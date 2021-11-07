Akşam yemeğinde brokoli pişirmek için 7 neden

Akşam yemeğinde brokoli pişirmek için 7 neden

Brokoli birçok vitamin, mineral, lif ve antioksidan içerir. Bugün brokoli yemeye başlamak için bilimsel olarak kanıtlanmış 7 nedeni bir araya getirdik.

Yüksek fenolik bileşik sayesinde brokoli, vücuttaki iltihaplı süreçleri azaltabilir. Araştırmalar, haftada 3 ila 4 kez brokoli yemenin diyabet, kalp hastalığı ve astımı önlemeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

İlginç bir şekilde, brokolinin iltihap önleyici özellikleri, pişirildiğinde bile yok olmaz. Bu nedenle güvenle kaynatılabilir, kızartılabilir, fırınlanabilir, çorbalara ve yemeklere eklenebilir. Ancak araştırmalara göre bir sebzenin sağlığa faydalarını korumanın en iyi yolu onu buharda pişirmektir.

BROKOLİNİN 7 FAYDASI

İşte brokolinin kanıtlanmış 7 faydası:

Göz Sağlığını Geliştirmeye Yardımcı Olur

Brokoli açısından zengin bir diyet göz sağlığını iyileştirir. Bunun nedeni, retinada biriken karotenoidler lutein ve zeaksantin içeriğidir. İtalyan araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gözlerin parlak ışığa karşı kontrastını ve hassasiyetini iyileştirmenin yanı sıra görme keskinliğini de iyileştirirler.

Ayrıca lutein, elektronik ekranlardan gelen zararlı mavi ışığı emmeye yardımcı olur ve retinaya zarar veren serbest radikallerin etkilerini yok eder. Brokoliye koyu yeşil rengini veren luteindir. Araştırmacılar, kendinden emin: Bu sebzenin düzenli tüketimi kataraktı önler ve yaşa bağlı görme kaybı riskini azaltır.

Kemikleri ve Eklemleri Güçlendirir

Yüksek K vitamini içeriği sayesinde brokoli kemikleri güçlendirir, kemik yoğunluğunu arttırır ve kırık riskini azaltır. Ayrıca kemik dokusunun oluşumunda rol oynayan kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından da zengindir.

Brokolinin bir parçası olan sülforafan ise eklemlerdeki iltihabı ve ağrıyı azaltır, yıkımlarını yavaşlatır ve osteoartriti önler. Bu, araştırmalarla kanıtlanmıştır. Hastalığın eklemleri etikediği durumlarda ise brokoli, hastalık seyrini yavaşlatmaya yardımcı olur.

Vücudu Temizler

Brokoli, güçlü bir doğal detokslayıcıdır ve lif içeriğinde şampiyonlardan biridir. Diyet lifi toksinleri, fazla şekeri, kolesterolü ve kanserojenleri vücuttan temizler. Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nden araştırmacılar, düzenli brokoli tüketiminin sindirimi normalleştirdiğini ve sindirim hastalıklarını önlediğini yapılan çalışmalar ile ortaya koydu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden uzmanlar ise brokoli sayesinde havayla gelen kimyasalların vücuttan daha hızlı atıldığını kanıtladı. Çalışma 300 kişiyi içeriyordu. 3 ay boyunca her gün brokoli suyu alan katılımcılarda, benzenin atılım oranı yüzde 61, akrolein ise yüzde 23 arttı.

Zayıflamaya Yardımcı Olur

Brokoli bir diyet sebzesidir. Bu bitkinin 100 gramı sadece 34 kalori içerir. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır, potasyum ve sodyum sayesinde vücuttaki su-tuz dengesini normalleştirir. Brokolinin yüksek su ve lif içeriği sindirimi yavaşlatır, tokluk hissi verir ve açlığa neden olan ghrelin hormonunun salgılanmasını geciktirir.

Teksas ve Güney Kaliforniya Üniversitelerinden araştırmacılar, bu sebzenin günlük tüketiminin çocuklarda obezite riskini azalttığını bulmuşlardır. Araştırmalar, yağları parçalayan ve insülin seviyelerini düzenleyen fitokimyasallar içerdiğini göstermiştir.

Bağışıklığı Artırır

Brokoli ayrıca güçlü bir bağışıklık güçlendiricidir. Çinko, selenyum, A, C ve D vitaminlerinin kaynağıdır. Brokolideki C vitamini limonla hemen hemen aynıdır. Bu da onu kışın en önemli gıdalarından biri yapar.

Brokoli bağışıklığı artırır, soğuk algınlığıyla savaşmaya yardımcı olur ve bakterileri öldürür. Ayrıca, alerjik reaksiyonları ve alerjenlerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini azaltan kaempferol içerir.

Herhangi bir ısıl işlemin C vitamininin yok olmasına yol açtığını hatırlamak önemlidir. Soğuk mevsimlerde brokoliden en iyi şekilde yararlanmak için onu çiğ yemek en iyisidir. Sebzeyi küçük parçalara ayırmayı, üzerine limon suyu gezdirmeyi ve somonla servis etmeyi deneyin.

Kas Büyümesini Hızlandırır

100 gr doğranmış çiğ brokoli 2.82 gr protein içerir . Bu kuşkonmaz, ıspanak ve patatesten daha fazlasıdır.

Ve yukarıda bahsedilen sülforafan, kas büyümesi için gerekli olan testosteron seviyelerini artırır. Ayrıca brokoli potasyum bakımından zengindir, tansiyonu düşürür, kas kramplarını önler ve kalp sağlığını destekler.

Uzmanlar, bu sebzeyi sinir bozukluklarının önlenmesi için kullanmayı da önermektedir. İçerdiği B vitaminleri sinir sistemi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Ve brokolide bulunan kersetin antioksidanı, kasları parçalayan bir stres hormonu olan kortizol üretimini engeller.

Cilt Durumunu İyileştirir

Brokoli, beta karoten, C ve E vitaminleri de dahil olmak üzere bir dizi önemli doğal antioksidan içerir. Bunlar cilt sağlığını iyileştirir ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur.

Ayrıca C vitamini, kolajen üretimine katılır. Kolajen kırışıklıkları azaltan, cilt elastikiyetini ve sıkılığını artıran cildin ana proteinidir. Ve sülforafan iyileşmeyi hızlandırır ve yeni hücrelerin oluşumunu destekler.

Araştırmacılar ayrıca brokoli filizi özlerinin cildi ultraviyole radyasyondan etkili bir şekilde koruduğunu ve güneş kreminin yerini alabileceğini öne sürmektedir.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Her şeyde olduğu gibi brokoli tüketiminde de ne zaman duracağınızı bilmeniz önemlidir. Çok çeşitli sebzeler yemeye çalışın ve sizin için neyin doğru olduğunu düşünün.

Tüm faydalı özelliklerine rağmen brokoli herkes için iyi değildir. Yüksek lif içeriği nedeniyle, midesi sağlıksız ve mide suyu asiditesi yüksek olan kişiler bu sebzeyi aşırı tüketmemelidir. Ayrıca brokoli, kan sulandırıcıların etkinliğini etkileyebilir. Diyette brokolinin fazlalığı, tiroid hastalıkları geliştirme riskini artırabilir.