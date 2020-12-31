Alka Seltzer nedir, ne için kullanılır? Alka Seltzer neye iyi gelir?

Alka Seltzer nedir, ne için kullanılır? Alka Seltzer neye iyi gelir?

Genellikle aşırı alkol kullanımı sonrasında tercih edilen Alka Seltzer, akşamdan kalmışlık hissini ortadan kaldırmak için kullanılır. Peki Alka Seltzer nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılmalıdır?

Etken maddesi Asetilsalisilik asit olan Alka Seltzer tablet, vücutta iltihaba, ateş ve ağrıya neden olan biyolojik etmenleri azaltmaya yararlı ağrı kesici ve ateş düşürücü bir hazır ilaçtır.

Anjin, göğüs ağrısı, felç ve kalp krizi ataklarının önlenmesi; hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateşin tedavisiyle ilgilidir.

ALKA SELTZER NE İŞE YARAR?

Baş ağrısı, omuz, boyun ve kol ağrıları, diş ağrısı, kas ağrısı, romatizma ağrıları, romatizmal hastalıklar ve eklem iltihabının neden olduğu ağrılı vakalar ve adet dönemi ağrıları vakalarında uygulanır.

Alkolün etkisini azaltmak amacıyla suda eritilerek içilen Sedergine veya Alka Seltzer, 25-20 dakika içerisinde kendinize gelmenizi ve alkolün yaratmış olduğu yıkıcı etkileri ortadan kaldırmasıyla bilinir.

MİDE KANAMASINA DİKKAT

Ancak kullanımında dikkatli olmak gereklidir. Reçetesiz satılması nedeniyle bilinçsiz tüketildiğiniz geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir.

Çok fazla tüketildiğinde mide kanamasına neden olduğu kanıtlanmıştır.

Amerika Gıda ve İlaç Departmanı, US Food and Drug Administration (FDA), üç kadeh alkolden sonra alınan Aspirin ve Alka-Seltzer'in midede kanamaya yol açtığını açıkladı.

Ayrıca, Vermidon, Gripin gibi ağrı kesici ve grip ilaçları da alkolle birlikte alındığı taktirde, karaciğerde önemli zararlar oluşturuyor.