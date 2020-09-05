Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak

Koronavirüs nedeniyle Aile hekimlerine 1 Ağustos'tan itibaren, 3 ay boyunca ek ödeme yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile hekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak.

KORONA OLAN HEKİMLERİN MAAŞLARI KESİLMEYECEK

Koronavirüse yakalanan aile hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek.

Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak.