Aldosteron yüksekliği, hipertansiyona neden oluyor

Böbrek üstü bezleri tarafından salgılanan aldosteron hormonu, dirençli ve kontrol edilemeyen hipertansiyon oluşumunda çok büyük bir faktör olarak öne çıkıyor.

Aldosteron yüksekliği, böbreklerin üst kısmında yer alan adrenal bezlerin çok fazla aldosteron hormonu üretmesiyle ortaya çıkar. Aldosteron vücuttaki sodyum (tuz) ve potasyum seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Çok fazla aldosteron salgılandığında, vücut sodyum tutar, bu da tuz ve su birikmesine ve kan basıncının yükselmesine neden olur.

Yüksek tansiyon, kontrol altına alınmadığında felç, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi birçok sağlık sorununun riskini artırabilir. Aldosteron yüksekliği yaşayan hastalarda kalp krizi ve inme riski, yüksek tansiyonu olan diğer hastalara göre daha yüksektir.

Aldosteron yüksekliği hieprtansiyona ek olarak kanda potasyum seviyesinin düşmesine, her zaman yorgun hissetmeye, sık baş ağrılarına, kas zayıflığına ve çeşitli uyuşmalara neden olabilir.

ALDOSTERON YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ

Hiperaldosteronizm olarak da adlandırılan aldosteron fazlalığı, adrenal bezlerdeki bir sorundan kaynaklandığında hastalığa primer hiperaldosteronizm denir. Sorun böbrek üstü bezlerinin dışında ortaya çıktığında buna sekonder hiperaldosteronizm denir.

Aldosteron yüksekliğinin temel nedenleri:

- Her iki adrenal bezin aşırı aktif olması,

- Adrenal bezlerden birinde (Conn sendromu olarak da adlandırılır) kanserli olmayan bir kitle veya tümör,

- Kalıtsal bozukluk,

- Adrenal bezde kötü huylu tümör.

HİPERALDOSTERONİZM NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hiperaldosteronizmi teşhis etmek için doktorunuz kanınızdaki aldosteron ve renin seviyesini ölçebilir. Renin, böbrekler tarafından üretilen ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan bir proteindir. Hiperaldosteronizmde renin seviyesi düşüktür ve aldosteron seviyesi yüksektir. Hiperaldosteronizm teşhisi konulursa, doktorunuz bilateral (her iki tarafta) bir adrenal tümör veya tümörünüz olup olmadığını görmek için bir adrenal görüntüleme çalışması yapacaktır.

HİPERALDOSTERONİZM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hiperaldosteronizm tedavisi, nedenine bağlıdır ve ilaç, yaşam tarzı değişiklikleri veya ameliyat ile yapılabilir. Ameliyat kararından önce doktorunuz aldosteron ve kortizol ölçmek için her bir adrenal damardan kan örnekleri alarak sıklıkla “adrenal venöz örnekleme” adı verilen bir test isteyecektir. Bu test, hangi adrenal bezlerin aşırı aldosteron ürettiğini gösterecektir.

Her iki adrenal bez de aşırı aktifse, tedavi ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleri ile yapılır. Doktorunuz aldosteronun vücuttaki etkisini engelleyen özel bir diüretik türü reçete edebilir. Diyetinizde sodyumu (tuzu) da sınırlamanız gerekebilir.

Sadece bir adrenal bez aşırı aktif olduğunda, hiperaldosteronizm ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi edilebilir. Bununla birlikte, herhangi bir tümör varlığında doktorlar genellikle tümörlü bezi çıkarmak için bir operasyon önermektedir. Ameliyattan sonra da ilaca ihtiyacınız olabilir.

Ek olarak, aşağıdakileri içeren sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaya çalışmalısınız:

- Diyetinizdeki sodyumu azaltın,

- Gerekirse kilo verin,

- Düzenli egzersiz yapın,

- Alkollü içecek tüketimini sınırlayın,

- Sigarayı bırakın.