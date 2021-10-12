Akciğer kanserinin en erken görülen 5 belirtisi

Vücudunuzda ani ve açıklanamayan semptomlar yaşıyorsanız, bu akciğer kanserinin bir göstergesi olabilir. Akciğer kanseri olup olmadığınızı ortaya koyabilecek belirtileri keşfetmeye ne dersiniz?

Dünya çapında, sağlık alanında büyük ilerlemeler olmasına rağmen, yaşam tarzı hastalıklarının oranı da her geçen artıyor. Kanser bugün daha yaygın hale geldi ve en endişe verici olan, belirli türlerinin pek fazla semptom göstermemesidir. Bunun bir örneği, çok daha sonraki bir aşamada teşhis edilen akciğer kanseridir.

Ancak burada bilmeniz gereken şey var; tıpkı diğer kanser türleri gibi, akciğer kanserinin de bazı erken uyarı işaretleri ve belirtileri var. Sadece dikkat etmeniz gerekiyor. İşte, gözlemlemeniz gereken belirtilerden bazıları;

1. KALICI ÖKSÜRÜK VEYA ÖKSÜRÜKTE DEĞİŞİKLİK

Nedensiz yere deli gibi öksürüyor musunuz? Hafif bir şeyse, kendi kendine kaybolacaktır. Değilse, devam edecektir ve bu akciğer kanseri belirtisi olabilir. Özellikle sigara içiyorsanız, kronik öksürükte herhangi bir değişiklik gözlemlediğinizden emin olun. Çok fazla mukus çıkarsanız bile, bir doktora gitme zamanı gelmiş olabilir. Akciğer kanserinin en yaygın gözlemlenen ilk belirtisinin öksürük olduğunu düşünürsek, kendinizi ve öksürük şeklinizi takip etmek oldukça akıllıca olacaktır.

2. AĞIR VEYA HIRILTILI NEFES ALMA

Çok çabuk yorulur ve nefes darlığı yaşarsanız, bu akciğer kanseri belirtisi olabilir. Solunumdaki herhangi bir değişiklik, solunum yollarınızın akciğer kanseri tarafından engellendiğini gösterebilir. Geçmişte çok daha basit olan bir şeyi bugün yapmakta zorlanıyorsanız, ne pahasına olursa olsun görmezden gelmeyin.

Bu, ciğerlerinizin iltihaplandığı veya tıkandığı anlamına gelebilir ve gecikmeden bir uzmana görünmek daha iyidir. Bu mutlaka kanser olduğu anlamına gelmez, ancak arada kalmaktansa güvende olmak her zaman daha iyidir.

3. VÜCUT AĞRISI

Akciğer kanserinin diğer bir yaygın semptomu vücut ağrısıdır. Göğüste, omuzlarda ve hatta sırtta ağrıya neden olabilir. İster lokalize olsun, ister her yerde hissedin, ağrıyı doğru şekilde tanımladığınızdan emin olun. Akciğer kanseri bu ağrıların sebebi olup, göğüs duvarına veya lenf düğümlerine metastaz yapmış olabilir. Ayrıca geceleri kontrolden çıkabilen bu ağrı, kemiklerinize de yayılabilir. Hiç vakit kaybetmeden doktora görünmenizde fayda var.

4. KISIK SES

Akciğer kanseri, sesinizde bazı değişiklikler şeklinde de ortaya çıkabilir. Basit bir soğuk algınlığının da ses kısıklığına yol açabileceği zamanlar vardır, ancak devam ederse ciddi bir şey olabilir. Ses kısıklığı artık sizin için kronik bir problemse mutlaka bir doktora danışmalısınız. Öksürüğe bağlı olarak ses tellerinizin hasar görme ihtimali vardır.

5. KİLO KAYBI

Eğer kilo vermeye çalışmıyorsanız ve ani bir kilo kaybı yaşadıysanız, bu akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Bunun nedeni, kanser hücrelerinin vücudunuzdaki enerjiyi kullanmasıdır ve bazen bu, kilonuzda kayıplara neden olabilir. Yaşanan bu kilo kayıplarını diğer belirtilerle birlikte değerlendirerek teşhise gitmekte fayda vardır. Örneğin; mide kanserinde de kilo kayıpları gözlemlenir.