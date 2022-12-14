Ağızdaki sarımsak kokusundan 2 dakikada kurtulun! İnanılmaz öneri!

Sarımsak herkesin sevdiği ve sağlıklı yönleriyle ön plana çıkan bir besin. Ancak, ağızdak bıraktığı koku rahatsız edici ve uzun süre geçmeyen türden. Peki, nasıl kurtulabiliriz?

Yıllardır mutfaklarımızda, sofralarımızda ve yemeklerimizde eksik etmediğimiz sarımsak, faydalarıyla göz dolduruyor. Yemeklerimize lezzet katan sarımsak, ücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi sunuyor.

Bedenin daha dinç ve sağlıklı kalmasına destek sunan sarımsak, birden farklı şekillerde tüketilebiliyor. Karışımların içerisine giriyor ya da sade olarak yenilebiliyor.

Tüketim farklılığı değişse bile faydası baki kalan sarımsak, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı oluyor.

Kabızlığa iyi gelen sarımsak, kansere karşı da koruyor ve oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor.

Tam bir şifacı olan sarımsağın tek sıkıntısı ise kokusu..

Tüketildikten sonra ağızdan ve ellerden çıkmayan sarımsak kokusu, koku hassasiyeti olanlar için kabusa dönüyor.

Sarımsağı çok sevmesine rağmen kokusundan dolayı tüketmek istemeyenler olabiliyor. Ancak sarımsak kokusundan kurtulmak artık zor değil!

Sarımsak kokusundan kurtulmak için...

Sarımsak kokusunu en hızlı şekilde; marul, nane ve elma geçiriyor. Özellikle Ramazan'da kötü kokuyla başkalarını rahatsız etmek istemiyorsanız, bu üçlüden birini sarımsaklı yemeklerden sonra tüketebilirsiniz.

Gün içerisinde de sarımsak tüketmeniz halinde, yukarıda yer alan üçlüyü deneyebilirsiniz. Ağız kokusu, herkes için oldukça önemlidir. İyi bir izlenim bırakmak istiyorsanız, ağız kokusuna dikkat etmeniz gerekiyor.

Sarımsağın besin değeri

Sarımsağın 100 gramında 149 kalori bulunmaktadır.

Sarımsağın 1 dişi (3 gr) 4 kalori, 1 adedi (35 gr) 52 kaloridir. Sarımsağın 100 gramı 33.06 gram karbonhidrat, 6.36 gram protein, 0.5 gram yağ, 2.1 gram lif içermektedir.

Sarımsak, yemeklere aroma katmak amacıyla kullanılır. Sarımsak, mide ve prostat kanserine karşı koruyucu antioksidan maddeler içerir. İçeriğindeki allisin maddesi vücut direncini artırır.