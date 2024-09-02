Akasya gamı nedir, ne işe yarar? Akasya gamı zayıflatır mı? Faydaları sıralandı Zayıflamak isteyenlerin radarına giren akasya gamı, halk arasında Arap zamkı olarak da bilinen bir özüttür. Şurup yapılarak tüketilen bu zamk çeşidi, fazla yağların vücuttan atılmasını desteklemesiyle ünlenmiştir. Peki, akasya gamı nedir ve ne işe yarar? Zayıflatır mı? İşte akasya gamı kullanımı ve faydaları...

Editör: Yağmur Dinç

Halk arasında Arap zamkı olarak da bilinen akasya gamı, sakızımsı bir özüttür.

Şekerli bir tadı olan akasya gamı, son dönemlerde zayıflamak isteyenlerin ilgi odağı olmuştur.

Şurup haline satılan akasya gamı düzenli tüketildiğinde kilo kaybetmeyi desteklediği gibi vücuda birçok fayda da sağlar.

9. yüzyılın başlarından itibaren kullanılan akasya gamı bağırsak ve mide sağlığında da önemlidir.

Peki, akasya gamı ne işe yarar? Akasya gamı zayıflatır mı? İşte bilgiler...

AKASYA GAMI NEDİR

Akasya gamı, akasya ağaçlarının özünden elde edilen reçineli bir maddeyi ifade eder. Özellikle Orta Doğu ve Afrika’da bulunan akasya ağaçlarının kabuklarından elde edilen bu gam, çeşitli geleneksel kullanımları olan bir madde olarak bilinir.

Akasya gamı, geleneksel tıpta antiseptik ve iltihap önleyici özellikleri nedeniyle yaraların tedavisinde, boğaz ağrısında ve sindirim problemlerinde kullanılabilir.

Cilt bakım ürünlerinde, akasya gamının nemlendirici ve yatıştırıcı özellikleri bulunur.

Mürekkep yapımında ve bazı el sanatları uygulamalarında da kullanılır.

AKASYA GAMI FAYDALARI

Akasya gamının tüketmenin bazı faydaları şunlardır:

Sindirim sorunlarını hafifletir ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Ağız ve boğaz enfeksiyonlarına karşı yardımcı olabilir, gargara olarak kullanıldığında bakterileri azaltır.

Ciltteki iltihap ve tahrişleri azaltabilir.

Cildi yumuşatır, nemlendirir ve küçük yaraların iyileşmesini destekler.

Boğaz ağrısını hafifletir ve öksürüğü azaltabilir.

Serbest radikalleri nötralize ederek hücresel hasarı azaltabilir.

ZAYIFLATICI ETKİSİ

Doğal yöntemlerle zayıflamak isteyenlere "akasya gamı" önerilmektedir.

Sabah aç karna 1 tatlı kaşığı tüketilen akasya gamı şurubu, tokluk hissini arttırarak kilo verme sürecini hızlandırır.