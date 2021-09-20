Alerjikler için ev temizliğinde 7 altın ipucu

Toz, kimyasallar veya güçlü kokular bir tür alerjik reaksiyonu tetiklediğinde, ev temizliği gerçek bir sorun olabilir. İşte alerjikler için temizlik esnasında işe yarayacak ipuçlarımız...

Ev temizliğini ihmal etmek, toz ve kir birikmesine izin vermek demek olduğundan bırakın alerjisi olanları, hiç kimse için ideal değildir.

Ancak hem alerjikseniz hem de ev temizliğiyle ilgilenecek başka biri yoksa, temizlik işlerini alerjilerinizi tetiklemeyecek şekilde güvenli bir şekilde yapmanın bir yolunu bulmalısınız.

Dikkat edeceğiniz birkaç ipucu ile sağlığınıza zarar vermeden temizlik yapmanın mümkün.

İşte alerji hastaları için ev temizliği kuralları...

İYİ BİR ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Elektrik süpürgenizin iyi bir vakum haznesi olduğundan emin olun . Bazı alerjenler o kadar küçüktür ki normal bir vakum filtresinden geçerler. Yani her süpürdüğünüzde, onları yerden emiyor ve onları soluduğunuz havaya fırlatıyor olabilirsiniz. Bu nedenle iyi bir cihaz kullanmak ilk kuralınız olmalıdır.

MİKROFİBER BEZLERİ TERCİH EDİN

Mikrofiber bezler, pamuklu veya kağıt havlulardan daha iyi toz çeker. İyi bir temizlik için çıkarılabilen ve yıkanabilen başlıklı aletler seçin. En fazla tozu çekmek için kullanmadan önce paspasları ve temizlik bezlerini hafifçe nemlendirin.

MASKE VE ELDİVENSİZ ADIM ATMAYIN

Temizlik yaparken vücudunuzu alerjenlerden korumanın en etkili yolu, maske ve eldiven kullanmaktır. Koruyucu gözlükler de iyi bir tercih olacaktır. Ek olarak maskenizi nefes almanızı engellemeyecek türden seçmenizde fayda var.

Deri tahrişini önlemek için lateks eldivenlerden kaçının ve bunun yerine pamuklu astarlı lastik eldivenleri seçin.

KOKULU ÜRÜNLERDEN VAZGEÇİN

Alerjiniz varsa, temizleyicilerdeki kokular semptomları tetikleyebilir. Bunun yerine kokusuz ürünler arayın.

HALILARA VEDA, KİLİMLERE MERHABA

Kilimler ve halılar alerjenleri hapsedebilir. Vinil, karo veya parke zeminlere sahip olmak, tetikleyicilere maruz kalmanızı azaltır. Çamaşırlara atabileceğiniz daha küçük, yıkanabilir kilimler alın.

PENCERE YERİNE KLİMA

Sıcakken pencereleri açmak yerine klimayı kullanın. Bir klima havayı filtreleyerek toz, kir, polen, küf ve diğer tetikleyicilerin içeri girmesini engeller.

NEVRESİMLERİ SIKÇA DEĞİŞTİRİN

arşaflarınız ve yastık kılıfınız bir hafta sonra hala temiz olduklarını hissetseniz bile alerjileri kolayca tetikleyebilir. Bunun nedeni, uyurken toz, ölü deri hücreleri ve diğer ince parçacıkların solunarak hapşırma veya öksürme ile uyanmanıza neden olmasıdır. Yatak çarşaflarını temizlemenin en iyi yolu, toz akarlarını ve bakterileri öldürmek için çarşafları ve yastık kılıflarını sıcak suda yıkamaktır.

Banyolardaki en tehlikeli alerjenler küf ve küftür. Çamaşır suyu kullanarak küf oluşumunu ortadan kaldırabilirsiniz. Lastik eldiven giyerek ve alanı iyice havalandırarak, etkilenen bölgeleri ovmak için sert bir fırça kullanın. Her kullanımdan sonra küveti veya duş kabinini havluyla kurulayın .