Akdeniz diyeti beyin sağlığını koruyor

Yeni bir çalışma sebze, meyve ve sağlıklı yağ ağırlıklı olan ve az miktarda kırmızı et benzeri gıdalar içeren Akdeniz diyetinin beyin sağlığını koruyarak Alzheimer'ı önleyebileceğini ortaya koydu.

Dünya üzerinde Alzheimer ile yaşayan yaklaşık 50 milyon insanın çoğuna 65 yaş ve üstünde teşhis konulurken, erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi konan yüz binlerce genç insan olduğu biliniyor. Araştırmacılar, beyin yaşlanmasının, nörolojik bozuklukların ve bunama ve Alzheimer gibi hastalıkların yaşam tarzı seçimleriyle, özellikle diyet tercihleriyle ertelenebileceğine ve hatta önlenebileceğine inanıyor.

Yeni bir çalışma, sebze ve meyveler, kepekli tahıllar ve kuru yemişler, yağlı tohumlar ve bazı balıklar açısından zengin ve kırmızı et açısından çok fakir Akdeniz diyetinin, beyin yaşlanmasını geciktirebileceğini gösteriyor.

Bu, sevdiği birinin Alzheimer gibi beyin hastalıklarıyla mücadelesine tanık olan herkes için iyi bir haber olacaktır. Bu hastalığın talihsiz yönü, herhangi bir tedavi olmaması ve ilaç tedavilerinin ilerlemeyi durduramamasıdır.

Alzheimer hastalığı, sinir hücreleri arasında plaklar veya protein parçacıkları kümeleri oluştuğunda, beyin hücrelerinin etrafını saran asi sarmaşıklar gibi kırpıldıklarında beyin fonksiyonunu etkileyen nörodejeneratif bir durumdur.

Bu istenmeyen gelişmeler beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı engeller, bu nedenle beyniniz aynı bağlantıları kuramaz ve hafızadan gerçekleri, isimleri veya sahneleri alamaz. Semptomlar genellikle hafif başlar, ancak hastalık ilerledikçe hafızayı bulanıklaştırarak günlük yaşama müdahale eder ve beyin vücudun merkezi komuta ve kontrolü olarak hareket etme yeteneğini yitirir. Bu endenle demans ve Alzheimer yaşayan bireyler konuşmada aksaklık, günlük görevleri tamamlayamama, bağımsız olarak işlev görememe veya çevrelerine yanıt verememe sorunları yaşarlar.

BEYİN SAĞLIĞI DİYETİ

Umut vadeden yeni bir çalışma bize, sebzeler, meyveler, balıklar ve baklagiller açısından zengin ve kırmızı et ve doymuş yağ bakımından düşük Akdeniz diyetini takip etmenin beyin sağlığı için koruyucu olduğunu ve hatta Alzehimer ve demans riskini azaltmak için işe yarayabileceğini söylüyor. Bu bozuklukların nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, yaşam tarzı seçimlerinin hastalıkta ve zaman içinde ilerlemesinde rol oynadığı bilinmektedir.

Beynimiz, bilgiyi elektriksel ve kimyasal sinyallerle hareket ettiren milyarlarca nöron içeren karmaşık bir organdır. Nöronlarımız 3 temel parça içerir: Hücre gövdesi, dendritler ve akson. Hücre gövdesi, hücre aktivitesini kontrol altında tutan çekirdeği tutar. Dendritler hücre gövdesinden ayrılır ve diğer nöronlardan bilgi toplamak için bekler. Akson, nöronun gövdesi gibidir ve diğer nöronlara mesajlar gönderir.

Uzmanlara göre nöronların normal şekilde çalışması için diğer nöronlardan iletişim, oksijen ve glikozdan yakıt ve onarım, yeniden modelleme ve yenilenme yeteneğine ihtiyacı vardır. Alzheimer hastalığı ile bu süreçler bozulur ve nöronların ölmesiyle sonuçlanır.

Bu nöron ölümlerinin nedeni, beta-amiloid proteinleri ve tau proteinleri olarak adlandırılan protein birikimlerinden kaynaklanmaktadır. Beta-amiloid proteinleri bir araya toplanır ve nöronlar arasında oturan ve aralarındaki iletişimi bozan plaklar oluşturur. Tau proteinleri, sağlıklı olduklarında normal olan nöronların içinde bulunur, ancak Alzheimer hastalığı, tau'nun birbirine yapışmaya başlamasına neden olan, hücrenin içinde ve dışında düğüm adı verilen iplikler oluşturarak iletişim veya bağlantı kurma yeteneklerini engelleyen kimyasal bir değişiklik yaratır.

