalik tat neden oluşur? Ağızdaki demir tadı koronavirüs belirtisi midir? İşte detaylar..

    AĞIZDAKİ DEMİR TADI KORONA BELİRTİSİ MİDİR?

    Ağızda metalik tat hissedilmesi, düşündüğünüzden çok daha sık görülen bir durumdur, ve pek çok sağlık probleminin habercisi olabilir. Durum geçici olabilir ve sebebine bağlı olarak sorunun şiddeti değişebilir.

    Koronavirüs vakalarında meydana gelen tat ve koku kayıpları vatandaşları korkutsada,  uzmanlar yalnızca duyu kaybı yaşamanın, virüsün tespitinde yeterli olmayacağının altını çiziyor.

    Pek çok başka rahatsızlıkta da tat ve koku alma duyusu zayıflayabiliyor.

    Ağızdaki demir tadı koronavirüs belirtisi midir? Ağızda metalik tat nedenleri #1

    AĞIZDA METALİK TAT NEDENLERİ

    Yeni bir ilaç tedavisine başladığınızda ağzınızda metalik bir tat hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, bir uzmana görünebilir ve yan etkileri olmayan bir tedavi talep edebilirsiniz.

    Bu sorunun nedeni, dişlerinizin temizliğine dikkat etmemeniz olabilir. Buna ek olarak, diş taşı fazlalığı diş eti iltihabına neden olabilir. Diş eti iltihabı, dişleri destekleyen dokuları tahrip eden bir enfeksiyondur.

    Hamileliğin ilk aylarında, pek çok kadının ağzında metalik bir tat vardır. Bu tat, özellikle ilk trimesterde vücuttaki hormon değişikliklerinin sonucudur. Zamanla bu his yok olur.

    Ağızda ve dilde meydana gelen bazı alerjiler ve mantar enfeksiyonları tat tomurcuklarını etkileyebilir ve ağız tadını değiştirebilir.

    Alerjiler ve burun tıkanıklığı ağızda metalik bir tat oluşmasına neden olabilir.

    Metalik tat, demir ya da bakır gibi minerallerin vücutta aşırı miktarda bulunmasından kaynaklanabilir.

    Aynı şekilde, vücuttaki çinko eksikliği de ağızda metalik bir tat oluşmasına neden olabilir

    Ağızdaki demir tadı koronavirüs belirtisi midir? Ağızda metalik tat nedenleri #2

    AĞIZDAKİ DEMİR TADI NASIL GEÇER?

    Aşağıda sıralayacağımız ‘ev reçeteleri’ bireylerin metalik tat alma şikayetlerini hafifletilebilir:

    • Turunçgil, portakal veya limon suyu tüketmek
    • Yemeklerden önce bir parça limon şekeri yemek
    • Metalik mutfak eşyaları ve tencere kullanımından kaçınmak
    • Bitki çayları içmek
    • Yoğurt yemek
    • Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketimine dikkat etmek
    • Yemeklerden önce tuzlu su veya yemek sodası ile gargara yaparak diş ve dil temizliğini sağlamak.

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