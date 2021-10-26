Akciğerleri temizleyen 7 mucizevi besin

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi nedenlerle gücünü kaybeden akciğerleri korumak için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. İşte akciğerleri temizleyen ve güçlendiren besinler...

Akciğer sağlığı kirli hava, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik başta olmak üzere birçok faktörden olumsuz etkileniyor. Akciğer sağlığı, ayrıca koronavirüse karşı direnç göstermede de büyük önem arz ediyor.

Bu noktada, akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler akciğerleri temizleyerek güçlendiriyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Aslında doğru beslenme ve besinler, her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturuyor. Tabi sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanın da akciğerlerin gücüne güç kattığını göz ardı etmememiz gerekiyor.

Peki, akciğerleri güçlendiren ve temizleyen besinler nelerdir? İşte akciğerleri temizlemek ve güçlendirmek için sofralarımızdan eksik etmememiz gereken 7 mucizevi besin...

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL

Anti-enflamatuar yani iltihap karşıtı etkiye sahip baharatlardan olan zencefil ve zerdeçal, toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırır ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

KEKİK

Kekik içerisinde bulunan uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı oldukça etkilidir. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önleyen kekik, öksürük ve üst solunum yolları iltihabına da karşıdır.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Üzüm çekirdeğinin içerisinde bulunan resveratrol maddesi, serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur ve kanser karşıtı olduğu bilinir. Bu nedenle üzümün, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmesi tavsiye edilir.

KEREVİZ

Kereviz, kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu olduğu bilinir.

SİYAH HAVUÇ

Siyah havuç, öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücüdür. Akciğer kanseri riskini azaltır. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde güçlü antioksidanlar arasında yer alır.

KEÇİBOYNUZU

Keçiboynuzu, toksinlerden arınmada detoks etkisi sağlar. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı eşsiz bir nimettir denilebilir.

Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücu vardır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

SARIMSAK

Sarımsağın doğal bir antibiyotik olduğunu bilmeyen yoktur. Sarımsak, akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasına yardımcı olur.

İçerisinde bulunan antioksidan maddeler sayesinde akciğer kanserine de karşı koruyucu etkiye sahiptir. Bu nedenle kokusu nedeniyle sarımsak tüketmekten kaçınmayın.