Doktorlar hala bu plaklara ve karışıklıklara neden olan şeyin tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar ve genetik ve alkol, uyku, stres ve diyet gibi yaşam tarzı seçimlerinin rolünün tam olarak ne kadar olduğu tam olarak bilinmiyor.

YENİ ARAŞTIRMA AKDENİZ DİYETİNE IŞIK TUTUYOR

DZNE'deki (Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi) bilim adamları, çoğunlukla bitki temelli gıdalardan oluşan bir Akdeniz diyetini düzenli olarak tüketmenin, beyinde oluşan protein birikimlerine karşı koruyucu olabileceğini ve ayrıca beyin küçülmesini en aza indirdiğini ortaya koydu.

Dünyaca ünlü Neurology dergisinde yayınlanan çalışma, 70 yaş civarında 512 deneği kontrol etti. Bunların yaklaşık üçte biri (169 kişi) bilişsel olarak sağlıklıyken, üçte ikisi (343 kişi) Alzheimer hastalığına yakalanma açısından yüksek risk altındaydı. Katılımcıların ne yediğini belirlemek için, araştırmacılar, son birkaç ay içinde hangi yiyecekleri yediklerini belirtmek için her bir kişinin beslenme alışkanlıklarını bir anket aracılığıyla rapor etmesini sağladı.

Daha sonra araştırmacılar, beyin küçülmesini araştırmak için MR kullanarak beyin taramaları yaptı ve çalışma katılımcılarını bilişsel yetenekleri belirlemek için zihinsel keskinlik ve nöropsikolojik testlerden geçirdi. Bu arada, denekler beyin omurilik sıvısında amiloid-beta proteinleri ve tau proteinleri açısından da ölçüldü.

Sonuçlar, doymuş yağ bakımından daha yüksek ve meyve ve sebzeler gibi bitki bazlı gıdalar bakımından daha düşük sağlıksız diyet izleyenlerin, Akdeniz diyeti tarzı yiyecekler yiyen bireylere kıyasla daha yüksek amiloid-beta proteinleri ve tau proteinleri seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca Akdeniz diyetini takip etmeyenlerin hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini görüldü.

Akdeniz diyeti benzeri bir beslenmeye daha yakın bir bağlılık ile daha yüksek bir hipokamp hacmi arasında da önemli bir ilişki keşfedildi. Hipokampus, hafızanın kontrol merkezi olarak kabul edilen beynin bir bölgesidir. Alzheimer hastalığında erken ve şiddetli bir şekilde küçülür.

BEYİN YAŞLANMASINI GECİKTİRİYOR

Bu çalışmanın araştırmacılarının amacı, önümüzdeki beş yıl boyunca bu katılımcıları takip etmeye ve incelemeye devam etmektir. Bu, araştırmacılara, Akdeniz diyetinde kalıp kalmadıklarına bakılmaksızın katılımcıların beslenmesinin nasıl devam ettiğini ve diyetin beyin ve nörolojik yaşlanmayı nasıl etkilediğini görme fırsatı verecektir.

Şu an için çalışma, Akdeniz diyetinin beyni, hafıza kaybına ve bunamaya neden olabilecek protein birikintilerinden ve beyin atrofisinden koruyabileceğini gösteriyor.

Diğer benzer çalışmalar da aynı sonuca varmıştır. 2018'den yayınlanan bir başka çalışma, normal bilişe sahip 70 katılımcıyı takip etti. Katılımcıların 34'ü Akdeniz tarzı bir diyete yüksek oranda bağlıyken, 36'sı farklı diyetler izliyordu. Klinik ve nöropsikolojik önlemler alındığında, Akdeniz diyetine daha yüksek bağlı olanların Alzheimer hastalığına karşı yaklaşık 1.5 ila 3.5 yıl korumaya sahip olduğu bulundu.

Akdeniz diyeti beyin yaşlanması, bunama ve Alzheimer hastalığına karşı mücadele ediyor gibi görünüyor. Ve bu hastalıklar tedavi edilemez olsa da, bitki temelli diyet gibi yaşam tarzı seçimleri, erken başlangıca karşı bir miktar koruma sağlıyor gibi görünmektedir. Meyveler, sebzeler, baklagiller ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet uygulamak, normal beyin yaşlanmasını ve Alzheimer hastalığının başlamasını önlemeye yardımcı olabilir.