Ağlayarak çözebileceğiniz 5 sağlık sorunu

Genel olarak toplumda ağlamak bir zayıflık işareti olarak görülür ancak, son araştırmalar ağlamanın çeşitli şekillerde vücuda yararlı olabileceğini ortaya koydu.

Ağlamak çok az insanı kayıtsız bırakabilir. İnsanın doğası böyledir: Empati kurmak, pişmanlık duymak, ağlayanı teselli etmeye çalışmak... Son araştırmalar, bunun da ötesinde ağlamanın sağlık için faydalı olabileceğini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine göre, kadınlar ortalama olarak ayda 3,5 kez, erkekler ise 1,9 kez ağlıyor.

Genel olarak, bir kişi günde yaklaşık 300 ml, yılda yaklaşık 38 litre gözyaşı sıvısı salgılar. Bu gözyaşları fiziksel ve zihinsel sağlığı etkiler.

AĞLAYARAK ÇÖZEBİLECEĞİNİZ 5 SAĞLIK SORUNU

Ağlamak, vücutta gelişen doğal bir süreçtir ve sağlığı her yönüyle etkiler.

İşte ağlayarak çözebileceğiniz sağlık sorunları:

Stres

2014 yılında yapılan bir araştırma, ağlamanın insanların stresli zamanlarda rahatlamasına yardımcı olabileceğini buldu. Ağlamanın sonuçları anlık değildir ve vücudun gevşemeye başlaması birkaç dakika sürebilir. Araştırmacılara göre ağlamak, beyin üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip olan parasempatik sinir sistemini harekete geçiriyor.

Yüksek Tansiyon

Yüksek tansiyon felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, bunama ve hatta böbrek yetmezliği gibi birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir. Ancak iyi haber şu ki, birçok araştırmaya göre ağlamak kan basıncını düşürür, nabzı sakinleştirir ve kontrol altında tutar. Tabii ki ciddi tansiyon problemleriniz varsa ağlamaya güvenmeyin, tıbbi yardım alın.

Toksinlerin Birikmesi

Ağlarken gözlerinizden akan yaşlar duman ve toz gibi kirleri temizleyebilir. Ayrıca ağladığınızda, gözyaşlarınız stres nedeniyle vücudunuzda biriken toksinleri dışarı atar. Toksinlerin bu şekilde uzaklaştırılması, vücuttaki kortizol seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak daha iyi bir ruh hali sağlar. Bu nedenle, iyi bir ağlamadan sonra ağırlığın gittiğini hissetmeniz şaşırtıcı değildir.

Ruh Hali

Davranışınızın neden agresifleştiğini merak ediyorsanız ve son zamanlarda kendinizi endişeli ve sinirli hissediyorsanız, kesin bir cevap olamayacağını bilmelisiniz. Ruh hali değişimleri çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Vücutta manganez birikimi de bu duruma yol açabilir. Ama ağladığınızda, vücuttaki fazla manganez gözyaşlarıyla birlikte dışarı akar. Bu, vücuttaki konsantrasyonunu azaltır ve sonuç olarak sizi sakinleştirir ve odaklanmanızı sağlar.

Ağrı

Fiziksel acı içindeyken, birkaç damla gözyaşı genellikle istemeden yuvarlanır. Bu sayede vücut ağrı hissini azaltır. Araştırmalar, ağlamanın bir tür kendini teselli etmenin yanı sıra, aşk hormonu olarak bilinen oksitosini ve mutluluk hormonu olan endorfini de salgıladığını bulmuştur. Bu hormonlar insanları iyi hissettirir ve hem fiziksel hem de duygusal acıyı hafifletebilir.

ZOR DENEYİMLER NASIL YÖNETİLİR?

- Her günü bilinçli yaşayın. İyi günler ve kötü günler vardır. Her bir güne odaklanmaya çalışın ve kendiniz için küçük, ulaşılabilir hedefler belirleyin.

- Kendi kişisel başa çıkma yöntemlerinizi geliştirin. Kendi kendinize yardım kaynakları, zor duygularla başa çıkmanıza ve başa çıkma becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir.

- Duygularınız olsun. Ortaya çıkan duyguları bastırmak veya inkar etmek, bunların birikmesine ve daha sonra başa çıkmanın daha da zorlaşmasına neden olabilir. Deneyime neyin sebep olduğunu düşünün ve düşüncelerinizi güvendiğiniz biriyle paylaşın.

- Bir kutu mutluluk hazırlayın. Kutuyu güzel anıları geri getiren ve moraliniz bozuk olduğunda ruh halinizi yukarı kaldıran bir şeyle doldurun. Kutu, sizin için önemli olan ve size yardımcı olan her şeyi içerebilir. Örneğin en sevdiğiniz kitap, komik alıntılar, fotoğraflar, mektuplar, şiirler, notlarınız, yumuşak bir oyuncak, hoş bir parfüm veya kokular.

- Sizi tahrik eden şeyi bulun. Günlük tutmak, ruh halinizin gün boyunca nasıl değiştiğini görmenize ve deneyimlerinizin nedenlerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

- Kendinizi suçlamayın. Tüm duygularınızın gerçek olduğu gerçeğini kabul etmeye çalışın, kendinizi suçlamayın, gücünüzü kendinize dikkat etmeye yönlendirin.

- Kendinize bir mektup yazın. İçinde mutlu anlarınızı ve sizi seven ve sizi önemseyen insanları tanımlayın. İşler zorlaştığında kendinize bir şeylerin değiştiğini ve hayatın daha iyi olabileceğini hatırlatmak için bu mektubu okuyun.

- Neyi dört gözle beklediğinizi planlayın. Tatil gibi bir şey olmak zorunda değil, ki sevdiklerinizle bir randevu ayarlamak veya bir film, konser, oyun, sergi veya gezi için plan yapmak gelecekte daha güvende hissetmenize yardımcı olacaktır.

- Özsaygınızı koruyun.

- Sizin için önemli olanı yapın. Yarım saat kitap okuyor, hobinizi yapıyor veya yeni bir şey yapıyor olmanız farketmez. Asıl mesele, yapmaktan hoşlandığınız şey için her zaman zaman bulmanızdır.

- Duygularınızı başkalarıyla paylaşın. İnsanlara size neyin yardımcı olduğunu söyleyin ve zor zamanlar geçirdiğinizi onlara bildirin. İhtiyacınız olduğunda başkalarından sizin için orada olmalarını isteyin.

- Rahatınıza özen gösterin.

- Yatmadan önce kafanızı boşaltabileceğiniz ve denge durumuna geri dönmeyi öğreneceğiniz ve hiçbir şeyin sizi rahatsız etmeyeceği bir köşe oluşturun kendinize.

- Doğru yiyin. Düzenli sağlıklı beslenme, genel sağlık için çok önemlidir.