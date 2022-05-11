Akciğerleri temizliyor, öksürüğü kesiyor, iltihabı yok ediyor! Günde bir kez tüketin…

Akciğerleri temizliyor, öksürüğü kesiyor, iltihabı yok ediyor! Günde bir kez tüketin…

Akciğerleri etkileyen rahatsızlıklara iyi gelen ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların olumsuz etkilerini yok eden gıdalar bulunuyor. İşte sizler için akciğer sağlığını iyileştiren besinleri derledik.

Nefes almamızı sağlayan akciğerlerimiz, kanın tüm vücudumuza oksijen taşımasında çok önemli bir rol oynuyor.

Oldukça hayati öneme sahip olan akciğerler, aynı zamanda damarlardaki karbondioksitin de dışarıya atılmasını sağlıyor. Güçlü bir solunum sistemine sahip olmanın yolu ise akciğer sağlığına iyi gelen besinleri tüketmekten geçiyor.

Ancak sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar, akciğer sağlığını olumsuz etkiliyor, kanserden kalp ve damar hastalıklarına pek çok rahatsızlığa neden oluyor. Özellikle sigara tüketimi sonucunda nefes darlığı, öksürük, hırıltı gibi şikayetler baş gösterebiliyor.

Sigarayı bıraktıktan sonra ciğerlerde biriken nikotinin atılması ise oldukça uzun bir zaman alıyor. Bu zararlı alışkanlıkların olumsuz etkilerinden en kısa sürede kurtulmanın yolu ise size önereceğimiz besinlerden geçiyor.

Sağlığınıza sağlık katacak bu besinler sayesinde, akciğerlerinizde biriken nikotini kolaylıkla atıp tertemiz ciğerlere kavuşabilirsiniz.

Ayrıca bu besinler, vücudunuzdaki iltihabı atmaya yardımcı oluyor, kanserle savaşan bir kalkan görevi görüyor ve kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor.

Peki kendini temizleyebilen bir organ olan akciğerlere iyi gelen besinler hangileridir? İşte sizler için akciğer sağlığını iyileştiren besinleri derledik.

Zencefil

Bitki çaylarında ve içeceklerde sıkça kullanılan zencefil, akciğerlerdeki toksik maddelerin dışarı atılmasında oldukça etkili bir besindir.

Daha rahat nefes almanın anahtarı olan zencefil, nikotin gibi zararlı maddelerin biriktiği ciğerleri anında temizliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Hem taze hem de toz olarak kullanabileceğiniz zencefili, çaylarınıza ya da yemeklerinize koyarak tüketebilirsiniz.

Keçiboynuzu

Keçiboynuzu, akciğerlerin sağlığını korumak için düzenli tüketilmesi gereken besinlerin başında yer alıyor.

Tüm zararlı toksinlerin atılmasını sağlayan keçiboynuzu, akciğerlerde adeta detoks etkisi yaratıyor ve kansere karşı koruyor.

Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, mevsim geçişlerinde gripten korunmak için tüketebileceğiniz bir besindir.

İltihap sökücü özelliğiyle öne çıkan sarımsak, nefes darlığı, hırıltı ve öksürüğün önüne geçiyor ve enfeksiyonların tedavisinde önemli rol oynuyor.

Sarımsağın faydalarından yararlanmanın en iyi yolu çiğ olarak tüketmek olsa da çayını da yapabilirsiniz.

Elma

İçerisinde bol miktarda C vitamini bulunan yeşil elma, akciğerde oluşacak hastalıklara karşı güçlü bir kalkan görevi görüyor.

Bol miktarda vitamin ve mineral barındıran yeşil elmanın antioksidan özelliği de bulunuyor. Günde 1 adet yeşil elma tüketmek, vücut sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Su

Şifalı bir içecek olan su, tüm vücudu zararlı toksinlerden arındırırken akciğerlerin de düzgün çalışmasını sağlıyor.

Faydasını görebilmek için düzenli olarak günde 2,5 litre kadar su tüketilmesi gerekiyor.

Tere

İçerisinde pek çok yararlı vitamin ve mineral bulunduran tere, akciğer temizliği denilince akla ilk gelen besinlerden biridir.

Kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyen tere, hem salatalarda hem de suya karıştırılarak tüketilebilir.

Okaliptüs

Direkt olarak tüketilmeyen ancak yağı aktarlarda bulunabilen okaliptüs, akciğerde oluşan tüm hastalıklarla savaşıyor.

Okaliptüs yağının içerisinde bulunan uçucu yağlar, akciğerde oluşan enfeksiyonun iyileşmesini sağlıyor ve nefes darlığı şikayetini gidermeye yardımcı oluyor.

Yeşil çay

Kilo vermek isteyenlerin sıkça tükettiği yeşil çay, aslında birçok sağlık sorununa şifa oluyor.

Antimikrobiyal bir özelliğe sahip olan yeşil çay, akciğerlerde birikmiş mukusun yumuşayarak kolayca atılmasına yardımcı oluyor, balgam ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

Kereviz

Beslenme listenize mutlaka eklemeniz gereken besinlerden biri olan kereviz, vücudu kanserojen olan tüm maddelerden koruyor.

Aynı zamanda haşlama bir şekilde tüketilen kereviz, akciğerin temizlenmesine yardımcı oluyor ve ileride oluşabilecek hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Ebegümeci

Çay olarak tüketebileceğiniz ebegümeci bitkisi, akciğer kanserine karşı koruyuculuğuyla biliniyor. Ebegümeci, aynı zamanda akciğerlerde biriken balgamın ve toksinlerin de atılmasını sağlıyor.

Üzüm çekirdeği

Oldukça besleyici bir meyve olan üzümün çekirdeği de bir o kadar sağlıklıdır. Özellikle siyah üzümü çekirdekleriyle birlikte tüketmek, antioksidan etkisi gösteriyor ve akciğerlerdeki toksinlerin hızlıca atılmasını sağlıyor.

Pancar

İçerisinde bol miktarda demir ve folat barındıran pancar, nikotinle savaşan başlıca besinlerden biridir.

Kanserle savaşmada oldukça etkili bu besin, aynı zamanda akciğerleri de toksinlerden arındırmaya yardımcı oluyor.

Zerdeçal

Altın baharat olarak bilinen zerdeçal, akciğerlerin temizlenmesinde oldukça önemli bir rol üstleniyor.

İltihaplarla savaşıp kolayca vücuttan atılmasını sağlayan bu baharatı, yemeklerinize hem renk hem de tat katmak için kullanabilirsiniz.