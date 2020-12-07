Aile hekimi nasıl değiştirilir? E-nabız aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Aile hekimi nasıl değiştirilir? E-nabız aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Aile hekiminde çeşitli nedenlerle değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, e-nabız sistemi üzerinden değiştirme işlemini nasıl yapacaklarını araştırıyor.

Taşınma, ikametgah değişikliği, memnuniyet veya çeşitli diğer sebeplerle mahallesinde bulunan aile sağlık ocaklarında görev yapan aile hekimlerini değiştirmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırma yapıyor.

Aile hekimimi değiştirebilir miyim, aile hekimi nasıl değiştirilir, aile hekimi değiştirme yöntemi gibi soruların cevapları merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşın daha hızlı ve daha kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmesi amacı ile gerçekleştirdiği çalışmalardan birisi olan Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri, yeni bir uygulama ile vatandaşa kolaylık sağlıyor.

Vatandaşların ikamet adreslerine göre yapılan ayrımlar çerçevesinde atanmış olan Aile hekimi nasıl değiştirilir? İşte aile hekimi değiştirme sayfası…

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Ülkemizdeki en önemli sağlık hizmetlerinden biri olan aile hekimi uygulaması, 2011 yılından bu yana etkin biçimde hizmet vermektedir. Aile hekimi uygulaması ile ailenizin kolaylıkla koruyucu sağlık hizmeti alabilmesi sağlanır.

Aile hekimliği uygulamasında her bireyin ikamet adresi baz alındığı için taşınma işleminin gerçekleşmesinin ardından aile hekimini değiştirmek için kişinin başvuru yapması gerekiyor. Teknolojinin verdiği imkanlardan faydalanarak aile hekimini değiştirebilmeniz mümkündür.

AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Aile hekimini değiştirmek için Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Aile hekimi değiştirme başvuru formunu online olarak doldurmanız gerekiyor. Formda, ikametgah nedeniyle değişiklik yapıyorsanız bu seçeneği işaretleyerek işlemlerinize devam ediyorsunuz.

Ancak aile hekiminden memnun değilseniz ya da şikayetçiyseniz ve bu nedenle değişiklik istiyorsanız “kendi isteği” bölümünü seçmeniz gerekiyor.

Bu formu yeni ikametgahınızın yakın çevresinde bulunan ve tercih ettiğiniz bir sağlık ocağına iletmeniz de yeterli olmaktadır. Bu işlemlerle yaklaşık 15 gün içerisinde aile hekiminiz yeniden seçebiliyorsunuz.

E-NABIZ İLE AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME

Aile hekimi değiştirme işlemini online olarak E-Devlet sistemi üzerinden, E-Nabız sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Aile hekimi değiştirme işlemi için takip etmeniz gereken adımlar şunlardır:

Nabız sistemine kaydınız varsa https://enabiz.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak, “Aile Hekimi Değiştir” seçeneğini tıklayarak işlemlerinize devam edebiliyorsunuz. Hangi aile hekimine bağlı olduğunuzu da buradan öğrenebilmeniz mümkün. Aile hekiminizin ismi bu bölümde yazarken, kutucuğun altında “Aile Hekimi Değiştir” seçeneği yer almaktadır.“

“Aile Hekimini Değiştir” seçeneğine tıkladığınızda, karşınıza gelecek olan sayfada geçiş yapmak istediğiniz hekimi görüntüleyebilmeniz için sistem sizden konum bilgilerinizi girmenizi talep edecektir.

İl ve ilçe bilgilerinin girişi yapıldıktan sonra ilgili bölgede bulunan aile sağlığı merkezleri listesini görüntüleyebilirsiniz. Geçiş yapmak istediğiniz merkezi seçtiğinizde sayfanın alt kısmında geçiş yapabileceğiniz, uygun hekimler ve merkezler listelenecektir.

Seçtiğiniz hekimin yan tarafında bulunan kutucuğu işaretleyerek, sayfanın altında bulunan “Aile Hekimi Değiştir” tuşuna tıklamanız yeterli olmaktadır.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME ŞARTLARI