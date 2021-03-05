Alt Yüzde Yeni Görünüm. Çene (Jawline) Dolgusu Ve Dudak Dolgusu Kombinasyonu İle Yenilenin

Kadınlarda güzel, dolgun dudaklar gençlik ve çekicilikle ilişkilendirilir. Yumuşak, esnek dudaklarınızla birlikte etkili bir jawline hattına sahip olmak çekici görünüm için altın anahtar!

Dudak dolgusu, dudakları vurgulamak ve yaşlanan dudakları gençleştirmek için kullanılabilir. Hastalar dudak dolgunlaştırmayı severler çünkü dudakları vurgular, güzel, daha yumuşak ve daha dolgun dudaklar yaratır. Hızla cerrahi olmayan enjektabl dolguların önde gelen tedavilerinden biri haline gelmiştir. Dudak dolgusu tedavisi yaptırma motivasyonu hastadan hastaya değişebilir.

Bazı hastaların kalıtım nedeniyle ince dudakları vardır; diğerleri gülümsediklerinde üst dudaklarının altına kıvrıldıkça diş etlerinin çoğunun göründüğünü hissederler.

Bazı hastalar, zaman geçtikçe yaşla dolgunluk kaybı veya ince çizgilerin görünümünü fark edebilir. Alkol kullanımı ve sigara gibi çeşitli yaşam tarzı kalıpları da dudak dolgunluğunun azalmasına ve cildin kırışmasına katkıda bulunabilir.

Birçok hasta da dudaklardaki bazı görsel asimetrileri düzelteceği için dudak dolgunlaştırmayı tercih eder.

Çoğu hasta için dudak dolgusu çok tatmin edici ve doğal sonuçlar verir ve daha hoş, fark edilir bir gülümseme sağlar. Güzel dudakların temel bir özelliği, uyumlu bir görünüme sahip olmaları ve yüzünüzün geri kalanıyla iyi uyum sağlamalıdır.

Bununla birlikte, daha dolgun dudaklar isteyen bireyler için dudak şeklini en çok tamamlayan bakış açısının çene hattı olduğunu biliyor muydunuz?

Yüz estetiğini değerlendirirken iki seçeneği ve bu hayati anatomik yapının genel yüz estetiğini nasıl iyileştirebileceğini unutmamalıyız. Çene çizgisi göz ardı edilirse, yüze yapılan diğer çalışmaların daha az etkisi olacaktır...

Dermal dolgu maddeleriyle çene çizgisi şekillendirme, çene çizgisini veya çenesini geliştirmek isteyen erkekler ve kadınlar için popüler bir cerrahi olmayan seçenektir. Jawline şekillendirme yüz uyumunu iyileştirebilir, dengeyi yeniden sağlayabilir, yüzü sıkılaştırabilir ve yüz hatlarına simetri ekleyerek gıdı görünümünü azaltmaya ve daha genç bir görünüm kazanmaya yardımcı olabilir.

Hyaluronik asit dolgu sonuçları, belirli dolgu maddesinin bileşimine bağlı olarak birkaç aydan bir yıldan fazla sürmektedir. Çalışmalar, tekrarlanan enjeksiyonların vücudun kendi doğal kolajen üretimini uyarmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir, bu da sonuçta aynı görünümü elde etmek için daha az dolguya ihtiyaç duyulacağı anlamına gelir.

Çene ve jawline hattı oluşturma ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, hedeflerinize ulaşmak için ne kadar dolguya ihtiyaç olduğunu Quartz Clinique’de muayeneniz sırasında öğrenebilirsiniz.

Çene ve jawline hattı için dermal dolgular, kulak tabanından çene altına kadar enjekte edilecektir. Yüzünüzün yan tarafındaki doğal L-Şeklini takiben, doktorunuz çene hattınızı şekillendirebilir.

Quartz Clinique’de Dudak dolgusu ve Çene dolgusu Prosedürünüz Nasıl Gerçekleşir?

Dermal dolgu işleminizin yapıldığı gün, doktorunuz, dolgunun yerleştirileceği uygun enjeksiyon bölgelerine kılavuzluk etmesi için yüzünüzdeki stratejik noktaları işaretleyecektir. Enjeksiyon bölgeleriniz antibakteriyel bir ajanla temizlenecek ve enjekte edilecek bölgelerin yeri ve miktarına bağlı olarak hedeflenen bölge topikal veya lokal anestezi ile uyuşturulacaktır. Daha sonra seçilen dolguyu ince bir iğne veya kanül kullanarak yüzünüzdeki hedeflenen alanlara enjekte edecektir. Birkaç dakika sonra kaybolacak küçük bir batma hissi yaşayabilirsiniz. Enjeksiyon projeksiyonunun tamamı sadece 15-30 dakika sürer, bundan sonra, enjekte edilen dolgunun hareketine neden olabileceğinden, tedavi edilen bölgelere baskı uygulamamaya dikkat etmeniz gerekir. Enjeksiyonlardan dolayı bir miktar şişlik ve morarma yaşayabilirsiniz; ancak, çoğu hasta tedaviden hemen sonra normal günlük aktivitelerine devam eder. İlk dermal dolgu sonuçlarınız 2-3 gün içinde görünür olacaktır; ancak, bazı dolgular tam sonuçların görünür hale gelmesi için daha uzun bir zaman alır.

Dermal dolgu tedavisinden sonra minimum iyileşme süresi vardır, ancak tedaviden sonraki 24 saat boyunca yorucu egzersiz ve alkollü içecek tüketiminden kaçınmanız ve güneş kremi kullanmanız ve tedavi alanını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamanız tavsiye edilir.

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