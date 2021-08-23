Alkol kullanımı damar yaşlanmasına neden oluyor

Alkol kullanımı damar yaşlanmasına neden oluyor

Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yapılan yeni bir araştırmada, genç yaşlarda alkol kullanımının kan damarlarının sertleşmesine ve damarların erken yaşlanmasına neden olduğu görüldü.

Avrupa Kardiyoloji Derneği 2021 kongresinde sunulan çalışmaya göre, genç yaşlarda tüketilen alkolün, kan damarlarının erken yaşlanmasına neden olduğu sonucuna ulaşıldı.

Yoğun alkol kullanımının damarların yaşlanmasında kademeli artışa neden olduğunu belirten Hugo Walford, tüketilen alkol miktarı arttıkça arteriyel sertleşmenin de artacağını ifade etti.

Genç yaşlarda alkol tüketiminin kalp sağlığı konusundaki etkileri hakkında herhangi bir ilişkinin açıklanmadığı araştırmada, alkol tüketiminin damar sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğu tespitine yer verildi.

KALP HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Araştırmada, damarların doğal olarak zamanla elastik yapısını yitirerek daha sert hale geldiği ve sertleşen damarların kalp rahatsızlıkları ve felç gibi hastalık risklerini artırdığı ifade edildi.

17-24 yaş aralığındaki hassas dönemde yoğun alkol kullanımının damar sertleşmesine etkileri üzerinde durulan araştırmada, 1655 katılımcının, farklı seviyelerde alkol ve tütün kullanımına göre kategorize edilerek gerçekleştirildi.