Akciğer kanserinin en önemli 10 belirtisi

Bronşit ve zatürreye benzer şekilde ortaya çıkan ve genellikle ileri aşamalarda teşhis edilebilen akciğer kanserinin belirtilerini bilmek, erken teşhis için oldukça büyük bir önem taşıyor.

Akciğer kanseri semptomları genellikle sadece hastalık ileri bir aşamaya geldiğinde ortaya çıkar ve bu da tanıyı ve tedaviye başlamayı geciktirebilir.

Ayrıca belirtiler spesifik değildir ve pulmoner amfizem, bronşit ve zatürre gibi diğer hastalıklarda da yaygındır. Akciğer kanserine işaret edebilecek en önemli belirtiler şunlardır:

1. Boğuk bir ses. Ses kısıklığı bir sebep olmadan ortaya çıkar ve kaybolur. Bu, büyüyen tümör tekrarlayan sinire baskı yaptığında olur.

2. Kronik kuru öksürük.

3. Nefes alırken ıslık sesi. Akciğer dokularında bir tümörün büyümesi nedeniyle ortaya çıkar.

4. Göğüs ağrısı. Özellikle nefes alırken hissedilir. Bu belirti, plevraya yayılan bir tümörün işaretidir.

5. Nefes darlığı ve nefes almada zorluk. Bu belirti, akciğerlerdeki alveollerin lümeninin azaldığını gösterir.

6. Biraz yüksek ateş. Bulaşıcı hastalıkların aksine, bu durumda ateş nadiren 37–37,8 ℃'nin üzerine çıkar. Bu en sık akşamları olur ve sabahları kişi kendini tekrar iyi hisseder.

7. Kilo kaybı. Kişi normal diyete bağlı kalmasına rağmen kilo kaybeder.

8. Sürekli yorgunluk. Yüksek yorgunluk, kanser de dahil olmak üzere birçok hastalıkla birlikte gider.

9. Sırt ağrısı.

10. Balgamda kan.

Bu belirtilerin varlığında göğüs hastalıkları uzmanına danışılması önemlidir, çünkü bu şekilde hastalığın erken teşhisine, hemen ardından tedaviye başlanmasına ve hastalığın gelişiminin önlenmesine olanak sağlayan tetkiklerin yapılması mümkündür.

DAHA İLERİ AŞAMALARDA BELİRTİLER

Çoğu zaman akciğer kanseri daha ileri evrelerde teşhis edilir. Bu aşamada belirtiler genellikle kanlı balgam, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıdır. Ek olarak daha spesifik belirtiler gösteren Pancoast tümörü ve metastaz gibi akciğer kanserinin belirtileri ve komplikasyonları olabilir

1. Pancoast Tümörü

Pancoast tümörü, sağ veya sol akciğerin üst kısmında yer alan bir akciğer kanseri türü olup, kol ve omuzda şişlik ve ağrı, yüz bölgesinde kas kuvvetinin azalması, sarkık göz kapağı, cilt ısısının artması ve kasların yokluğu gibi daha spesifik belirtilere sahiptir.

2. Metastaz

Metastaz, kanser hücreleri kan dolaşımı veya lenf damarları yoluyla vücudun başka yerlerine taşındığında meydana gelir. Metastaz birkaç ay içinde gerçekleşebilir ve meydana geldiği yere bağlı olarak farklı belirtilere neden olabilir.

Pulmoner metastazda solunumla ilgisi olmayan göğüs ağrısı olabilir. Beyin metastazında baş ağrısı, bulantı, kusma ve hatta bilişsel kayıplar olabilir. Kemik metastazı durumunda kemik ağrısı ve tekrarlayan kırıklar meydana gelebilir. Karaciğer metastazı olduğunda karaciğerde büyüme, hafif kilo kaybı ve göbeğin sağ üst tarafında ağrı sık görülür.

AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ

Akciğer kanserini tespit etmenin ana yöntemi röntgen muayenesidir. Tanıyı netleştirmek için bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) aktif olarak kullanılmaktadır.

Akciğer kanseri teşhisinin ana yöntemleri ile birlikte ayrıca, tümör tipini ve kanserli olduğu ortaya çıkarsa sürecin türünü ve kapsamını belirlemek için bir dizi ek yöntem kullanılır. Ek tanı yöntemleri arasında bronkoskopi önemli bir rol oynar. Bronkoskopi, doktorun belirtileri görsel olarak gözlemleyebileceği ve ayrıca kanser için daha fazla analiz için biyopsi alabileceği, hastanın bronşlarına esnek bir tüpün yerleştirilmesidir.

Akciğer kanseri tanısı kişinin sunduğu belirti ve bulgular, sağlık ve aile öyküsü ile tümörün varlığının gözlemlenebildiği göğüs röntgeni başta olmak üzere görüntüleme tetkiklerinin sonuçları değerlendirilerek konur. Testler yapılarak tanıyı doğrulamak ve tümörün hangi aşamada olduğunu doğrulamak ve en uygun tedaviyi belirtmek mümkündür.

AKCİĞER KANSERİNİN ANA NEDENLERİ

Akciğer kanseri gelişiminin ana nedeni, pasif içicilik de dahil olmak üzere sigara içmektir. Kişi ne kadar çok sigara içerse, risk o kadar fazla artar. Bu kötü alışkanlıktan zamanında vazgeçmek riski azaltır, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Bir kişi son sigarasını 10 yıl önce içmiş ve o zamandan beri kendini iyi hissediyor olsa bile düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemelidir.

Kalıtsal yatkınlık da önemlidir. Doktorlar uzun zamandır birçok hastanın ailesinde akciğer kanseri öyküsü olduğunu fark etmiştir. Ne yazık ki, bazı onkolojik hastalıkları tedavi etmede kullanılan radyasyon tedavisi de akciğer kanserine neden olabilir.

İnsanların yaşadığı bölgedeki ekolojik durum da eşit derecede önemli bir rol oynamaktadır. Fabrikaların bacalarından çıkan duman, araba egzozu ve tozla havanın kirlendiği sanayi kentlerinde akciğer kanseri görülme sıklığı ortalamanın üzerindedir. Radyasyonla kirlenmiş yerleri ziyaret edenler ve arsenik, asbest, krom veya nikel gibi toksik maddelerle çalışanlar da risk altındadır.

Akciğer kanseri gelişimi ile kronik akciğer hastalıkları, özellikle tüberküloz arasındaki ilişki de fark edilmiştir.

Yaşla birlikte akciğer kanserine yakalanma riski de artar. 45 yaşın altındaki kişiler tüm vakaların sadece yüzde 10'unu oluşturur, ancak 46 ila 60 yaş arasındaki yaş grubunda risk çarpıcı biçimde artar, vakaların yüzde 52'sinde bu yaş aralığında kanser bulunur. 60 yaşından sonra, hastalanma riski biraz azalır, yaşlı hastaların oranı yüzde 38'dir.