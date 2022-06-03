Alkolü bıraktığınızda yaşayacağınız 8 mucizevi değişim

Alkolün vücut üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır ve birçok kişi bunun farkında değildir. Peki, kullanmayı bıraktığınızda vücutta gerçekten ne olur?

Alkolün vücut üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Alkol kullanımı sağlığınız için kötüdür. Alkol hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı etkiler. Alkol tüketimi uzun vadede kanser, bunama, kalp hastalıkları ve felç riskini artırır. Alkolün hafızayı bozduğuna ve doğurganlığı azalttığına dair birçok kanıt da vardır.

Bazı eski çalışmalarda küçük miktarlarda kırmızı şarabın kalp sağlığı için iyi olabileceği söylense de yeni çalışmalar, alkolün güvenilir bir dozu olmadığını ve tüm miktarlarda alkolün vücut için zararlı olduğunu gösteriyor.

İyi haber şu ki, alkolün bazı zararlı etkileri tamamen tersine çevrilebilir ve alkol tüketimini azaltmak veya durdurmak sağlığa yararlar sağlar. Alkolü bırakmanın etkisi genellikle bir hafta içinde görülür. Sağlığınız için endişeleniyorsanız, şimdi alkolü tamamen bırakmak için harika bir zaman.

Alkol vücudumda ne kadar kalır?

Alkol içtiğinizde beyniniz, karaciğeriniz, böbrekleriniz ve akciğerleriniz de dahil olmak üzere vücudunuzun tüm kısımları etkilenir. Alkol cinsiyetinize, bedeninize, yaşınıza ve tüketim sıklığınıza bağlı olarak vücudunuzda daha uzun veya daha kısa süre kalır.

Vücudunuzdaki alkol karaciğer tarafından parçalanır ve karaciğer onu özel bir enzim kullanarak metabolize eder. 10 gram alkolün vücudunuzu terk etmesi yaklaşık 1 saat sürer. 8 bardak normal bira içtiyseniz ve gece yarısı içmeyi bıraktıysanız, alkol ertesi gün saat 16:00'ya kadar vücudunuzda aktif olarak kalacaktır.

Alkol tamamen kana geçer. Emilim esas olarak yüzde 20 ince bağırsakta ve yüzde 80 midede gerçekleşir. Gıdalardan farklı olarak alkol moleküllerinin kan dolaşımına girmeden önce dönüşüm geçirmesi gerekmez. Alkol, özellikle aç karnına alındığında kana hızla geçer. Tüketicinin aç karnına olması durumunda kandaki alkol seviyesi 30 dakika sonra maksimum seviyeye ulaşır. Midede yiyecek varsa, emilim biraz daha uzun sürebilir ve kandaki alkol seviyesi 45 dakika ila 1 saat sonrasına kadar maksimum seviyeye ulaşmaz.

Alkolün kanda kalması, onun kalpten beyne kadar tüm vücutta dolaşması anlamına gelir. Alkol ister yemek sırasında ister yemekten sonra tüketilsin, alındıktan 10 dakika sonra beyne ulaşır. Bu nedenle vücuda zarar vermesi için emilimin bitmesini beklemez.

Alkolün yüzde 95'i karaciğerde ayrıştırılır ve buradan atılır. Geri kalanı diğer organlar, özellikle böbrekler ve cilt tarafından atılır. Alkolün ayrıştırılması ve vücuttan atılımı, ardışık bir dönüşüm süreciyle mümkün olur. Alkol önce toksisitesi ile bilinen bir madde olan asetaldehite dönüştürülür. Asetaldehit asetik aside dönüştürülür ve bu da suya ve ardından karbondioksite metabolize olur.

Bu süreç hiçbir şekilde hızlandırılamaz. Bu nedenle, hızlı bir şekilde alkolü vücuttan atmak için önerilen yöntemler hiçbir etki oluşturmaz. Kandaki alkol seviyesini düşürmek için bilinen yaygın yollar olan kahve, aspirin veya birkaç bardak su içmek de işe yaramaz.

Atılım süreci hızlandırılamaz. Karaciğerin bir litre kan başına 0.15 ila 0.25 gram alkolü ortadan kaldırması ortalama bir saat sürer. Bu ortalama, özellikle karaciğerin sağlığına ve işleyişine bağlıdır. Karaciğeri iflas eden bazı kişilerde ise atılım hızı saatte litre başına 0.10 grama kadar düşmektedir.

Standart içkiler kandaki alkol seviyesini litre başına 0,20 ila 0,25 gram yükselttiğinden, bir bardak alkolün vücuttan atılmasının ortalama bir saat sürdüğü varsayılır. Buradaki tüm soru, bir saatlik sürenin hangi andan itibaren işlemeye başlayacağını belirleyebilmektir.

Alkolü bırakmanın 8 faydası

Alkol tüketiminizi tamamen bırakırsanız, kısa ve uzun vadeli birçok fayda görebilirsiniz.

1 hafta sonra:

Uyku düzelir

Yaygın bir yanlış bilgi alkolün uykuyu iyileştirdiğidir. Alkol uykuya dalmanıza yardımcı olabilir, ancak sağlıklı kalmak için gerekli olan REM uykunuz daha az onarıcı olur. Alkolsüz 1 haftadan sonra REM uyku döngüsü normale döner. Daha dinlenmiş hisseder ve ruh halinizde ve bilişsel işlevinizde bir gelişme olduğunu fark edersiniz.

