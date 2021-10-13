Ağrı kesici etkiye sahip 8 doğal reçete

Mutfaklarımızın ve buzdolaplarımızın genellikle vücudumuzdaki çeşitli ağrılardan kurtulmamıza yardımcı olabilecek süper yiyeceklerle dolu olduğunu biliyor muydunuz?

Vücudumuzun çektiği farklı ağrılara hızlı çözüm bulmak için eczaneye gitmemiz ya da ilaç kutusuna bakmamız doğal değil mi? Çünkü, ağrıları gidermeye yardımcı olabilecek doğal ağrı kesiciler olduğundan pek haberdar değiliz.

Geçmişte insanlar ağrılarını hafifletmenin hep doğal yollarını aramış ve buldukları yöntemleri bir sonraki nesillere aktarmıştır. İster mutfaklarımız ister buzdolaplarımız acıyı hafifletebilecek doğal çözümlerle dolu. İşte, evde bulunabilecek doğal ağrı kesicilerin bir listesi:

KULAK AĞRISI İÇİN: SARIMSAK

Sarımsağın anti-viral, anti-fungal ve anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğu söylenir, bu da onu Ayurvedik bir süper gıda yapar. Bir araştırmaya göre, sarımsak yağı, kulak damlaları olan neomisin-deksametazon damlaları veya normal tuzlu su damlaları ile yapılan iyileştirmeye kıyasla daha yüksek oranda iyileştirme gücüne sahip olduğu görülmüştür.

MİDE PROBLEMLERİ İÇİN: ELMA SİRKESİ

Hafif asitli reflü hissediyorsanız, bir bardak su ile karıştırılmış bir çay kaşığı veya yemek kaşığı elma sirkesine güvenebilirsiniz. Yapılan bazı araştırmalar, elma sirkesinin hazmı kolaylaştırarak ve midede asit dengesi sağlayarak mide şikayetlerinin azaldığını göstermiştir. Aç karnına ve sabahları elma sirkeli su tüketmek tam tersine midenize zarar verebilir.

EKLEM AĞRILARI İÇİN: KİRAZ

Kirazlar, antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip zengin bir polifenol ve C vitamini kaynağıdır. Çeşitli çalışmalara göre, eklem ağrısı ve artrit ağrısını ve hatta gut vakalarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kiraz saplarının kaynatılarak içilmesi doğal bir idrar söktürücü olduğu için böbrek taşı düşürmenize fayda sağlayabilir.

KAS GEVŞETMEK İÇİN: NANE

Nane serinletici etkisi ile bilinir. Mentol içerir ve ağrılı kaslar için bir rahatlama mekanizmasıdır. Nane yağı aslında iltihabı azaltmak ve spazmları serbest bırakmak için topikal bir tedavi olarak kullanılır. Nane yağını ağrılı yere masaj yaparak sürmek ve nane çayını yudumlamak, vücutta tam bir rahatlama sağlayacaktır.

YARALANMALAR İÇİN: SU

Su hayati bir iksirdir. Su kanın önemli bir bileşenidir. Bir kişi susuz kalırsa, vücudun kan hacmini azaltır, böylece oksijen ve besin maddesini azaltır. Bu nedenle, herhangi bir yaralanma veya ağrıdan kurtulmak için, kanın inceltilmesine ve besinlerin ve oksijenin vücutta taşınmasına yardımcı olan şey sudur. Yaralanma ağrılarına bir ağrı kesici tabletten daha iyi gelecek şey de sudur.

DİŞ AĞRISI İÇİN: KARANFİL

Bunu daha önce duymuştunuz, öyle değil mi? Karanfil, ağrı kesici özelliklere sahip öjenol adı verilen bir bileşen içerir. Kendi başına karanfil veya karanfil yağı, diş ağrısını uyuşturmada sihir gibi çalışır. Ağrıyan dişinizin üzerine karanfili ezip koyun ve kaymaması için hafifçe bastırın. Yavaş yavaş ağrının hafiflediğini gözlemleyeceksiniz.

KRONİK AĞRILAR İÇİN: ZERDEÇAL

Zerdeçal harika bir baharattır ve birçok tıbbi özelliği nedeniyle çağlar boyunca kullanılmıştır. Yapılan araştırmalara göre; zerdeçal, kronik ağrı veya artriti olan insanlar için sihir yaratıyor. Anti-inflamatuar etkileri olan kurkumin içeriği ile vücudun ağrılara karşı daha dirençli olmasını sağlıyor.

SİNÜS AĞRISI İÇİN: YABAN TURPU

Yaban turpu, burun akıntısını ve sinüs ağrısını hafifletmenize yardımcı olabilir. Yüksek kükürt seviyeleri nedeniyle sinüs enfeksiyonlarıyla savaşmak için hastalıklara karşı direncinizi daha donanımlı hale getirebileceği söylenmektedir. Kış aylarında artan sinüs ağrılarınız varsa, mutlaka denemelisiniz.