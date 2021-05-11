Almanya, Hindistan’da oksijen üretim tesisi kurdu

Almanya koronadan dolayı zor günler geçiren Hindistan'da mobil oksijen üretim tesisi kurdu. Tesiste günlük 400 bin litre oksijen üretilecek.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da trajik durum devam ediyor.

Tıbbi ekipman ve özellikle oksijen eksikliği hisseden Hindistan'a diğer ülkelerden yardımlar geliyor.

Bu kapsamda Almanya, Delhi kentinde hastaların tedavisi için en büyük ihtiyaç olan tıbbi oksijen tesisi kurdu.

GÜNLÜK EN AZ 400 BİN LİTRE OKSİJEN ÜRETİLECEK

Tesiste günlük 400 bin litre oksijen üretileceği ve ilerleyen süreçte üretim kapasitesinin arttırılacağı kaydedildi.

DÜNYA GENELİNDE EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA VE ÖLÜM ORANI HİNDİSTAN'DA

Delhi kentinde kurulan oksijen üretim tesisinde üretilen oksijen hem kurulan sahra hastanesindeki hastalara hem de oksijen ihtiyacı olan diğer hastanelere sevk ediliyor.

Dünya genelinde en yüksek günlük vaka ve ölüm oranlarının kayıtlara geçtiği Hindistan’da toplam vaka sayısı 22 milyon 662 bin 575’e, can kaybı sayısı 246 bin 146’ya yükseldi.