Ağrıyan yere magnezyum yağı sürmenin etkileri! Streçleyip uyuyun...

Bel ve boyun bölgesindeki şiddetli ağrı ve yanma hissi özellikle evde çalışanların yaşadığı problemlerin başında geliyor. Peki magnezyum yağı nedir, ağrılara iyi gelir mi? İşte yapmanız gereken…

Masabaşı çalışanların en büyük şikayetleri arasında yer alan bel ve boyun ağrıları her geçen gün artıyor.

Duruş bozukluğu başta olmak üzere hareketsizlik ve stresin de tetiklediği ağrılar, dayanılmaz hale gelip yaşam kalitenizi düşürebilir. Bu noktada cerrahi müdahaleler yerine alternatif tıptan faydalanmak isteyenler için çeşitli yöntemler bulunuyor.

Boyun ağrısı nasıl geçer, şiddetli bel ağrısına ne iyi gelir gibi sorular binlerce insan tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Dr. Ahmet Maranki, Ensonhaber okuyucularına boyun ve bel ağrısına iyi gelecek formülü verdi.

Magnezyum yağının faydalarından bahseden Maranki, uygulanış tekniğini de anlattı.

Magnezyum önemli bir besindir. Vücutta çok sayıda işlevi vardır. Bunlardan bazıları; sinir ve kas fonksiyonlarını düzenler. Bu nedenle ağrıların giderilmesi için faydalıdır.

Peki Magnezyum yağı nedir, ne işe yarar? Bel ve boyuna magnezyum yağı nasıl sürülür? İşte yapmanız gerekenler…

MAGNEZYUM YAĞI NEDİR

Magnezyum yağı, magnezyum mineralinin takviye olarak alındığı bir sıvıdır. Adı yağ olmasına rağmen aslında bir yağ değil; çözeltidir.

Antik dönemlerde yıllarca insanlar tarafından kullanılan magnezyum yağı, magnezyum klor moleküllerinden elde edilen bir karışımdır.

Magnezyum yağını cildinize sprey şeklinde uygulayabilirsiniz. Masaj yapmak için kullanabilirsiniz.

MAGNEZYUM YAĞI FAYDALARI

Yağlı ciltlerin yardımına koşan magnezyum yağı, sebum dengesini sağlayarak aşırı parlamanın önüne geçebilir. Öte yandan gözeneklerin sıkılaşmasını da destekler.

Migren ataklarına iyi gelen magnezyum yağı, baş ağrılarını geçirmede etkilidir.

Kan dolaşımını düzenleyen magnezyum yağı, tansiyonun kontrol altında tutulmasını sağlar.

Magnezyum yağı, sinir hücrelerini uyaran bir etken maddedir. Stres ve gerginliği azaltmada etkilir. Bu sayede uyku bozukluğu yaşanmasını da önler.

Sık sık ani kramplar yaşıyorsanız, magnezyum eksikliğinden şüphelenebilirsiniz. Magnezyum yağı, kas ve eklem ağrılarını iyileştirir.

AĞRILAR İÇİN MAGNEZYUM YAĞI KULLANIMI

Bel ve boyun ağrılarından muzdarip olanlar için magnezyum yağı tavsiye ediliyor. Dr. Ahmet Maranki, şiddetli ağrı ve yanma hissi yaşayanlar için magnezyum yağının nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. Buna göre yapmanız gereken çok basit.