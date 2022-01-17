Almanya'dan 'koronavirüs 2022 sonunda bitebilir' tahmini

Alman virolog Drosten, "2022 yılı sonunda pandemiden endemiye geçebiliriz" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde çeşitli öngörüler ortaya atılıyor.

Almanya'dan yapılan açıklamada, pandemiyle ilgili tahminde bulunuldu.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'da yoğun bakım ünitelerinin alarm verici düzeye ulaştığını söyledi.

"AŞIDAN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU YOK"

Omicron'un daha fazla bulaşıcı olduğunu belirten Lauterbach, söz konusu türün son varyant olmayacağı görüşünü paylaştı.

Lauterbach, "Ek bir koruma olmazsa bu insanlar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla aşıdan başka çıkış yolu yok." dedi.

"2022 SONUNDA PANDEMİDEN ENDEMİYE GEÇEBİLİRİZ"

Bir açıklama da Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten'den geldi.

Deutsche Welle'in aktardığına göre Drosten, enfeksiyonun zayıflamış halinin hızlı yayılımı yavaşlatabileceğini dile getirerek, "2022 yılı sonunda pandemiden endemiye geçebiliriz." şeklinde konuştu.

KÜRESEL KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, koronavirüs şimdiye kadar 328 milyon 844 bin 451 kişiye bulaştı.

5 milyon 557 bin 893 ölüm yaşanırken, 267 milyon 726 bin 222 hasta sağlığına kavuştu.

Almanya'da 7 milyon 991 bin 432 vaka ve 116 bin 268 vaka kayıtlara geçti.