Aktif karbon nedir, faydaları nelerdir? Aktif karbon ne işe yarar?

Yiyecek, güzellik, kozmetik ve daha birçok alanda kullanımı yaygınlaşan aktif karbon, doğal bir karbon kaynağın yakılması ile elde edilen bir maddedir. Peki aktif karbon nedir, ne işe yarar?

Aktif kömür olarak da isimlendirilen aktif karbon, bazı kimyasal işlemler ile gözenekli hale getirilmiş ve bu sayede bulunduğu ortamdaki molekülleri bünyesinde tutabilen karbon temelli bir maddedir.

Bu özelliği ile suların arıtılmasında, kimyasal saflaştırma işlemlerinde, zehirlenmelerin tedavisinde, hava temizleme sistemlerinde, gaz maskelerinde ve kozmetikte sıklıkla kullanılmaktadır.

Makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri ve hatta gıdalarda yer alan aktif karbon, özellikle dişleri beyazlatma özelliği nedeniyle tercih ediliyor.

Peki, aktif karbon ne işe yarar? Aktif karbon nasıl kullanılır?

AKTİF KARBON NE İŞE YARAR? AKTİF KARBONUN KULLANIM ALANLARI

1- Cilt Bakımı



Tıkanmış gözenekler gerçekten de sivilcelerin yüzünüze yerleşmesine sebep olan nedenlerin başında yer alıyor.

Fakat aktif karbonun gözeneklere doğru uygulanmasıyla, gözeneklerinizin içindeki toksinleri ya da kirleri kolaylıkla yok edebilirsiniz. Bu hem varolan sivilceleri yok edecek hem de oluşumlarını zamanla azaltacaktır.

2- Diş bakımı



Aktif karbon kullanımı bazı kozmetik ürünlerin ortaya çıkmasıyla oldukça fazlalaşmıştır. Bu ürünlerden en bilinenleri beyazlatıcı olduğu savunulan diş macunları ve diş tozlarıdır.

Rahatsız edici plak oluşumu ve lekelerden kurtulmak için aktif karbon bir hayli etkili bir çözümdür.

Mikro-gözenekli aktif karbon etkili bir şekilde plak ve lekelere nüfuz eder ve içindeki diğer maddelerde bu lekeleri çıkartır. Ayrıca, ağzınızdaki pH dengesini sağlar.

3- Böcek ısırıkları ve kaşıntı



Aktif kömür böcek/sinek ısırıklıklarını, arı sokmalarını ve hatta zehirli sarmaşık batmalarına bile iyi gelir. Deriye güçlü bir şekilde nüfuz ederek deri içerisine yerleşmiş olan zehri yok eder.

4- Zehirlenmeler



Bir panzehir olarak aktif karbon, harika zehir yok edici özelliği sayesinde vücuttaki tüm zehri temizleyip rahatlık hissi verir. Bir kez alındığında, aktif karbon içeride gastrointestinal görevi görerek kişi kusma eylemini bitirip zehri akıtana kadar vücutta kalmaya devam ede

5- Ödem sorunları



Birçok zehri yok edebilme gücüne sahip olan aktif karbon, aynı şekilde boğazınızdan geçerek vücudunuzda bulunan rahatsızlıklarınızı da aynı güçte emer ve yok eder.

Bu sindirim problemlerinizden, gastride ve mide yanmalarına kadar uzanır.

6- Kişisel temizlik



Aktif kömür; kötü kokuları, zararlı gazları emer. Ek olarak, aşırı nemi de emerek az da olsa nem seviyelerini kontrol edebilir.

8- Yiyecek ve İçecekler



Aktif karbon yiyeceklerin içinde de kullanılabilen bir ürün. Herhangi bir tadı olmadığı için gıda boyası ile aynı mantıkta çalışıyor. Üstelik kalorisi sıfır..

Aktif karbonu limonatalarda, dondurmada, lattelerde kullanabilirsiniz.