Akciğer kanserini tetikleyen en yaygın 6 faktör

Akciğer kanseri vakalarının sigara içmeyenler arasında da yaygınlaştığını biliyor muydunuz? Kanser riskini artıran risk faktörlerini sizler için sıraladık…

Akciğer kanseri, dünyada en sık teşhis edilen ikinci kanserdir ve genellikle sigara içenler arasında yaygın bir kanser olarak kabul edilir. 2020'de yayınlanan bir raporuna göre, akciğer kanseri teşhisi konan erkeklerin yüzde 15-20'si ve kadınların yüzde 50'sinden fazlası sigara içmiyor. Araştırmalar, akciğer kanseri ve sigara konusundaki damgalanmanın sadece hastaları değil, tedavi sırasında bakıcıları ve doktorları da etkilediğini gösteriyor.

Akciğer kanserine tütün dışında birçok faktör neden olabilir. Hastalık, sigara içmeyenlerde görülme riskini artırabilecek çeşitli koşul ve durumlarda gelişebilir. Sigara içmeyenler terimi, yaşamları boyunca 100'den az sigara içen kişiler içindir. Uzmanlar, akciğer kanserinin sigara içmeyenleri farklı şekilde etkilediğini ve vakaların sürekli olarak arttığını öne sürmektedir. İşte, sigara içmeyenler için akciğer kanseri risk faktörlerinden bazıları;

1. SİGARA DUMANINA MARRUZ KALMAK

Sigara, pipo, puro ve diğer tütün ürünlerinin dumanını solumak sigara içmek kadar tehlikeli olabilir. Sigara içmeyenlerin dumanı teneffüs etmesi ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıyadır. Bu tarz tütün ürünlerinin içinde nikotin, hidrojen siyanür, kurşun, amonyak, arsenik, karbon monoksit, ve diğer maddeler gibi zararlı kimyasalların binlerce türü mevcuttur. Bu elementler akciğerleri olumsuz etkiler.

2. HAVA KİRLİLİĞİ

Kirli havayı soluyarak akciğer kanseri veya diğer solunum yolu hastalıkları geliştirme şansı vardır. Endüstrilerden, araçlardan ve diğer çeşitli kaynaklardan kontamine havaya uzun süre maruz kalmak, düzenli sigara içmekle benzer sonuçlara sahiptir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, büyük şehirde yaşayanlarda akciğer kanseri riski daha fazladır.

3. GENETİK YATKINLIK

Akciğer kanseri kalıtsal olabilir. Hastalığın değil, sadece kanser hücrelerinin kalıtsal olduğunu bilmek önemlidir. Bu nedenle, kanser olma şansını belirlemez. Unutmayın ki, genetik yatkınlığı tetikleyen ve kanser hücrelerini harekete geçiren faktörler, yaşam tarzı ve çevresel koşullardır.

4. YAŞ

Akciğer kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, ancak 65 yaş ve üstü kişiler daha savunmasızdır. Gençken sağlığınızı tehdit eden etkenlere ne kadar maruz kalırsanız, yaşlanınca kanser riskinizi o kadar artırmış olursunuz. Yani, kanser bir yaşlılık hastalığı değil, kötü bir yaşam tarzının ortaya çıkış halidir.

5. ZARARLI BİLEŞİKLERE MARUZ KALMA

Toprak, hava, su ve diğer ortamlarda dolaşabilen rastgele gazların solunması güvenli değildir ve komplikasyonlara neden olabilir. Asbest, arsenik, krom ve nikel gibi elementler de riski artırabilir. Soluduğunuz kimyasallar ve gazlara dikkat edin. Eğer işiniz gereği mecbur kalıyorsanız, mutlaka koruyucu önlemler alın.

6. AKCİĞER HASTALIKLARI

Akciğer kanseri geliştirmenin altında yatan diğer bir neden, önceki akciğer hastalıkları ve radyasyon tedavisi ve kemoterapiye maruz kalma olabilir. Bu risk unsurlarına maruz kalmak, kan basıncı seviyelerini, astımı ve diğer sık ​​görülen hastalık olasılıklarını yükseltir. Sigaraya maruz kalma, sigara içmeyenlerde akciğer kanseri vakalarını artırırken, çocuklar buna yetişkinlerden daha savunmasızdır.