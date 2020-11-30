Alkali su nedir, faydaları nelerdir? Alkali su nasıl yapılır?

Yetişkin bir insan günde 2-3 litre suya ihtiyaç duyuyor olmakla birlikte, içilen suyun alkali özellik taşıması da sağlık açısından önem taşıyor. Peki alkali su nedir, faydaları nelerdir?

İnsan vücudunun yaklaşık %75’inin, kanın ise yaklaşık %92’sinin sudan meydana geldiğini göz önüne alınca suyun hayati önemi daha net anlaşılabiliyor.

Son zamanlarda “zayıflatan su’’ olarak anılan alkali su, birçok faydasıyla kendinden söz ettiriyor. Peki, alkali su nedir, evde nasıl hazırlanır?

ALKALİ SU NE DEMEK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik uyarınca pH değeri 6,5 ile 9,2 arasında olan sular insan sağlığına zararlı olmayan ve içilebilir su olarak kabul ediliyor.

Hidrojen kuvveti bakımından ise pH değeri 7,5 ile 8,5 arası olan sular bazik, yani alkali su olarak tanımlanıyor.

Suyun alkali olması demek pH göstergesinin 7,5 ve üzerinde olması demektir. Suyun pH derecesinin 7 olması “Nötr Su” anlamına gelmektedir.

İnsan vücudu, vücut sıvısını 7,35 seviyesinde tutmaya ve her organın PH dengesini korumaya çalışır. Diğer yandan vücuttaki asidik oluşum sürekli olarak bu koruma işlevini zayıflatır.

Alkali İyonize Su vücutta oluşan asidikliği engelleyerek sindirim sistemi problemleri, tansiyon, diyabet ve benzeri hastalıklardan vücudu korur.

ALKALİ SU NASIL YAPILIR?

Alkali su hazırlanışı oldukça kolaydır. 2 litrelik suya 1 yemek kaşığı karbonat atılarak karıştırılır. Birkaç saat bekletilen suyun pH değeri artar ve alkali hale gelir.

Bir başka yöntem olarak, bir limon dilimlenir ve 2 litre suyun içine atılır. 8 saat bekletilen su yine alkali hale gelmiş olur.

ALKALİ SUYUN FAYDALARI

Güçlü bir antioksidandır: Vücuttaki toksinlerin nötr hale getirilmesini ve vücuttan atılmasını sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur: Yağların asıl amacı vücudumuzda var olan ve atılamayan toksinlerin vücuda yayılmasını önlemektir. Alkali su sayesinde toksinlerden arınmış olan vücut artık yağ yakmaya geçebilir. Kilolu insanların vücudunun pH seviyesi asidik olduğundan dolayı kilo vermeleri için öncelikle vücut pH’ını dengelemeleri gerekir.

Enerji verir: İnsan kanının pH seviyesi yaklaşık olarak 7.4’tür. Kandaki pH seviyesindeki hafif bir dalgalanma bile çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Vücudumuzdaki organların ise pH seviyeleri değişkendir ancak genel pH dengesini hep 7.4’te tutmak için uğraşır. Alkali su vücut için ideal olan pH seviyesi sayesinde organlarımızın rahat çalışmasını sağlar ve bu da kendimizi daha enerjik hissettirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Alkali suyun antioksidan özelliğinin bir başka getirisi olarak, toksinlerden arınan vücutta faydalı bakterilere yer açılır. Bu sayede bağışıklık sistemimiz daha güçlü olur.

Vücudun nem dengesini korur: Hücreler tarafından emilen alkali su nemlendirici işlevi de görür.

Cildin yaşlanmasını geciktirir: Düzenli şekilde tüketilen alkali su cilde esneklik kazandırır. Ayrıca ten rengindeki dalgalanmaların önüne geçer. Toksinlerden arınan ciltte akne üretimi de durur.

Kan basıncını dengeler: 6 ay kadar süreyle düzenli alkali su içmek kan basıncını ve kan şekerini düzenlerken aynı zamanda kolestrolü de düşürür.

Sindirim sistemini destekler: Alkali su, midedeki asidik ortamı engelleyerek sindirim sisteminin rahat çalışmasını destekler.





