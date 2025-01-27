Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirmesinde yüzde 50 muayene katılım payı alınacak

AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla kayıtlı hastaları adına hastanelerden randevu alabilmesine olanak tanıyan yeni uygulamaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, hastane muayenelerinde alınacak katılım payı ücretine yönelik düzenlemeler detaylandırıldı.

MUAYENE KATILIM PAYINA YÜZDE 50 İNDİRİM

Bakanlık açıklamasında, aile hekimleri tarafından muayene edilerek MHRS üzerinden hastanelerin ilgili birimlerine yönlendirilen hastaların katılım paylarında yüzde 50 indirim uygulanacağı duyuruldu. Ancak bu indirim yalnızca MHRS sistemi üzerinden yapılan sevklerde geçerli olacak. El yazısıyla düzenlenen ya da dijital sistem dışında yapılan sevklerde ise indirim uygulanmayacak.

MHRS RANDEVU KOTASI ARTIRILABİLİR

Açıklamada ayrıca, aile hekimleri için halihazırda hastanelerde tanımlı olan yüzde 10'luk MHRS randevu kotasının kullanıldığı belirtildi. Vatandaşların yoğun talebi sonucu kotanın dolması durumunda, Sağlık Bakanlığı tarafından bu kapasitenin kademeli olarak artırılacağı ifade edildi.

Bu yeni düzenleme, aile hekimleri ile hastaneler arasındaki dijital entegrasyonu güçlendirmeyi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.