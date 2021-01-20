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    Ağrı'da hastalanan yaşlı kadın, ambulansa kızakla taşındı

    75 yaşındaki hasta, kar nedeniyle bölgeye giremeyen ambulansa kızakla götürüldü.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 18:55
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    Ağrı'da hastalanan yaşlı kadın, ambulansa kızakla taşındı

    Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde yaşayan 75 yaşındaki yaşlı bir kadının rahatsızlandığı bilgisini alan sağlık ekipleri, yola çıktı.

    Kente 60 kilometre uzaklıkta olan köye ulaşan ekipler, kar nedeniyle eve kadar ambulansla gidemedi.

    KIZAKLA TAŞIDILAR

    Ekipler, köylülerin de yardımıyla kızakla çözüm buldu.

    Yaşlı hasta, köylüler ve sağlık ekiplerince ambulansa kadar kızakla taşındı. Ekipler ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Ağrı da hastalanan yaşlı kadın, ambulansa kızakla taşındı #1

    Ağrı da hastalanan yaşlı kadın, ambulansa kızakla taşındı #2

    Ağrı da hastalanan yaşlı kadın, ambulansa kızakla taşındı #3

    Ağrı da hastalanan yaşlı kadın, ambulansa kızakla taşındı #4

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