Alıç meyvesinin sağlığa 6 inanılmaz faydası

Tansiyonu düşürmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu bilinen alıç, özellikle kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. İşte alıç meyvesinin tüm faydaları.

Alıç, 400 yıla kadar büyüyebilen uzun ömürlü bir ağaçtır. Meyveleri ve yaprakları özellikle yüksek tansiyona karşı yaygın olarak kullanılmaktadır.

Alıç genellikle haziran-ağustos ayları arasında çiçek açar, meyveler sonbaharda olgunlaşır. Çiçekleri kuru havalarda hasat edilir ve doğal olarak kurumaya bırakılır.

Meyveleri toplamak için tamamen olgunlaşmalarını beklemek gerekir, çünkü toplandıktan sonra gerekli olgunluğa ulaşmazlar.

ALIÇ MEYVESİNİN 6 FAYDASI

Alıç, tansiyonu ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve ayrıca sindirimi normalleştirir. İşte alıç meyvesinin 6 faydası.

Antioksidanlar Açısından Zengindir

Alıç meyveleri, oksidatif strese yol açabilen serbest radikalleri etkisiz hale getiren güçlü antioksidan bileşikler olan polifenollerin mükemmel bir kaynağıdır. Polifenoller ayrıca tip 2 diyabet ve astım riskini azaltırken erken yaşlanmaya karşı da savaşır.

Alıç vücuttaki görünmez düşmanlara karşı mükemmel bir savunmadır ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemi üzerinde faydalı bir etkiye sahip olan zengin bir antioksidan kaynağıdır.

İltihaplanmayı Azaltmaya Yardımcı Olur

Çalışmalar, kronik iltihaplanmanın tip 2 diyabet, astım ve bazı kanser türlerinin gelişimine yol açabileceğini gösteriyor. Yapılan araştırmalar, alıç meyvesinin iltihaplı bileşiklerin seviyesini ve organ hasarını azaltabileceğini gösteriyor.

Meyvenin haricinde alıç yaparklarının da içinde bulunan vitexin maddesi sayesinde iltihaplanmaya neden olan moleküllerin üretimini ve beyaz kan hücrelerinin buna tepkisini azalttığı biliniyor.

Tansiyonu Düşürür

Yapılan araştırmalar, alıçın bir kan sulandırıcı olarak hareket edebileceğini, yani daralmış kan damarlarını gevşettiğini ve sonuçta tansiyonu düşürdüğünü göstermektedir. 10 hafta boyunca orta derecede yüksek tansiyonu olan 36 kişinin günde 500 mg alıç özü aldığı bir araştırmada, katılımcılarının tansiyonlarının büyük ölçüde düştüğü gözlemlendi.

Kötü Kolesterol Seviyelerini Düşürür

Bazı araştırmalar, alıç ekstraktının içerdiği flavonoidler ve pektinler sayesinde kan kolesterol düzeylerini düşürdüğünü göstermektedir. Yüksek trigliserit seviyeleri ve düşük HDL (iyi kolesterol) seviyeleri, kan damarlarında plak oluşumuna neden olabilir. Plak bir kan damarını tamamen tıkar ve bu da kalp krizi ve felce neden olabilir.

Araştırmalar alıçın toplam kolesterolü ve kötü kolesterol olan LDL'yi azalttığını gösteriyor. Aterosklerozlu 64 kişide yapılan 6 aylık bir çalışma, alıç özü almanın damarlardaki plakların kalınlığını önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkardı.

Sindirimi Normalleştirmeye Yardımcı Olur

Alıç meyveleri metabolizmayı iyileştiren, kabızlık riskini azaltan ve ayrıca prebiyotik görevi gören lif içerir. Prebiyotikler, normal sindirim için hayati önem taşıyan sağlıklı bağırsak bakterilerini besleyen ve gelişimlerini destekleyen gıdalardır.

Alıç meyvelerindeki bileşikler, yağlı ve protein açısından zengin gıdaların sindirimi için gerekli olan sindirim enzimlerinin üretimini ve aktivitesini arttırır.

Alıç meyveleri, antibakteriyel, antitümör ve iltihap önleyici özelliklere sahip nadir bir madde olan ursolik asit içerir. Bu bileşenin kullanımı ayrıca vücut tarafından kolajen üretimini de uyarır. Ursolik asit, safra üretimi için bir düzenleyici görevi görür ve böylece sindirim sisteminin normal çalışmasına yardımcı olur. Bu madde sayesinde serbest radikallerin seviyesi azalır. Bu özelliklerinden dolayı vücutta kötü huylu hücrelerin büyümesini engellemek için alıç kullanılabilir.

Gençleştirici Özelliklere Sahiptir

Alıç meyveleri güneşeten gelen zararlı ultraviyole radyasyona aşırı maruz kalma nedeniyle oluşan erken cilt yaşlanmasını önleyebilir. Bir çalışma, alıç ve ginseng özleri karışımının cildi nemlendirerek kırışıklık oluşumunu önleyebileceğini göstermiştir. Bu alıç meyvelerindeki antioksidanların içeriğinden kaynaklanmaktadır.

ALIÇ ÇAYI TARİFİ

Alıçtan içecek yapmak için yaklaşık 2 litre suyu kaynatın. Daha sonra yaklaşık 6-7 yemek kaşığı kuru alıç meyvesini ekleyin. Kapağı hemen örtmeyin, 10-15 dakika üstü açık bırakın.

Daha sonra kapağı kapatın ve içeceğin bir gün demlenmesine izin verin. Süzün ve ardından sıcak veya soğuk için. Tatlandırmak için bal kullanabilirsiniz.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Çoğu durumda alıç vücut üzerinde olumlu bir etkiye sahip olsa da, bazı durumlarda bitkiden elde edilen tıbbi içecekler zararlı olabilir. Kontrolsüz bir şekilde kullanılması tavsiye edilmez. Özellikle alıç çayının çok sık kullanılması, ciddi kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına ve aşırı tansiyon düşüşlerine neden olabilir. Bu nedenle, bir uzmana danışarak kullanılmalıdır.

Meyvenin aşırı tüketilmesi uyuşukluğa ve kalp ritmi bozukluklarına yol açabilir. Alıç meyvesi çayının tansiyon düşüklüğü çekenler, hamileler (kanama ve erken doğum riski artar) ve emziren anneler tarafından tüketilmemesi gerektiğini de belirtmekte fayda var. İçeceğin aşırı dozu mide bulantısı, migren ve hatta zehirlenmeye neden olabilir.

Sürüşten önce alıç içecekleri içilmesi tavsiye edilmez. Bunun nedeni, alıçın konsantrasyonu azaltabilmesidir. Alıç aldıktan sonra sık görülen bir etki, sürüş sırasında da tehlikeli olan uyuşukluktur.

Ameliyata hazırlık döneminde önerilmez, kanın pıhtılaşmasını azaltır. Alıç meyvesine karşı alerjiden şüpheleniyorsanız, alıçlı herhangi bir şey tüketmeyin. 10 yaşın altındaki çocuklar için alıç meyvesinin herhangi bir biçimde kullanılması tavsiye edilmez.

Bir kişi için en uygun günlük alım miktarı 100 gr alıçdır. Bu dozun aşılması sağlığı olumsuz etkileyebilir.