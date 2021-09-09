Alerjiye neden olan 8 sebze

Sebzelerin de çeşitli alerjilere neden olabileceğini biliyor muydunuz? İşte hayatı tehdit edici çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen alerjik 8 sebze.

Bitki alerjisi olan kişilerde, aşırı bağışıklık tepkisiyle birlikte çeşitli reaksiyonlara neden olan IgE adlı bir antikor bulunur. Bu antikor, alerjiye neden olan bitki daha önce tüketilmiş olsa bile üretilebilir.

Alerji belirtileri değişkendir, değişen yoğunluktadır ve vücudun bir veya daha fazla organını etkileyebilir. Kişi ister doğal ister işlenmiş olsun bu tür yiyecekleri tükettiğinde ortaya çıkabilirler.

Gıdalardaki farklı bileşiklere hepimizin aynı şekilde tepki vermediği dikkate alınmalıdır. Her beden farklıdır. Bu nedenle, bir kişiyi etkileyen şey, diğer kişileri de mutlaka etkileyecek diye bir durum yoktur.

Bitkisel kaynaklı gıdalara karşı alerjik reaksiyonlara genellikle belirli bir madde veya molekül neden olur.

İşte alerjik reaksiyonlara neden olabilecek en yaygın 8 sebze:

HAVUÇ

Tuhaf gelebilir ancak havuca alerjisi olan insanlar vardır. Polen alerjiniz varsa, muhtemelen havuç alerjiniz de vardır. Polen alerjisi olan kişiler sebzelere karşı alerji geliştirmeye yatkındır.

Bu, bileşenlerinin yapısal benzerliği nedeniyle olur. Polen proteinleri havuçlara benzer. Ayrıca havuçtaki alerjik proteinler pişirsek bile yok olmaz. Suçlu, havuçla çapraz reaksiyona giren uçucu bir alerjendir.

Havuç alerjisinin en yaygın belirtileri şunlardır:

- Anafilaksi (nefes darlığı, düşük tansiyon ve bilinç kaybı),

- Artan kalp hızı,

- Baş dönmesi,

- Kafa karışıklığı ve aşırı endişe hali.

KEREVİZ

Kereviz de alerjiye neden olabilir. İnsanlarda kereviz reaksiyonları henüz tam olarak araştırılmamıştır. Ancak, herhangi bir olumsuz semptom ortaya çıkarsa, tüketimini durdurmanız ve derhal bir doktora başvurmanız önerilir.

SOĞAN

Soğan, dolaşımı güçlendiren özel bir mineral olan kükürt içerir. Ancak, bu mineral, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlardan sorumlu olanlardan biri olabilir.

En yaygın belirtileri şunlardır:

- Hasta hissetme,

- Kusma,

- İshal,

- Karın krampları,

- Ürtiker (temas yoluyla),

- Anafilaksi (bazı durumlarda),

- Solunum yollarının iltihabı,

Soğan alerjisi semptomlarının genellikle hemen ortaya çıktığına dikkat edilmelidir.

BAHARATLAR

Biber, hardal, kimyon ve anason da bazı kişilerde alerjiye neden olabilir. Bununla birlikte, genellikle bir karışım şeklinde tüketildikleri için teşhis edilmesi biraz daha zordur. Ayrıca yüzde 100 güvenilir olan çok fazla test yoktur.

Sebep olabilecekleri olası belirtiler şunlardır:

- Rinit,

- Konjonktivit,

- Astım (solunursa),

- Cilt reaksiyonları (egzama).

Bu baharatları düzenli olarak tüketmiyorsanız ve gerçekten alerjiniz olup olmadığını bilmiyorsanız, bunlardan kaçınmak veya çok az miktarda tüketmek daha iyi olacaktır.

MARUL

Marul, bazı kişilerde sık görülen bir alerjiye neden olabilir. Alerji durumunda anafilaksi de yaşanabilir. Ayrıca yapraklarında bulunabilecek farklı patojenik bakteriler nedeniyle tüketimine daha fazla özen gösterilmelidir. Bunlar hastalığa neden olabilir.

Her durumda sebzeleri dikkatli bir şekilde dezenfekte etmek gerekir.

ISPANAK

Ispanak alerjisi en yaygın sebze alerjilerinden biridir. Bu sebze, vücutta bir hormon ve nörotransmitter olarak hareket eden bir kimyasal olan histamin açısından zengindir ve fazlası, özellikle sindirim sistemi ile ilgili olarak olumsuz durumlara yol açabilir.

Vücuttaki aşırı histamin belirtilerinden bazıları şunlardır:

- Migren,

- Baş dönmesi,

- Tansiyon sorunları,

- Aritmiler,

- Kurdeşen,

- Sindirim sistemi problemleri.

SARIMSAK

Bu alerjinin çok az kayıtlı vakası olmasına rağmen, sarımsak alerjileri vardır. Yani sarımsak alerjisi yaşayanlardan biriyseniz, dikkat edin. Bazı bireyler için belirtiler çok hafiftir. Sarımsak alerjisini, intoleransla karıştırmak kolaydır. Ancak, diğerlerinde tehlikeli olabilirler.

Sarımsak alerjisinin en yaygın belirtileri şunlardır:

- İshal,

- Anafilaksi,

- Karın ağrısı,

- Mide bulantısı ve kusma,

- Cilt tahrişi,

- Dilin şişmesi.

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz alerjisi üzerine yapılan bir çalışmada, bu sebzeyle temas eden, soluyan veya tüketen kişilerin aşağıdaki semptomları yaşadığı kanıtlanmıştır:

- Rinit,

- Anafilaksi,

- Bronşiyal astım (soluma),

- Ürtiker.

Bu sebzeyi tüketirseniz ve olumsuz reaksiyonlar yaşarsanız hemen doktorunuza başvurmanız önemlidir.

DERHAL DOKTORA BAŞVURUN

Olumsuz reaksiyonlar fark edilir edilmez doktora gitmek çok önemlidir, böylece profesyonel değerlendirme ve ilgili teşhis yapılmış olur. Alerjiniz olduğunu bildiğiniz veya tahmin ettiğiniz herhangi bir gıdadan uzak durun ve beslenme planınızdan tamamen çıkararak yakınlarınızı bu alerjiye karşı bilgilendirin.