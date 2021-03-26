Akciğer temizleme teknikleri hava yollarını açabilir, iltihabı azaltabilir, akciğerlerdeki duman ve kirliliğin etkilerini azaltabilir ve akciğer kapasitesini artırabilir.

Akciğerler, özellikle kimyasallara ve bulaşıcı virüsler nedeniyle oluşan enfeksiyonlara karşı hassastır. Her yıl milyonlarca insanın yalnızca solunum yolu enfeksiyonu ve zatürreden öldüğü tahmin ediliyor.

Uzmanlar, insanların koronavirüsten karşı karşıya kaldığı ciddi sonuçların neredeyse tamamında zatürre varlığının olduğunu söylüyor. Ve kanıtlar, koronavirüsün neden olduğu pnömoninin özellikle sert olduğunu gösteriyor. Bu nedenle herhangi bir akciğer rahatsızlığı geliştirirseniz, ciğerlerinizi temiz tutmak için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekecektir.

İşte akciğerlerinizi temizlemenin 6 doğal yolu.

BUHAR SOLUMA

Araştırmalar, buhar solumanın hava yollarını açtığını ve akciğerlerin mukusu boşaltmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Soğuk veya kuru hava akciğer sorunlarını kötüleştirebilir. Buhar, ciğerlere ılık nem katar ve solunduğunda size anında rahatlama sağlayabilir. Buhar terapisinin kullanılması, solunum fonksiyonunu iyileştirmek için etkili ancak geçici çözüm sunar.

BİR FİNCAN YEŞİL ÇAY DENEYİN

İçerdiği polifenoller (bağışıklık sistemini güçlendiren bileşikler) nedeniyle yeşil çay, akciğerlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Yeşil çay ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) arasındaki bağlantıyı inceleyen bir çalışma, günde iki fincan yeşil çay içmenin KOAH riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

ZERDEÇAL

Nefes almak zorlaştığında ve göğüste ağırlık ve tıkanıklık hissedildiğinde, hava yollarınızda aşırı iltihaplanma olabilir. Zerdeçal tüketmek iltihabı azaltabilir ve semptomları hafifletebilir. Çok sayıda araştırma, zerdeçaldaki aktif bileşik olan kurkuminin, zerdeçalın geniş anti-enflamatuar aktivitelere sahip olmasının nedeni olduğunu bulmuştur. Yine de aklınızda bulundurun; yemeğinize biraz zerdeçal serpilmesinden daha fazlasına ihtiyacınız var. Gün içinde içeceklerinizde ve atıştırmalıklarınızda zerdeçal tüketmeyi deneyin.

NANE ÇAYI

Sıcak çay ağrılı bir boğazı rahatlatabilir, ancak nane çayı, zatürreden kaynaklanan mukus ve iltihaplanmanın parçalanmasına yardımcı olmak için bir adım daha ileri gider. Araştırmalar, nane gibi bazı bitkilerin boğazda yatıştırıcı bir etki sağladığını, mukusun atılmasına yardımcı olduğunu ve zatürree ile ilişkili iltihabı hafiflettiğini göstermektedir.

Araştırmalar balın da naneye benzer şekilde antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bir çalışma, yatmadan 30 dakika önce uygulanan tek doz balın enfeksiyonlu çocuklarda öksürük ve uyku güçlüğü için semptomatik rahatlama sağladığını gösteriyor.

KONTROLLÜ ÖKSÜRÜK

Akciğerler aşırı mukus ürettiğinde herkes öksürür. Ancak tüm öksürükler, mukusu akciğerlerden gevşetmek ve atmak için etkili değildir. Ani, patlayıcı veya kontrolsüz öksürük solunum yollarının çökmesine ve mukusun sıkışmasına neden olarak akciğerleri daha da kötüleştirebilir.

Etkili veya kontrollü öksürük, mukusu gevşetmek ve solunum yollarında taşımak için yeterince güçlüdür. Kontrollü öksürük ayrıca enerji ve oksijenin korunmasına yardımcı olur.

Öksürüğünüzü kontrol etmek için:

- Bir sandalyeye veya yatağınızın kenarına oturun ve her iki ayağınızı da yere düz bir şekilde koyun. Biraz öne doğru eğilin ve gevşeyin.

- Kollarınızı karnınıza katlayarak burnunuzdan yavaşça nefes almaya başlayın.

- Nefes verirken, kollarınızı karnınıza bastırın ve öne doğru eğilin.

- Hafifçe açık bir ağızdan iki ila üç kez keskin ve hızlı bir şekilde öksürün. İlk öksürük göğsünüzdeki mukusu gevşetmeli ve solunum yollarınızda hareket ettirmelidir. İkinci ve üçüncü öksürük, mukusun hava yollarından çıkıp dışarı atılmasına izin verir.

- Öksürdükten sonra burnunuzdan yavaşça ve nazikçe nefes alın. Bu, mukusun solunum yollarınızdan aşağı akmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

- Dinlenin ve gerekirse tekrarlayın.

GÜNLÜK EGZERSİZ

Amerikan Akciğer Derneği'ne göre, haftada en az beş gün 30 dakikalık orta düzeyde egzersiz, nefes alma kapasitenizi büyük ölçüde artırabilir. Akciğer problemleri ile egzersiz yapmak korkutucu olabilirken, egzersiz akciğerlerinizin ve kalbinizin daha güçlü kalmasına yardımcı olur. Ek olarak, günlük görevleri daha iyi gerçekleştirebileceksiniz.

Akciğerlerinizin durumu hakkında endişeleniyorsanız, bazı iyi haberler var. Akciğerler enfeksiyona duyarlı olsa da, kirletici maddelere maruziyet ortadan kalktığında iyileşen kendi kendini temizleyen organlardır. Şimdi bazı yaşam tarzı düzenlemeleri yapmanın tam zamanı. Egzersiz yaparak, sağlıklı yiyecekler yiyerek ve sigara içmeyerek akciğerlerinizin güçlü kalmasına ve enfeksiyonla daha iyi mücadele etmesine yardımcı olun.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın. Koronavirüs nedeniyle akciğer rahatsızlığı gibi bir sorun yaşıyorsanız hemen acil yardım alın.