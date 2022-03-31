Yeterli sağlık hizmeti alamayan 3 hasta, Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları ile ambulans uçak ile Türkiye’ye nakledildi.

Türkiye, sağlık sektöründeki gelişmelerle adını duyurmaya devam ediyor.

Almanya’da 3 hastanın yeterli sağlık hizmeti alamaması üzerine, devreye Sağlık Bakanlığı girdi.

3 hasta, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Dortmund Havalimanı'ndan Ankara'ya nakledildi. Hastaları, yakınları ve Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Tolga Sezai Şimşir uğurladı.

Ambulans uçağın, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den de bir hasta alarak 4 hastayla Türkiye'ye döneceği bildirildi.

DÜNYAYA ÖRNEK BİR UYGULAMA

Başkonsolos Şimşir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımızın son yıllarda dünyaya örnek teşkil edebilecek bir uygulaması olan ambulans uçak hizmetimizi, talepleri uygun görülen vatandaşlarımız için başkonsolosluklarımızın iş birliğinde hassasiyetle takip ediyoruz.

Almanya’da yeterli sağlık hizmeti alamayan hastalar, Türkiye’ye nakledildi ViDEO







“MEMLEKETTE ŞİFA BULMALARI EN BÜYÜK ARZUMUZ”

Bugün Essen Başkonsolosluğu olarak Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki üç ayrı hastamızın naklini gerçekleştiriyoruz. Memlekette şifa bulmaları ve sağlıklarına kavuşmaları en büyük arzumuz.”

“BENİMLE HİÇ İLGİLENMEDİLER, HİÇBİR ŞEYİN FAYDASI OLMADI”

Türkiye'ye nakledilen hastalardan Sümbül Irmak, "Kalp kapaklarım değişti, diyalize bağlandım, hastalığım orada çoğaldı. Burada benimle hiç ilgilenmediler, hiçbir şeyin faydası olmadı. Yetkililere çok teşekkür ediyorum, yaşadıklarımı bir Allah bir ben biliyorum." ifadelerini kullandı.

Sümbül Irmak'ın kızı Nazmiye Nefis ise, "Çok mutluyum, Türkiye'miz Sayın Cumhurbaşkanımız bize böyle bir imkan sağladı, Allah bin kere razı olsun." diyerek sevinicini belli etti.

“DAHA FAZLASINI YAPAMAYIZ DEYİP EVE GÖNDERDİLER”

Ali Demirtaş ise, beyninde tümör olan kızı Şeyma Nur'un Almanya’daki tedavisinde hiçbir sonuç alamadıklarını, kızının tedavisini Türkiye'de sürdürmek istediklerini belirterek, “Almanya'da ilgilenmediler, yapacak her şeyi yaptık, daha fazlasını yapamayız deyip eve gönderdiler. Kızımın iyileşmesi için ümidim var." dedi.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANLIĞI BİZİ BURADA KİMSESİZ BIRAKMADI”

Şeyma Nur'un akrabası Cevdet Özdemir, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı bizi burada kimsesiz bırakmadı. Biz oradaki sağlık personeline çok güveniyoruz." diye konuştu.

Hastaların Türkiye'ye nakli için çalışma yürüten Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bielefeld Başkan Yardımcısı Adem Yılmaz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türkiye'de gece gündüz kendileriyle ilgilenen ve yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.