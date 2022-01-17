Akşam yemeğinde kaçınılması gereken 7 yiyecek

Mide problemlerinizi en aza indirecek ve uyku kaliteniz üzerinde oldukça etkili olan akşam yemeklerinde tüketmemeniz gıdaları öğrenmeye ne dersiniz?

Sağlıklı bir kahvaltı yapmak önemli bir husus olmakla birlikte, özellikle fazladan kilo vermeye çalışanlar için sağlıklı bir akşam yemeği yemek de önemli bir husustur. Vücudumuz farklı gıda türlerine farklı tepki verir ve bu, sindiriminizi, vücut ağırlığınızı ve uykunuzu etkileyebilir. Ayrıca, yiyeceklerin geceleri sindirilmesi zaman alır. Bu nedenle, akşam yemeğinize ne dahil ettiğiniz önemlidir.

Gaz, asitlik, asit reflü, mide ekşimesi, uyku bozukluğu, kilo alma gibi sorunları olan insanlar için doğru zamanda sağlıklı bir akşam yemeği tüketmek son derece önemlidir. Çözüm ise çok basit: Akşam yemeklerinde sizi rahatsız edecek yiyeceklerden uzak durmalısınız. Böylece geceleri uykuya dalmada güçlük yaşamazsınız. İşte, akşam yemeğinde kaçınmanız gereken yiyecekler:

1. YAĞLI YİYECEKLER

Akşam yemeği sırasında, sindirimi daha uzun sürdüğü ve vücuttaki yağ birikintilerine katkıda bulunduğu için yüksek yağlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Yemeklerinizdeki yağ oranını düşürmek bir seçenektir. Bunun dışında, iyi yağlardan zengin bir salata ile akşam öğününe sağlıklı bir seçenek katabilirsiniz.

2. KIZARMIŞ YİYECEKLER

Vücutta asit geri akışına yol açabileceğinden, patlamış mısır, derin yağda kızartılmış paneli tavuk gibi derin yağda kızartılmış yiyeceklerden de kaçınılmalıdır. Kızarmış yiyecekler mide problemlerini tetikleyecek gece boyu rahatsız olmanızı sağlar.

3. NİŞASTALI YİYECEKLER

Özellikle diyabet hastasıysanız, tüm nişastalı yiyeceklerden kaçının. Gece boyunca bu gıda maddelerine sahip olmak kanda yüksek düzeyde kan şekeri ve insüline yol açabilir. Bu gıdalar şekere kadar metabolize olur, enerji için yakılır ve kilo alımına neden olabilir.

4. BAHARATLI YİYECEKLER

Özellikle mide problemleri ve kalp komplikasyonları olan hastaların, baharatlı yiyeceklerden kaçınması gerekir. Geceleri baharatlı yiyecekler yemek, ağızda asit tadı, midede hazımsızlık ağrısı gibi tıbbi bir durum olan mide ekşimesine neden olabilir.

5. YÜKSEK PROTEİN

Akşam öğünlerinde soya ve soya ürünleri gibi yüksek proteinli yiyeceklerden de kaçınılmalıdır çünkü bazen şişkinliğe neden olur. Bu tarz gaz içeren proteinler tüketmek yerine ızgara tavuk ya da balık tercih edebilirsiniz.

6. KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlar enerji için gereklidir, ancak gece boyunca glisemik gıdalarda yüksek karbonhidrat içeren gıdaları tüketmek kan dolaşımına hızlı bir şekilde emilebilir. Bu durum kan şekerini seviyenizi artırır ve uyku kaliteniz düşer.

7. TATLILAR

Akşam tüketilen tatlı diş problemlerine neden olabileceğinden, küçük çocuklara geceleri ikram olarak şeker ve çikolata vermekten kaçının. Ayrıca çikolatalar az miktarda kafein içerir ve bu da rahatsızlığa veya uykuda zorluğa neden olur. Uyumadan 1 saat önce muz yiyerek hem tatlı isteğinizi bastırmış olur hem de uykuya daha rahat dalabilirsiniz.