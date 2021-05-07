Ağzınızdaki metalik tadın 8 nedeni

Ağzınızda metalik tat hissettiğiniz oldu mu? Toplumda oldukça yaygın görülen metalik tat hissi, birçok farklı nedenden dolayı kaynaklanabiliyor. İşte ağzınızdaki metalik tadın 8 olası nedeni.

Metalik ağız tadı, böbrek veya karaciğer sorunları, teşhis edilmemiş diyabet veya belirli kanserler gibi ciddi hastalıkları gösterebilir. Ancak bu nedenler yaygın değildir ve bu tür sorunlarda metalik tat genellikle başka semptomlarla birlikte görülür.

Bu sorunlar haricinde de ağzınızda metalik tat hissedebilirsiniz. Bu metalik tadın nedenleri tipik olarak iyi huyludur. Tek şikayetiniz ağzınızda metalik bir tatsa, bunun nedeni bazı ilaçlar veya tıbbi bazı durumlar olabilir.

İşte ağzınızda metalik bir tat olmasının 8 nedeni.

KÖTÜ AĞIZ HİJYENİ

Kötü ağız hijyeni tükürüğünüzün tadının metal gibi olmasına neden olabilir. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalamaz ve diş ipi kullanmazsanız, sonuç diş eti iltihabı, periodontitis ve diş enfeksiyonu gibi diş ve diş eti problemleri olabilir. Bu enfeksiyonlar diş hekiminizin reçete edeceği ilaç ve tedavilerle temizlenebilir. Metal tadı tipik olarak enfeksiyon geçtikten sonra kaybolur.

BAZI İLAÇLAR

Bazı antibiyotikler; gut ilaçları, belirli psikiyatrik durumları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar ve bazı kalp ilaçları ağızda kalayımsı bir metalik tat bırakabilir. Vücudunuz ilacı emer ve etkisi tükürükte çıkar. Ayrıca antidepresanlar gibi ağız kuruluğuna neden olabilecek ilaçlar da metalik tattan suçlu olabilir. Bunlar damak zevkinizi etkileyebilir çünkü damak tadınızı kapatırlar.

BESİN TAKVİYELERİ

Reçetesiz satılan vitaminler veya besin takviyeleri ağızda alüminyum tadına neden olabilir. Ağır metaller (bakır, çinko veya krom gibi) veya soğuk ilaçlar (çinko pastiller gibi) içeren multivitaminler metalik bir tada neden olabilir. Doğum öncesi vitaminler ve demir veya kalsiyum takviyeleri de metalik tada neden olabilir.

Genellikle vücudunuz vitaminleri veya ilacı işledikçe tadı kaybolur. Kaybolmuyorsa, dozajınızı kontrol edin ve çok fazla almadığınızdan emin olun.

ENFEKSİYONLAR

Enfeksiyonlar ağızda kötü bir metal tadına neden olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı ve sinüzit tat duyunuzu değiştirir. Bu geçicidir ve genellikle enfeksiyon bittiğinde sona erer.

KANSER TEDAVİSİ

Kemoterapi veya radyasyonla kanser tedavisi gören hastalar ağızlarında metalik bir tat hissedebilir.

DEMANS

Demans, damak tadınızın bozulmasına neden olabilir. Demanslı kişilerde genellikle tat anormallikleri vardır. Tat tomurcukları beyne sinirlerle bağlıdır. Beynin tatla ilgili kısmı düzgün çalışmadığında tat anormallikleri ortaya çıkabilir.

GEBELİK

Gebeliğin erken evreleri, kadınların ağızlarında keskin bir tada neden olabilir. Hamileliğin erken dönemlerinde bazı kadınlar tat alma duyularının değiştiğini fark ederler. Bu değişikliklerden biri de metalik bir tat olabilir.

KİMYASAL MARUZİYETLER

Kimyasal maruziyetler, ağzınızda metalik bir tat hissetmenize neden olabilir. Cıva veya kurşuna gibi maddelerin yüksek düzeylerini solumak genellikle ağızda metalik bir tat oluşturur.