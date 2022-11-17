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    Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

    Prof. Dr. Kocatürk, akciğer kanseri hakkında verdiği bilgilerde tütün ürünlerine vurgu yaptı. Tütün ürünlerini kullananlarda riskin daha yüksek olduğunun altını çizdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:07
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    Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

    Kanser, tüm dünyada ölüme neden olan ikinci hastalık…

    Vücudumuzda her gün milyarlarca hücre ölür ve yeniden yapılır. Fakat süreç tam işlemediği zaman oluşan kanser hücresi, bütün vücuda yayılmaya başlar. Bunlar ölmeyen, sürekli çoğalan ve kaynakları tüketen hücrelerdir…

    Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişi kansere yakalanırken, 10 milyonu hayatını kaybetmekte. En sık ölüme neden kanser ise akciğer kanseridir.

    Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Celalettin Kocatürk, 17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Akciğer kanserinin baş faktörü: Tütün ürünleri

    Prof. Dr. Kocatürk’ün açıklamalarına göre, akciğer kanseri, çevresel faktörlerin etkisi ile oluşabilmektedir.

    Sadece sigara içmemek bile, akciğer kanserinin yüzde 90’ınını önlemeye yardımcı olur. Yani akciğer kanseri, tütün ve tütün ürünleri ile sıkı sıkıya bağlantılıdır.

    Sigara içmeyen bir kişide akciğer kanseri gelişme riski yüzde 1’den azken, yoğun içen birinde yüzde 30’dur.

    Erken dönemde bulgu vermesi zor

    Erken dönemde bulgu vermeyen akciğer kanseri, genellikle 3. ve 4. aşamada anlaşılabilmektedir.

    Birçok hastada erken dönemde hiçbir şikayet olmayabilir.

    Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler ViDEO

    Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler #1

    Bu belirtiler varsa dikkat

    2 haftadan uzun süren öksürük, kanlı balgam, geçmeyen göğüs ağrısı varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

    Bir şey çıkarsa korkusu ile doktora gitmemek, çok yanlıştır.

    Erken evrede kurtulma şansı, yüzde 90

    Erken evrede tanı koymak çok önemlidir.

    Evre 1A’da kurtulma şansı yüze 90 iken, evre 4B’de ise yüzde 5’ten azdır.

    Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler #2

    3 B uyarısı

    Prof. Dr. Kocatürk'ün kansere yakalanmamak için yaptığı 3 B uyarısı ise şöyle:

    Tütün ve tütün ürünlerine hiç BAŞLAMAYIN.

    Böyle bir alışkanlığınız varsa, isterseniz BIRAKABİLİRSİNİZ.

    İçmeyince ölmezsiniz ama devam ederseniz içtiğiniz her sigara ile ölüme daha çok yaklaşırsınız. 50 yaşın üzerinde ve 20 paket/yıldan fazla sigara içtiyseniz yüksek riskli gruptasınız. Akciğer Kanseri Taram Programına katılmak için göğüs hastalıkları veya göğüs cerrahisi uzmanına BAŞVURMALISINIZ.

    Akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenler #3


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