Aloe vera bitkisi nasıl yenir? İşte tüketebilmeniz için 5 yöntem

Aloe vera bitkisi nasıl yenir? İşte tüketebilmeniz için 5 yöntem

Son zamanların gözde bitkisi olan aloe vera, sayısız faydaya sahip. Yapraklarının içinde bulunan jeli ve yaprakları çeşitli şekillerde kullanılabilen aloe vera yenir mi, nasıl yenir? merak ediliyor.

Mısırlıların 'ölümsüzlüğün bitkisi', Kızılderililerin ise 'cennetin âsâsı' adını verdiği aloe vera bitkisinin sayısız faydası bulunuyor ki bu bitki sanki özellikle insan vücudunu tedavi etmek üzere yaratılmış denilebilir.

Bağışıklık sistemi için önerilen bitkisel destekler arasında yer alan aloe veranın kılıç şeklindeki yaprakları, içinde faydalı bir jel barındırıyor. Bu jel hem kişisel bakımda hem de gıda alanında kullanıldığında birçok fayda sağlıyor.

Süs bitkisi olarak yetiştirilmeye de uygun olan bu bitki, bakımları yapıldığı sürece hemen hemen her evde orta boy bir saksı içinde sağlıklı bir şekilde büyüyebiliyor.

Sıyrık, kesik, yanık gibi lokal tedavilerde oldukça faydalı olmasının yanı sıra vücuda alındığında iç organlardaki rahatsızlıkların tedavisinde de olağanüstü etkileri bulunuyor.

Yani sürekli aklınızı kurcalayan 'Acaba aloe vera yenir mi?' sorusuna evet yanıtını verebiliriz fakat sadece tüketim için yetiştirilen aloe verayı yiyebilirsiniz. Ev ortamında büyüyen aloe verayı ise kişisel bakımda kullanabilirsiniz.

Folik asit, B vitaminleri, A vitamini ve C vitamini içeren aloe verayı dilediğiniz her tarife uyarlayıp tüketebilirsiniz.

Mineral ve vitamin deposu olarak bilinen ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan bu bitkinin, yenmeden önce bazı aşamalardan geçirilmesi gerekiyor.

Tam da bu noktada sizlere faydalı olabilmek adına ''Aloe vera bitkisi nasıl yenir? Aloe vera nasıl tüketilmelidir?'' gibi soruların yanıtlarını derledik.

ALOE VERA BİTKİSİ NASIL YENİR?

Birçok farklı yemeğe eklenebilen sağlıklı bir seçenek olan aloe vera, yemeğe pek tat vermez ancak yemeğin daha kıvamlı ve sağlıklı olmasını sağlar.

Bu bitki düzgün bir şekilde kesilip hazırlandığında güvenle ve sağlıklı bir şekilde yenebilir. Yapmanız gereken tek şey ise aloe verayı kesip jelini almak!

1. Tüketmeden önce mutlaka yıkayın

Tüketime uygun olarak marketlerden satın aldığınız aloe verayı güzelce yıkayın. Böylece üzerindeki tozlardan arınmış olacak. Yıkama işlemi için aloe vera yapraklarını limonlu suda bekletebilirsiniz.

2) Dikensi sivri uçları kesin

Aloe veranın sivri uçlarından tat alma oranı oldukça düşüktür.

Bu nedenle sivri uç kısmının atılması tavsiye edilir. Bu işlem için sivri kısım, 2 parmak kalınlığında kesilip atılır.

3) Düz dilimlere ayırın

Aloe veranın yeşil ve düz olan kısmını dilediğiniz kalınlıkta, keskin bir bıçak yardımıyla kesin.

Eğer kalın dilimlere ayırırsanız içindeki jeli çıkarmanız daha kolay olacak.

4) Jeli ayırın

Aloe vera bitkisinin içinde şeffaf jel vardır. Aloe verayı yan koyun ve yaprakların içindeki jeli çıkarmak için bir kaşık kullanın.

Kesilen aloe vera diliminden, bir kenara yakın olacak şekilde ince bir tabaka alın.

Dış tabakayı çıkardığınızda karşınıza çıkan jeli ise bir çay kaşığı yardımıyla temiz tabağa aktarın.

Çıkardığınız jeli tariflerinizde kullanabilirsiniz. Jeli yemek istemiyorsanız losyon, tıraş veya bakım kremi olarak kullanmak için saklayabilirsiniz.

5) Salatalar için ince dilimler kesin

Aloe verayı salata veya süsleme amaçlı kullanacaksanız ince dilimlere ayırın. Böylece minik küpler elde ederek çeşitli yemeklere ilave edebilirsiniz.

ALOE VERA YEMEK İÇİN 5 YÖNTEM

1) Aloe vera sosu

Aloe verayı sos yapmak için değerlendirebilirsiniz. Bunun için jeli blenderden geçirin ve diğer malzemelerle karıştırın.

Ayrıca humus şeklinde de tüketebilirsiniz. Aloe vera ve damak tadınıza uygun olan sebzeleri bir arada ezerek baharatla lezzetlendirin.

2) Aloe vera suyu

Aloe vera suyu, bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır. Aloe veranın suyunu meyve sıkacağı yardımıyla çıkarıp tüketebilirsiniz.

3) Aloe veralı smoothie

Yaz günlerinde ferahlatıcı bir içecek hazırlamak isterseniz, aloe vera dilimlerini smoothie karışımına ekleyebilirsiniz.

Meyveleri püre haline getirirken birkaç dilim aloe vera kullanarak serin ve lezzetli bir içecek hazırlayabilirsiniz.

4) Aloe vera dilimli salata

Aloe vera dilimlerini salataya ekleyerek metabolizmanıza destek olabilirsiniz.

Bunun için temizleyip dilimlediğiniz aloe verayı salata malzemeleriyle beraber karıştırın.

5) Aloe veralı yoğurtlu salata

Aloe verayı yoğurtlu salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.

Minik bir rendede aloe verayı rendeleyin. Rendelenen aloe verayı yoğurtla karıştırarak meze haline getirin.

NOT: Aloe vera yemek herkes için güvenli olmayabilir. Bu nedenle kullanmadan önce doktoronuza danışmayı unutmayınız.