Cilt sağlığı iyileşir

Vücut alkolü metabolize ettiğinde, vücuttan atılmak üzere toksik bir ürüne parçalanan asetaldehit adı verilen bir yan ürün salgılar. Asetaldehit dokular için toksiktir. Dehidrasyona neden olur ve küçük kan damarlarının patlamasıyla cilt dokusuna zarar verir. Alkol tüketimini bırakarak cilt sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Araştırmalara göre, artan alkol tüketimi egzama ve gül hastalığı riskini artırır.

1 ay sonra:

Kilo alımı durur

Alkol kalori açısından yüksektir ve hiçbir besin maddesi sağlamaz. Tek bir kadeh şarap 133 kalori içerirken, bir bardak bira 239 kalori içerir. Bu boş kaloriler, özellikle bel çevresinde biriken yağ depolarına dönüştürülür. Alkol tüketimini bıraktıktan 1 ay sonra vücudunuz fazla yağları kaybetmeye başlar.

Karaciğedeki hasar iyileşmeye başlar

Alkolün etkileri, yağlı karaciğer hastalığı adı verilen karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Karaciğerin ana işlevlerinden biri vücuttaki toksinlerin atılımını sağlamaktır. Karaciğer alkolü parçalamak için daha çok çalışmak zorunda kalır. Yağlı bir karaciğere sahip olmak, karaciğerin hayati işlevleri yerine getirme yeteneğini azaltabilir ve bu nedenle genel sağlığı büyük ölçüde bozabilir.

Sadece 2 haftalık alkolsüz bir yaşamdan sonra karaciğeriniz yenilenmeye başlar ve alkol alımını bıraktıktan 4-8 hafta sonra karaciğeriniz kendini tamamen onarma modeuna girer.

Ruh sağlığı iyileşir

Alkol başlangıçta özgüveninizi artırabilir ve endişelerinizi azaltabilirken, uzun vadede sizi depresyon ve anksiyete gibi çeşitli ruh sağlığı bozukluklarına karşı daha savunmasız hale getirir veya zaten bu tür sorunlarınız varsa daha da kötüleştirir. Alkol, düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı etkileyerek beyninizdeki kimyasal dengeyi bozar.

Alkol alımını bıraktıktan 4 hafta sonra ruh haliniz düzelmeye başlar ve günlük olarak daha iyiye gittiğini fark edersiniz.

1 yıl sonra:

Tansiyon seviyeleri dengelenir

Aşırı ve düzenli alkol tüketimi tansiyonunu yükseltir. Yüksek tansiyon, kalp kasına baskı uyguladığı için kalp ve damar hastalıkları riskini büyük ölçüde artırır. Araştırmalara göre, hafif ila orta derecede alkol tüketimi bile tansiyonu ve dolayısıyla kalp krizi ve felç riskini artırır. Alkolü bıraktıktan bir yıl sonra tansiyon seviyeleri dengelenir ve felç ve kalp krizi riski büyük ölçüde düşer.

Hafıza gelişir

Alkol, beynin bilgi depolayan ve hafıza oluşturan kısmı olan hipokampusun düzgün çalışmasını etkiler. Aşırı alkol tüketimi ayrıca beyin hasarına neden olur ve bunama riskini artırır.

Ancak araştırmalar, alkol alımını bıraktığınızda uzun süreli alımın neden olduğu beyin hasarının bir kısmının tersine çevrilebileceğini gösteriyor.

Vücut yenilenir

Alkolü bırakmak daha kaliteli bir uykuya sahip olmanıza yardımcı olur, daha iyi uyuyarak daha az yorgun hissedersiniz. Alkole bağlı uykusuzluk ortadan kalkar ve vücut daha iyi duruma gelir. Ne kadar kaliteli uyursanız, beden ve zihin olarak o kadar iyi hissedersiniz.

Alkol çeşitli toksinler içeren zararlı bir madde olduğundan tüketimi vücudu değiştirir ve bu ilk etapta cilde yansır. Yaklaşık gri bir ten rengi verir ve koyu halkaları ortaya çıkarır ve hatta kişinin yüzünü şişirecek kadar ileri gider. Alkolü bıraktıktan sonra cilt doğal rengini geri kazanır, kırışıklıklar kaybolur ve yüz yeniden parlar.

Alkolü bırakmak karaciğerin yenilenmesini de sağlar. Karaciğer alkolden en çok etkilenen organdır çünkü alkolün varlığında kendini doğal ve normal bir şekilde yenilemekte güçlük çeker. Alkol uzun vadede karaciğeri yavaşlatır ve daha da kötüsü ona tamamen zarar verir. Bu nedenle karaciğer nakli gerektirebilir.

Alkol bırakıldığında kandaki glikoz seviyesi düşer, bu vücut için oldukça olumludur. Ayrıca alkolsüz bir yaşam tarzı daha iyi kolesterol seviyelerini de sağlar. Kolesterol kanda çok fazla olduğunda, damarların iç duvarlarında bir yağ birikimi oluşturabilir. Zamanla kalbe, beyne ve vücudun diğer hayati bölümlerine kan sağlayanlar da dahil olmak üzere damarlara zarar verir ve tıkayabilecek plaklar oluşturabilir.

Alkolü bıraktıktan sonra tüm vücut daha iyi nemlenid.r Çünkü alkol, vücudun tüm organlarını aşırı derecede kurutur. Bağışıklık sistemi de daha güçlü hale gelir çünkü artık alkol alımına bağlı bir saldırı almaz.