Ağrı kesiciler göründüğü gibi masum değil

Hekim tavsiyesi olmadan alınan ağrı kesici ilaçlarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Haktan Karaman, uzun dönem kullanılmaları sonucu ağır hasarlara yol açabileceğini söyledi.

Hastanede muayene olmadan ve hekim tavsiyesi dışında eczaneden alınan ağrı kesici ilaçlarla ilgili uyarılarda bulunan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Haktan Karaman, ağrı uzmanı olarak kronik ağrı çeken hastaların gerek ilaç tedavisi gerekse kendilerine özgü kapalı yöntemle hastaların ağrılarını kesmeye yönelik işlemler yaptıklarını söyledi.

Hekimin tavsiyesi olmadan hiçbir ilacın kulanılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karaman, hekim olmayan insanların ve başkalarının tavsiyesiyle ilaçların kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmediğini vurgulayarak, "Ağrılarla ilgili olarak bu bizim pandemi öncesinde de gündemimizi meşgul eden bir sorundur. Çünkü kronik ağrı çeken hastaların bir bölümü ömürleri boyunca tansiyon ve şeker hastaları gibi ağrı kesici ilaçları kullanmaları gerekiyor ve bunların yaratabileceği bir takım sıkıntılar var. En kolay ve en çok bilinen bizim basit olarak tanımladığımız ilaçlar, vatandaşlar eczaneye gidip ‘bana bir ağrı kesici’ verin dedikleri zaman karşılarına çıkan ağrı kesici gruplarıdır” şeklinde konuştu.

UZUN VADEDE SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Ağrı kesicilerin göründüğü gibi masum ifade eden Prof. Dr. Karaman, ağrı kesicilerin aslında masum ağrı kesiciler olarak kullanıldığını ancak, bu ilaçların uzun dönem kullanmaları sonrasında bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bilinçsiz kullanılan ilaçların uzun vadede böbrek kaybına dahi neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Karaman, "Çok ciddi mide kanamaları hayatlarını tehdit eden bir durumda, acil servislerde daha ileri süreçlerde kalış gerektiren hastane ortamlarına düşmelerine neden olabilirler. Bu yüzden mantıklı olanı kesinlikle hekim kontrolünden asla çıkmamalı ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kurlarına uyarak, ilgili doktorlarına başvurarak kendilerine reçete edilecek ilaçları kullanmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.